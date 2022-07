Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 29 al 31 luglio 2022

© Napoli da Vivere

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Per l’estate iniziamo prima dai tanti eventi vicino Napoli e poi per quelli a Napoli

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 29 al 31 luglio 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti in Campania e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a Napoli e poi quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 29 al 31 luglio 2022

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

La straordinaria Luminaria di San Domenico 2022 a Praiano

Dal 30 luglio al 4 agosto 2022 dalle ore 21.30 in Piazza San Gennaro a Praiano sulla costiera amalfitana si terrà la tradizionale Luminaria di San Domenico con migliaia di candele, fiaccole e lumini che verranno accese per questa straordinaria e secolare festa. Luminaria di San Domenico

A Trentinara la Festa del Pane e della civiltà contadina,

Torna a Trentinara, dopo due anni di fermo, dal 27 al 31 luglio 2022 la Festa del Pane e della civiltà contadina uno degli eventi più attesi dell’estate cilentana. Tanti stand gastronomici con le buone specialità cilentane nel centro storico e tanti concerti in piazza. Festa del Pane

“Reggia Festival”: grandi film napoletani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”. Reggia Festival

La Sagra della Coccetella a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022 a partire dalle ore 19.30 torna a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, il bell’appuntamento con la Sagra della Coccetella che ci consentirà di gustare tanti ottimi prodotti gastronomici del territorio irpino ed in particolare la Coccetella fatta a mano dalle massaie del luogo La Sagra della Coccetella

A Paestum il Coca-Cola Summer Festival 2022, l’evento gratuito con tanti grandi artisti

A Paestum venerdì 29 luglio la grande festa del Coca-Cola Summer Festival, l’evento gratuito che sta girando l’Italia con tanti grandi artisti tra cui Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez e tanti altri Coca-Cola Summer Festival 2022

Saperi & Sapori torna a Gesualdo, uno dei borghi più belli d’Italia

Si terrà dal 29 al 31 luglio 2022 a Gesualdo in Irpinia la XI edizione di Saperi & Sapori. A Gesualdo riconosciuto quest’anno come uno tra i borghi più belli d’Italia, una grande una kermesse di enogastronomia, arte e laboratori tra i tanti bellissimi vicoli e piazze. Saperi & Sapori

A Chiena 2022: ritorna la grande festa dell’Acqua a Campagna (SA)

Gratis alcuni giorni – Torna quest’anno l’attesissima festa dell’acqua a Campagna, la Chiena che si svolgerà da domenica 10 luglio fino al 17 agosto 2022 con tanti divertenti e freschi appuntamenti per tutti i sabati e le domeniche fino al 17 agosto con la Chiena di Mezzanotte. A Chiena 2022

Agerola Sui Sentieri degli Dei con spettacoli gratuiti

Tra le bellezze delle cime dei Monti Lattari Agerola Sui Sentieri degli Dei con spettacoli ed eventi gratuiti dal 18 luglio fino al 8 settembre 2022. 1 solo spettacolo di Biagio Izzo a pagamento. Agerola Sui Sentieri degli Dei

A Lacco Ameno ad Ischia la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare”

Ritorna ad Ischia, a Lacco Ameno, dal 25 luglio al 3 agosto 2022 la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare’ a Piazza Santa Restituta “Ischia libri d’A…mare”

Giffoni Music Concept i grandi concerti gratuiti del Giffoni Film Festival

Assieme al Giffoni Film Festival da giovedì 21 a sabato 30 luglio 2022 a Giffoni Valle Piana anche il Giffoni Music Concept con tanti concerti gratuiti. Giffoni Music Concept

I concerti gratuiti nel weekend durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste a Napoli e in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza. In molti casi ci sono anche tanti concerti gratuiti e vi segnaliamo quelli degli artisti più famosi come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci ecc… I concerti gratuiti nel weekend

I Cinema all’Aperto 2022 a Napoli e provincia: i film sotto le stelle dal 25 al 31 luglio 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 25 al 31 luglio 2022 a Napoli e nelle vicinanze. Cinema all’Aperto 2022

Le Sagre di Liberi: un’estate con 10 sagre da non perdere, una in ogni weekend

Una specialità gastronomica in ogni weekend a Liberi sulle montagne casertane Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate all’insegna dei sapori genuini: 30-31 Luglio – Stinco di maiale alla bavarese Le Sagre di Liberi

Tanti eventi per il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità

Tanti eventi al Luglio Sammaritano con dal 22 al 25 luglio la Sagra Della Melenzana a Santa Maria la Carità con rievocazioni storiche, appuntamenti con il buon cibo e vino della zona e tradizioni, folklore e arte: in programma “Torneo delle Contrade”, il “Palio del Ciuccio, la Sagra Della Melenzana tra degustazioni, vino e musica dal vivo Luglio Sammaritano

