La straordinaria Luminaria di San Domenico a Praiano, in Costiera Amafitana

Foto © Giovanni Scala - Facebook Luminaria di San Domenico - Praiano, Costa d'Amalfi

Una festa del 1600 che illumina con migliaia di candele, fiaccole e lumini la grande piazza e alcuni dei luoghi più caratteristici della cittadina di Praiano in Costiera Amalfitana

Dal 30 luglio al 4 agosto 2022 dalle ore 21.30 in Piazza San Gennaro a Praiano sulla costiera amalfitana si terrà la tradizionale Luminaria di San Domenico con migliaia di candele, fiaccole e lumini che verranno accese per questa straordinaria e secolare festa. Un’antica festa popolare con cui si ricorda San Domenico e che, sembra che si tenga fin dal 1606, anno in cui a Praiano arrivarono i frati Domenicani della Sanità di Napoli.

Per consentire l’avvio di questa grande festa popolare tantissimi giovani volontari sistemano e poi accendono nelle sere della festa tante luci in piazza, gesto ripetuto anche da molti abitanti che accendono le varie luci sulle loro terrazze, balconi, finestre e giardini, rendendo straordinariamente suggestive le stradine del borgo costiero di Praiano. La Luminaria di San Domenico, a Praiano è oramai una grande festa popolare, una bella festa che da secoli illumina piazza San Gennaro per quattro giorni creando uno spettacolo unico e suggestivo.

La Luminaria di San Domenico 2022 – il programma degli eventi

Sabato 30 luglio 2022 – piazza Antico Seggio e piazza San Luca – ASPETTANDO LA LUMINARIA Dalle ore 21:30 – Da Piazza Antico Seggio fino a Piazza San Luca, migliaia di candele decorano i disegni realizzati dai cittadini in collaborazione con la Parrocchia San Luca Evangelista. Il tema di questa edizione è La Natura.

Domenica 31 luglio 2022 – piazza San Gennaro ore 22,30 – Serata inaugurale dell'evento la Luminaria di San Domenico 2022. ORAKEL – Compagnia OPERA FIAMMAE – Il protagonista è il fuoco, unico ad offrire agli spettatori momenti unici, poetici, magici, emozionanti e magnetici. Un viaggio ricco di danze, acrobazie ed effetti speciali che coinvolge il pubblico nel luogo fulcro della Luminaria di San Domenico, piazza San Gennaro. (Per motivi di sicurezza l'ingresso in piazza San Gennaro è consentito fino alle ore 22.00.)

Da lunedì 01 agosto a mercoledì 03 agosto 2022 – piazza San Gennaro dalle ore 21.30 – La Tradizione. I rintocchi delle campane della Chiesa di Santa Maria a Castro / Convento di SanDomenico e della Chiesa di San Gennaro V.. danno il via all'accensione delle migliaia di candele che decorano la piazza, il convento e le abitazioni di Praiano. Video Mapping. La piazza e la chiesa sono illuminate con grandi effetti di luce, La tecnologia mescolata alla tradizione anima un display dinamico con immagini, giochi di luce e architetture che immergono lo spettatore in un entusiasmante ed irreale mondo scandito da musiche classiche ed epiche. Opera Flora , Nel corso delle serate gli artisti di Opera Fiamma allestiranno su tutta la piazza delle installazioni dal titolo Opera Flora, il calore del fuoco e la magia delle forme ci riportano alle nostre più remote sensazioni. Un'atmosfera onirica, in un'amblentazione surreale: le fiamme illuminano sagome di sculture floreali

Giovedì 4 agosto 2022 Convento di Santa Maria a Castro – FESTA DI SAN DOMENICO DI GUZMAN – Ore 7.00- Santa Messa – Ore 8.00 Messa Solenne.- Ore 20.00 Chiesa Parrocchiale di San Gennaro: Messa Solenne in onore di San Domenico.

Giovedì 4 agosto 2022 Piazza San Gennaro ore 21.30 – Nell'ultima serata della Luminaria, i Ragazzi della Luminaria illuminano il piazzale con la fiamma recata dal Parroco della Parrocchia di San Gennaro V.M. Il protagonista assoluto dell'illuminazione delle 3000 candele installate sul decoro maiolicato di Piazza San Gennaro è lo Staff della Luminaria di San Domenico:i ragazzi di Praiano. Gli stessi che, nei giorni che precedono l'evento, con dedizione preparano le numerose fiaccole elaborate artigianalmente con latta, olio e stoppino. Anche questa è una delle"ricette" che i nostri avi ci hanno tramandato. Durante la serata le installazioni di fuoco della compagnia Opera Fiamma dal titolo Opera FLORA adorneranno la scenografia della piazza.

Come di consueto il programma religioso prevede ogni sera dal 1 al 3 agosto, nella Chiesa di San Gennaro, triduo di preparazione: ore 19.30 Santo Rosario, ore 20.00 Santa Messa.

Luminaria di San Domenico 2022: maggiori informazioni

