Coca-Cola Summer Festival 2022 a Paestum, l’evento gratuito con tanti grandi artisti

Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez e tanti altri grandi artisti parteciperanno alla tappa di Paestum del grande festival gratuito dell’estate il Coca-Cola Summer Festival 2022

Arriverà anche a Paestum venerdì 29 luglio 2022 la grande festa del Coca-Cola Summer Festival, l’evento gratuito che sta girando l’Italia con tanti grandi artisti.

Tanta, tanta musica e tanto divertimento per il Coca-Cola Summer Festival un grande tour gratuito che vedrà la partecipazione di alcuni dei top artist del momento e che dopo le riuscite esibizioni di Lignano Sabbiadoro del 15 luglio e di Rimini del 22 luglio sarà a Paestum venerdì 29 luglio 2022 alla Paestum, Clouds Arena alle 21.

Un grande concerto aperto al pubblico per celebrare la musica e l’estate con, a condurre le magiche serate, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli.

Il Coca-Cola Summer Festival gratuito a Paestum

Durante la terza serata del 29 luglio a Paestum ci saranno, sul palco della Clouds Arena, tanti grandi artisti tra cui Elodie, Noemi, Alvaro Soler, Baby K, The Kolors, Gemelli Diversi, Chadia Rodriguez, Alice Merton, Vegas Jones, Sottotono, Nika Paris, Room 9, Follya, Hanssel Delgado, Berna, Tecla, Crytical, LDA, Tropico, Lil Jolie.

Se non riuscite ad andate a Paestum il Coca-Cola Summer Festival 2022 andrà anche in onda in radio, in tv e in diretta streaming. L’appuntamento sarà disponibile in diretta alle 21 su Radio 105, partner ufficiale dell’evento e anche in diretta streaming e sul canale 66 del digitale terrestre.

Tutte le tappe del Coca‑Cola Summer Festival avranno un’area riservata ai disabili, fino ad esaurimento posti, con un punto di accesso dedicato