Incontri gratuiti di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli di Massa Lubrense

Tra gli eventi estivi proposti dal comune di Massa Lubrense tutti i lunedi e giovedì di luglio e agosto ci saranno anche degli straordinari incontri di Yoga & Pilates al tramonto nei luoghi più belli della cittadina della penisola sorrentina. “Omaggio alla Bellezza”

Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada di giugno e luglio 2022

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre. Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

Le spiagge e calette più belle di Marina di Camerota: dove fare il bagno nel Cilento

Splendide spiagge nella zona di Marina di Camerota e molte fanno parte dell’Area Marina Protetta di Costa degli Infreschi e della Masseta che si trova all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Dove fare il bagno a Marina di Camerota

Dove fare il bagno a Procida: le spiagge più belle dell’isola più piccola del golfo di Napoli

Non tante ma molto belle le spiagge dell’isola di Procida bagnate sempre da acque limpide e con una sabbia scura e un poco più doppia della sabbia normale che ricorda l’origine vulcanica dell’isola. le spiagge più belle

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere il Parco Nazionale del Vesuvio

(a pagamento solo 1) – Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo 11 straordinari sentieri del Vesuvio

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022

La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest’anno, per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione. Tutte le spiagge della provincia di Napoli e Salerno

Aperto gratuitamente il sentiero n 4 del Parco del Vesuvio “Attraverso La Riserva Tirone”

Aperto ad accesso libero al pubblico fino al 31 dicembre 2022 lo straordinario sentiero n. 4 “Attraverso la Riserva Tirone” del Parco Nazionale del Vesuvio il sabato e la domenica, sentiero n 4 del Parco del Vesuvio

A Bacoli la spiaggia di Casevecchie, di oltre 5000 mq, torna fruibile dopo 40 anni

Un luogo stupendo viene restituito in questi giorni ai cittadini: liberata a Bacoli la spiaggia di Casevecchie, tra il centro di Bacoli e Miseno, dal lato del mare. Una spiaggia di oltre 5.000 mq di sabbia con un panorama mozzafiato. Inaccessibile da oltre 40 anni viene restituita a tutti. A Bacoli la spiaggia di Casevecchie

Parco Nazionale del Vesuvio: apre gratis il sentiero n. 11 “La Pineta di Terzigno”

Un nuovo e bellissimo sentiero nel Parco Nazionale del Vesuvio in località Piana Tonda nel Comune di Terzigno percorribile anche dalle persone con difficoltà motorie. “La Pineta di Terzigno”

Riapre il parco di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano

Riaperto al pubblico il grande parco di Villa Bruno a San Giorgio, uno tra i più belli delle ville del Miglio d’Oro, Riapre il parco di Villa Bruno

Passeggiata a Gesualdo in Irpinia tra i borghi più belli d’Italia

Passeggiate con la pro loco per visitare il borgo di Gesualdo in provincia di Avellino, uno tra i borghi più belli d’Italia. Con Gesualdo salgono a 12 i borghi campani presenti nella classifica nazionale. Gesualdo tra i borghi più belli d’Italia

Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae: visite gratuite

Sii possono visitare gratuitamente le antiche Domus di Stabiae, centro commerciale già importante all’epoca dell’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.. Due ville splendide si trovano a Castellammare di Stabia e Villa Arianna, la più antica, è stata riaperta da poco al pubblico dopo una lunga chiusura le antiche Domus di Stabiae

Passeggiate lungo il Sentiero dei Limoni da Maiori a Minori tra i limoneti della Costiera Amalfitana

Il sentiero dei Limoni è un meraviglioso percorso che collega le cittadine di Minori e Maiori della magnifica Costiera Amalfitana. Prima della costruzione della Statale Amalfitana era l’unica strada che collegava Maiori e Minori via terra. Il Sentiero dei Limoni

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

2,80 euro – Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

4 euro – Cinema all’aperto e spettacoli nel grande Parco Urbano di Sebastiano al Vesuvio

Dall’8 luglio al 4 settembre nel Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio tanti film all’aperto con 500 posti a sedere e film a soli 4 €. In alcune serate anche spettacoli. Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

4 euro – Cinema sotto le stelle: “Cinema intorno al Vesuvio” con 40 straordinarie serate a 4 euro

Fino al 7 agosto 2022 “Cinema intorno al Vesuvio”, la storica rassegna di cinema all’aperto curata da Arci Movie che, negli ultimi anni si tiene nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano. 40 straordinarie serate con un biglietto di soli 4 euro “Cinema intorno al Vesuvio

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

5 euro – Visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano con i “Tableaux Vivants”

Otto straordinarie aperture notturne tra le antiche vie di Ercolano dal 29 luglio al 9 settembre 2022. Straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants” a soli 5 euro- Prossima venerdì 29 luglio 2022 “I Venerdì di Ercolano”

