Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 22 al 24 luglio 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo – Torrioni (AV)

Nell’avellinese a Torrioni nella zona del buon vino Greco di Tufo una sagra che si tiene da oltre 30 anni e che, oltre ai fusilli, porchetta e all’ottimo Greco di Tufo propone anche caciocavallo impiccato sulla brace e poi arrosti e tanto buon cibo della tradizione irpina. L’evento si terrà nel cuore dell’Irpinia, nei giorni 22-23-24 Luglio 2022. La Sagra del Fusillo, della Porchetta e del Greco di Tufo inizia con l’apertura degli stand Stand Gastronomici alle ore 20,00 e poi si continua tra buon cibo e tanto ottimo vino. Negli stand gastronomici si troveranno le buone specialità della tradizione culinaria irpina e campana: i fusilli e l’ottima porchetta saranno protagonisti ma non mancheranno anche il tradizionale caciocavallo impiccato sulla brace e poi arrosti e montanare, il tutto accompagnato dal buon Vino Greco di Tufo, altro protagonista dell’evento. Per tre giorni tanto ottimo cibo, ma anche musica con ogni sera gruppi di musica popolare, con i loro suoni e i loro ritmi per allietare le serate a Torrioni. Le vie del Paese saranno illuminate per la festa. Informazioni e programma dei 3 giorni. Sagra del fusillo, della porchetta e del greco di tufo

Notte della Tammorra e Festival dello Street Food – Gragnano – (NA)

Ancora un grande evento a Gragnano e dopo il grande Festival del Panuozzo e la Festa della Ciliegia di Castello arriva il 23 luglio in piazza Aubry: la Notte della Tammorra e Festival dello Street Food. Si parte alle 18 con una simpatica sfilata di cavalli e carrozze d’epoca a cura della Pro Loco al piazzale Ferrovia e poi il Festival dello Street Food in piazza Aubry dalle ore 19:30, organizzato dall’Associazione Alma Grania con un’area food tutta da gustare. Poi dalle 21 la partenza del Corteo di Tammorre e Danzatori da Piazza Aubry per portare un omaggio musicale-devozionale alla Madonna del Carmine presso la Chiesa del Carmine. Alle Ore 22 inizia il concerto di Musica Popolare con Laura Paolillo voce e tamburi, Vincenzo Romano voce e tamburi, Leo Coppola alla chitarra, Catello Tucci al violoncello e Pietro Paolillo al sassofono. Parte del ricavato della festa contribuirà al recupero del Santuario Chiesa del Carmine Gragnano Maggiori informazioni

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Pizza in Piazza a Quarto Flegreo (NA) – Quattro giorni di eventi a Quarto, vicino Napoli per la quarta edizione “ Pizza in Piazza ”, organizzata dalla Pro Loco Quarto Santa Maria nel centro di Quarto a Piazzale Europa. In tutte le sere diverse pizzerie della città sforneranno tante prelibatezze e poi le serate musicali. Molti negozi resteranno aperti per l’occasione per far svolgere, nel fresco della sera, un’interessante shopping ai partecipanti e ci sarà un ticket unico di 10 euro per la pizza, bibità caffè e dolce. La Pro Loco Quarto Santa Maria ha previsto eventi ogni sera nel centro di Quarto a Piazzale Europa. 19 luglio 2022 – Lorenzo Perosi canzoni italiane anni 60/70/80 – 20 luglio 2022 – Band serata Carosone canta Napoli – 21 luglio 2022 – Gigi Soriani e Gigio Rosa serata Vip party – 22 luglio 2022 – Serata Latino Americana. Maggiori informazioni – “Pizza in Piazza”.

