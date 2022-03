Visite guidate ed eventi nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro

Riprendono le attività nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro a San Leucio tra visite guidate, passeggiate nella natura e altre attività che si organizzano ogni weekend per bambini, famiglie e per tutti coloro che vogliono passare una bella giornata immersi nella natura

In ogni weekend del mese di marzo 2022 ci saranno delle belle passeggiate guidate e altri eventi tra i boschi e la natura dell’Oasi di San Silvestro.

Il Bosco di San Silvestro si trova a San Leucio ed è un’Oasi WWF vicinissima a Caserta. Un grande bosco di lecci che si estende per circa 76 ettari e comprende le due colline contigue di Montemaiuolo e Montebriano, da dove nasce la cascata che alimenta le fontane dello straordinario parco Vanvitelliano.

Passeggiate guidate e altre attività nei weekend al Bosco di San Silvestro

In ogni weekend nell’Oasi WWF del Bosco di San Silvestro, che ha l’ingresso da san Leucio vicino al famoso Belvedere, si organizzano tanti eventi che vengono pubblicizzati sulla loro pagina facebook pochi giorni prima. In genere si tengono sia il sabato che la domenica mattina con eventi per tutta la famiglia e, in generale, per tutti coloro che vogliono passare una bella giornata a contatto con la natura.

L’Oasi organizza delle visite guidate al bellissimo bosco ogni sabato, sia di mattina che di pomeriggio e, visto il prolungarsi delle giornate, la chiusura dell’oasi è prevista per le 17:30. Le prossime visite per il mese di marzo 2022 sono previste nelle seguenti date:

Sabato 5 marzo – ore 10 e ore 15

Sabato 12 marzo – ore 10 e ore 15

Sabato 19 marzo – ore 10 e ore 15

Sabato 26 marzo – ore 10 e ore 15

Sabato 2 aprile – ore 10 e ore 15

Poi ogni weekend, e in particolare la domenica mattina, tanti altri eventi che vengono comunicati pochi giorni prima sulla loro pagina FB e sul loro sito.

In genere la domenica mattina ci sono eventi e spettacoli per bambini e famiglie, ma in alternativa ci sono quasi sempre delle visite autoguidate per tutti, sempre alle ore 10.

Eventi al Bosco di San Silvestro: maggiori informazioni

Quando: nei weekend di marzo 2022 alle 10:00

nei weekend di marzo 2022 alle 10:00 Dove: Via dei Giardini Reali, 78, 81100 Caserta CE

Via dei Giardini Reali, 78, 81100 Caserta CE Prenotazione obbligatoria

Green pass obbligatorio

Prezzo: 8,00€ a persona, gratuito fino a 14 anni.

8,00€ a persona, gratuito fino a 14 anni. Maggiori informazioni: laghiandaia.wwf@libero.it– 0823 361300 – Sito ufficiale – Pagina Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.