5 euro – “Nuovo Cinema Flegreo” film e concerti all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

Dal 3 al 31 luglio 2022 la rassegna Nuovo Cinema Flegreo con otto appuntamenti ogni mercoledì e ogni domenica in alcuni luoghi suggestivi dell’area flegrea.Biglietto unico all’ingresso di 5€ “Nuovo Cinema Flegreo

5 euro – Aperture serali estive e concerti negli scavi di Paestum e Velia con anche Vecchioni e Capossela

Aperture straordinarie serali nell’area archeologica di Paestum e in quella di Velia. Concerti dal 22 luglio al 20 agosto mentre le aperture serali saranno fino al 3 settembre. Aperture serali estive

5 euro – Visite notturne nel Parco Archeologico di Pompei

Dal 1 luglio tutti i venerdì di luglio e agosto si potranno effettuare visite serali nello straordinario Parco Archeologico di Pompei a soli 5 euro. Prossimo 29 luglio Serate estive a Pompei

5 euro – Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite gidate allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima sabato 30 luglio Teatro Antico di Ercolano

dai 5 ai 9 euro – A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 settembre 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro-8 euro a/r. Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Riprendono sabato 16 aprile le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito

Da 6 euro – L’Irpinia Express, il treno storico che porta nei luoghi più belli dell’Irpinia

Domenica 31/7/2022 ci sarà il Treno turistico da Avellino a Montella, un bel viaggio in treno storico dell’Irpinia Express alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Riparte l’Irpinia Express

8 euro – “Le notti della Meraviglia”, aperture serali della Reggia di Caserta

Aperture serali speciali nei giorni di venerdì il 22 e 29 luglio 2022 dalle 19.30dedicati alle visite agli Appartamenti Reali di sera e 2 mostre eccezionali. “Le notti della Meraviglia”,

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

8 euro – Visite guidate e tanti eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

In ogni weekend ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro a San Leucio a Caserta. prossima 30 luglio Oasi Bosco di San Silvestro

10 euro – keds gratis – KidCetara Arts Festival: festival di teatro e musica a Cetara

Cetara Arts Festival, il festival di teatro e musica si svolgerà in due parti e precisamente dal 23 al 30 luglio 2022 e poi dal 25 agosto al 3 settembre 2022 nel borgo sul mare di Cetara nella splendida Costiera Amalfitana. Cetara Arts Festival

10 euro (alcuni concerti) – Pomigliano Jazz: grandi nomi del Jazz anche sul Vesuvio

Dal 16 al 31 luglio 2022 il grande festival del jazz “Pomigliano Jazz in Campania” con importanti concerti e grandi artisti musicisti tra Pomigliano d’Arco, Avella, Boscoreale e la sulla vetta del Vesuvio. Pomigliano Jazz

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

A Napoli riaperta la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso gratuito

Bagno gratis a Posillipo a Napoli a numero chiuso su prenotazione sulla bella spiaggia delle Monache la spiaggia libera a Palazzo Donn’Anna. Massimo 400 persone al giorno. Come prenotare

I concerti gratuiti nel weekend durante le sagre e feste a Napoli e in Campania

Tante sagre e feste a Napoli e in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza. In molti casi ci sono anche tanti concerti gratuiti e vi segnaliamo quelli degli artisti più famosi come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci ecc… I concerti gratuiti nel weekend

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Il nuovo orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 luglio

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 luglio 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Museo Anatomico

Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€ (o quasi!)

Quante volte ti sei chiesto cosa puoi vedere e fare a Napoli in 1 giorno con 0€? Scoprilo con noi e con l’influencer Antonio di Maiolo Cosa vedere a Napoli in 1 giorno con 0€

Da vedere A Napoli il più grande eco murales anti smog del Sud

A Napoli, sui muri di una scuola a Fuorigrotta, è stato realizzato il più grande eco murales del Sud, un’opera anti-smog che assorbirà ogni giorno lo smog di ben 79 veicoli. A Napoli Zed1

Da vedere 2 straordinari murales di Jorit per la pace, a Napoli e a Salerno

A Napoli e a Salerno due murales di Jorit contro la guerra sulle pareti di due scuole: Dostoevskij a Napoli e Peace a Salerno Jorit per la pace

Da vedere il Murales più alto del mondo: si trova a Napoli, al Centro Direzionale, ed è di Jorit

Da vedere su un lato di uno dei grandi e altissimi grattacieli del Centro Direzionale di Napoli c’è il Murales più alto al mondo ed è stato realizzato da Jorit, per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Da vedere i restauri delle opere d’arte della Metro Linea 1 nelle stazioni Materdei e Salvator Rosa