Quattro giorni di eventi a Quarto, vicino Napoli per la quarta edizione “ ”, organizzata dalla Pro Loco Quarto Santa Maria nel centro di Quarto a Piazzale Europa. In tutte le sere della città sforneranno tante prelibatezze e poi le serate musicali. per l’occasione per far svolgere, nel fresco della sera, un’interessante shopping ai partecipanti e ci sarà un ticket unico di 10 euro per la pizza, bibità caffè e dolce. La Pro Loco Quarto Santa Maria ha previsto eventi ogni sera nel centro di Quarto a Piazzale Europa. 19 luglio 2022 – Lorenzo Perosi canzoni italiane anni 60/70/80 – 20 luglio 2022 – Band serata Carosone canta Napoli – 21 luglio 2022 – Gigi Soriani e Gigio Rosa serata Vip party – 22 luglio 2022 – Serata Latino Americana. Gnocchi al forno e Spiedone di Ulisse a Liberi, Caserta – Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 23 e 24 Luglio 2022 sarà la volta della sagra deglii Gnocchi al forno e Spiedone di Ulisse nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità , sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 23 e il 24 Luglio Gnocchi al forno e Spiedone di Ulisse Le sagre di Liberi

Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 23 e 24 Luglio bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi , sempre tutto di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il e il 24 Luglio La Fiera della Maddalena, la più antica della Campania – Caiazzo (CE) Degustazioni, eventi e spettacoli in 6 comuni per la Fiera della Maddalena la fiera dalle origino molto antiche che si svolge quest’anno tra sei comuni: Caiazzo, Amorosi, Castel Campagnano, Ruviano, Puglianello, tutti nelle province di Caserta e Benevento dal 25 giugno al 24 Luglio 2022. Ad ogni paese spettacoli, visite guidate, degustazioni enogastronomiche, stand fieristici per la Fiera della Maddalena si tiene dagli albori dell’era cristiana, quando la Diocesi di Caiazzo estendeva la sua giurisdizione ecclesiastica su trentasei casali. E, dopo due anni di sospensione la Fiera della Maddalena propone un programma vasto, di alto livello culturale. La prossima tappa dal 22 al 24 Luglio, Caiazzo (CE). Il programma dei due giorni prevede: – Visite guidate a cura della Pro Loco di Caiazzo. Per prenotazioni: 0823862761 (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19). – Ore 18: visita del borgo antico e della cattedrale (partenza dalla sede della Pro Loco, in piazza Santo Stefano). – Dalle ore 18 alle 24: apertura degli stand della Fiera della Maddalena 2022, con degustazioni enogastronomiche nella villa comunale. Spettacoli con artisti di strada nelle piazze e nelle strade cittadine: piazza Porta Vetere, giardini pubblici di via Cattabeni, rione Garibaldi, via Aulo Attilio Caiatino. La Fiera della Maddalena

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania. Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo per giorno. Venerdì 22 luglio 2022 – Nuova Compagnia di Canto Popolare – Sessa Aurunca (CE) – GIOVANNI CACCAMO – Agerola (NA) – Sabato 23 luglio – FRANCO RICCIARDI – Sperone (AV) – SIMONE CRISTICCHI – Agerola (NA) – ROSARIO MIRAGGIO – Nola (NA) da Hyria Commercial Space – FOJA – Pomigliano d’Arco (NA) – ANDREA SANNINO – Pollena Trocchia – SAL DA VINCI – Sant’Arpino (CE) – ROBERTO VECCHIONI – Ascea (SA) 5 euro Area Archeologica di Velia – JAMES SENESE – Torre del Greco (NA)- Domenica 24 luglio ENZO AVITABILE – Roccarainola (NA) – FOLLYA – Giffoni Valle Piana (SA) – ANDREA SANNINO – Colliano (SA) – LIVIO CORI – Telese Terme (BN) – Lunedì 25 luglio 2022 – GIGIONE – Recale (CE) – I CUGINI DI CAMPAGNA – Puglianello (BN) – Martedì 26 luglio – ENZO GRAGNANIELLO – Scafati (SA) – GIGIONE – Fragneto Monforte (BN) – TONY COLOMBO – Roscigno di Santa Maria a Vico (CE) – ENZO AVITABILE – Gragnano (NA) IVANA SPAGNA – Falciano del Massico (CE) – Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.