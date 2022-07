Nuovo Cinema Flegreo: film e concerti all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

© Parco Cerillo

Otto appuntamenti sotto le stelle dei Campi Flegrei con un piccolo pagamento di 5 euro. Otre alle proiezioni di film di qualità ci saranno anche concerti e ospiti speciali in location speciali tra Monte di Procida e Bacoli come Villa Matarese, il Serbatoio Creativo e il Parco Cerillo

Dopo il successo delle prime due edizioni torna dal 3 al 31 luglio 2022 la rassegna Nuovo Cinema Flegreo che, per questa la terza edizione si terrà a luglio ogni mercoledì e ogni domenica in alcuni luoghi suggestivi dell’area flegrea.

Le serate prevedono un biglietto unico all’ingresso di 5€ e si terranno tra Villa Matarese e il Serbatoio Creativo a Monte di Procida e il Parco Cerillo di Bacoli.

Cinema, concerti e ospiti di qualità al Nuovo Cinema Flegreo

Quest’anno si paga l’ingresso di 5 euro ma oltre alle proiezioni di film di qualità ci saranno anche concerti e ospiti speciali come Mimmo Borriello e Andrea Tartaglia. Otto gli appuntamenti sotto le stelle dei Campi Flegrei per mostrare al pubblico come le sette arti vengano raccontate attraverso gli occhi del cinema.

Oltre alle proiezioni sotto le stelle, concerti, dibattiti e performance, perché la sala cinematografica possa diventare un punto di incontro di arti ed artisti, un palcoscenico e un salotto di socialità e condivisione. La rassegna è patrocinata dai Comuni di Monte di Procida e Bacoli.

Nuovo Cinema Flegreo 2022 – programma

Domenica 03/07 – serata d’apertura a Villa Matarese – cinema musica ed ecologia

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | live di Andrea Tartaglia

21,00 | presentazione associazioni ambientaliste partner della rassegna

21,30 | proiezione | “Downsizing – vivere alla grande” di alexander payne (2017)

segue dibattito | ecologia, arte e comunicazione

domenica 10/07 – al Serbatoio Creativo – teatro e cinema

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | live di Ivo Mancino

21,00 | incontro con archè | rapporto tra il teatro e il cinema, modera antonio basile

21,30 | proiezione | “le sorelle macaluso” di emma dante (2020)

mercoledì 13/07 – al Parco Cerillo – il cinema e la terra

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | tour tra gli orti sociali del parco Cerillo con Mimmo Iavarone

21,00 | incontro sul progetto orti sociali | esperti in coltivazione sinergica parlano del ruolo degli spazi verdi

21,30 | proiezione | prima visione del documentario “Agritettura” di raffaele iardino

domenica 17/07 – al serbatoio creativo – cinema e letteratura

18,30 | apertura cittadella

20,00 | aperitivo | lettura delle poesie della rivista “mosse di seppia” con accompagnamento musicale

20,30 | presentazione libro | “il piccolo principe” tradotto in puteolano da luigi di razza

21,00 | conferenza | “scrittura cinematografica e teatrale” con antonio basile e michele stefanile

21,30 | proiezione | “lontano da qui” di sara colangelo (2018)

mercoledì 20/07 – al parco cerillo – il cinema breve

18,00 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | live di Rusty Trombone

21,00 | presentazione cortometraggi | in collaborazione con phlegrean film festival

21,30 | proiezione cortometraggi

domenica 24/07 – al serbatoio creativo – cinema e fotografia

18,30 | apertura cittadella

20.00 | aperitivo | dj set video/musicale club tasso

21,00 | presentazione |installazione fotografica a cura di Gennaro Cimmino

21,30 | proiezione | “the lighthouse” di Robert Eggers (2019)

mercoledì 27/07 – al parco cerillo – arti circensi

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | performance di giocoleria

21,00 | intervento dei registi e produttori della phlegrean film festival

21,30 | proiezione | “La carovana bianca” di Artemide Alfieri e Angelo Cretella (2021)

domenica 31/07 – a villa matarese – cinema come settima arte

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | concerto di lirica buffa di luca de lorenzo

21,30 | proiezione | “The Square” di Ruben Ostlund (2017)

festa di fine festival

Nuovo Cinema Flegreo: prezzi, orari e date

Quando: dal 3 al 31 luglio 2022

dal 3 al 31 luglio 2022 Dove: Villa Matarese (Corso Filomarino, Monte di Procida), il Serbatoio Creativo (Via Bellavista, 110, Monte di Procida), e il Parco Cerillo – Oasi di Ambiente & Cultura (via Cerillo, 56, Bacoli

Villa Matarese (Corso Filomarino, Monte di Procida), il Serbatoio Creativo (Via Bellavista, 110, Monte di Procida), e il Parco Cerillo – Oasi di Ambiente & Cultura (via Cerillo, 56, Bacoli Prezzo biglietto: 5 euro con prenotazione obbligatoria per ogni serata sul sito ufficiale

5 euro con prenotazione obbligatoria per ogni serata sul sito ufficiale Contatti e informazioni: Nuovo Cinema Flegreo