Completata la prima fase dei restauri di alcune opere d’arte presenti nelle stazioni della Metro Linea 1 nella stazione Materdei e in quella di Salvator Rosa. Le opere già restaurate e quelle da fare. Restauri delle opere d’arte della Linea 1

Nel Duomo di Napoli l’installazione “Dodici volti nel volto” di Christian Leperino

Una mostra di arte contemporanea per la prima volta nello straordinario Duomo di Napoli. Nella Cripta di San Gennaro del Duomo è stata sistemata l’installazione ‘Dodici volti nel volto’ dell’artista Christian Leperino, Gratuita “Dodici volti nel volto”

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita (alcune gratis)

Napoli è una città ricca di arte, cultura e storia, ci sono centinaia di luoghi di cultura, chiese, musei e scavi archeologici. Se vieni a Napoli per la prima volta non puoi perderti la nostra lista di 10 cose da vedere assolutamente, ma fidati, dopo tornerai a Napoli con ancora più voglia di conoscerla. 10 cose da vedere a Napoli

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 1

5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2)

Quante volte hai visto su Instagram una foto pazzesca di Napoli e non sapevi dove è stata scattata? L’influencer effe_pad ci ha consigliato gli altri 5 posti più fotografati a Napoli! 5 Posti Instagrammabili a Napoli 2

Dove fare il bagno in Campania. Le 18 Bandiere Blu per l’Estate 2022

La Campania è al secondo posto in Italia, anche quest’anno, per l’assegnazione delle Bandiere Blu, gli ambiti riconoscimenti che si basano su ben 33 criteri internazionali di valutazione. Tutte le spiagge della provincia di Napoli e Salerno

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

Prezzi vari – Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 25 al 31 luglio 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 25 al 31 luglio 2022 a Napoli e nelle vicinanze Cinema all’Aperto 2022

2,80 euro – Il Bus del Mare dal Vomero a Capo Miseno per l’Estate 2022

Da sabato 11 giugno 2022 riprende il servizio di bus giornaliero dell’EAV che va dall’Arenella a Miseno, dalle colline di Napoli allo splendido mare di Miseno sulla costa Flegrea passando dal Vomero e dalla zona di Fuorigrotta Il Bus del Mare

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

5 euro – Festival del Cinema spagnolo a Napoli ai Quartieri Spagnoli

nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà fino al 29 luglio 2022, la tappa napoletana della 15ª edizione del Festival del cinema spagnolo.

5 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

5 euro – Doppio Sogno: la rassegna di cinema e musica all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Ritorna Doppio Sogno fino al 27 luglio la rassegna di grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro. Poi anche alcuni concerti per tante serate nel fresco dei giardini della splendida villa vicino al mare di Napoli Doppio Sogno

6 euro – Visite guidate gratuite al Chiostro Maiolicato di Santa Chiara a Napoli

visite guidate gratuite allo splendido Chiostro Maiolicato che si trova a Napoli nel Complesso Monumentale di Santa Chiara per conoscere assieme a degli esperti uno dei luoghi più belli della città di Napoli Prossima Sabato 30 luglio Visite Chiostro di Santa Chiara

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

8 euro – Open Air: il Teatro dei Piccoli nel parco dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Continuano anche per giugno e fino a domenica 31 luglio 2022, in linea di massima in tutti i fine settimana e nei festivi, gli eventi della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli con spettacoli tra teatro, concerti e laboratori per bambini Open Air: il Teatro dei Piccoli

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

da 10 euro in su – Estate a Napoli 2022: spettacoli serali nel cortile del Maschio Angioino

Rassegna di spettacoli serali al Maschio Angioino dal titolo “Il cortile del Castello” con 400 posti a sedere dal 15 luglio 2022 fino al 13 agosto 2022. spettacoli serali nel Maschio Angioino

Da 10 euro – Palazzo Reale Summer Fest: 20 straordinarie serate a Palazzo Reale a Napoli

Dal 29 giugno al 30 luglio 2022 nel Giardino Romantico di Palazzo Reale a Napoli ritorna il Summer Fest con 20 eventi tra concerti, spettacoli e incontri Summer Fest

10 euro (a spettacolo con card x 3 )- Storie al Verde, spettacoli teatrali itineranti di sera nei giardini di Napoli

Dal 24 giugno al 31 luglio 2022 si terrà a Napoli la seconda edizione di Storie al Verde, degli interessanti spettacoli teatrali itineranti che si terranno, di sera, nei vari giardini di Napoli. Storie al Verde

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

Offerte speciali – La Traviata di Verdi per la regia di Ferzan Ozpetek al San Carlo: le offerte speciali

Fino al 30 Luglio 2022 ritorna al Teatro di San Carlo La Traviata di Giuseppe Verdi per la regia di Ferzan Ozpetek : ci sono alcune offerte speciali. La Traviata di Verdi

© 2022 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata