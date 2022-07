4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 29 al 31 luglio 2022

Ph Lapis Museum

Sempre in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 29 al 31 luglio 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Tutti i giorni – E… state al Museo dell’Acqua

Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum vi terrà compagnia per tutta l’estate con il fresco degli ambienti sotterranei del Museo dell’Acqua, con ruscellamenti e giochi di luci e colori, che renderanno l’esperienza di visita unica, unite ad una straordinaria sensazione di freschezza, di questi luoghi e dell’acqua, paradisiaco attrattore in questa rovente estate. I visitatori potranno immergersi lungo un percorso che li porterà ad attraversare le antiche cisterne greco-romane alla volta della storia dell’Antica Neapolis e dei personaggi che l’hanno animata nei secoli: dalla figura, quasi mitologica, del pozzaro, a quella del Principe Gaetano Filangieri. Un percorso che sorge sotto uno dei monumenti più antichi del centro storico, la Basilica della Pietrasanta, oggi LAPIS Museum, che all’interno della cripta/area archeologica ospita adesso CONVIVIA. Il gusto degli antichi, mostra in collaborazione con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che ha prestato ben 150 reperti, tra i quali la bottiglia d’olio più antica del mondo, di cui ha parlato anche il noto conduttore e divulgatore Alberto Angela, e che i visitatori del Museo dell’Acqua potranno ammirare a soli 3€. L’itinerario di visita, lungo circa un chilometro, prosegue con il Decumano Sommerso, attraverso la Sala della Luna, dove i visitatori potranno lasciarsi sorprendere da una “Super Luna” perenne che splende nel ventre di Napoli. Si prosegue con la Sala dei Racconti, e gli ologrammi di Gennaro e Michelina che ripercorreranno stralci di vita degli anni ’40, e si chiude idealmente con la Sala dei Bombardamenti, e la suggestione di un momento storico che culmina con un bellissimo messaggio di speranza. Al piano basilica invece prosegue la mostra su Dalì, Spellbound – Scenografia dii un Sogno, che mette in dialogo il maestro catalano con il re del brivido hollywoordiano.

L’evento è a cura di Lapis Museum a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : tutti i giorni – aperto dalle 10.00 alle 20.00 Visite guidate alle ore 10.30 – 12.30 – 16.30 – 18,30. – per il weekend, festivi e ponti è raccomandata la prenotazione.

Contributo : Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni

: Ticket intero 10 euro x visita accompagnata in gruppo. Possibili sconti famiglia, gruppi e altre riduzioni Organizzazione : Lapis Museum Prenotazione consigliata – Consigliate scarpe comode e un coprispalle per le cavità – info e prenotazioni +39 081 192 30 565 – dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (servizio WhatsApp sempre attivo) info@lapismuseum.com Lapis Museum

Maggiori Informazioni: Museo dell'Acqua e Decumano sotterraneo

Domenica 31 luglio – Lo spettacolo della Luminaria di Praiano dal Sentiero degli Dei

Una escursione in Costiera Amalfitana, in occasione della Festa Della Luminaria a Praiano, un trekking serale sul Sentiero degli Dei scendendo a Praiano e prendendo parte allo spettacolo del fuoco, esperienza unica a fine trekking, per poi rientrare comodamente in serata ad Agerola con autobus organizzato grazie al supporto di operatori locali. Percorrendo il Sentiero degli Dei all’imbrunire, a metà strada devia verso il bellissimo paesino di Praiano, passando al tramonto sulla terrazza del Convento di San Domenico, luogo unico in tutta la Costa d’Amalfi, antico sito di culto ora culla di arte e paesaggio, dove ammireremo un tramonto indimenticabile, per poi proseguire in discesa e raggiungere il centro del paese dove ci attenderà lo spettacolo delle luminarie. Uno spettacolo unico dall’alto, ammirando la suggestiva illuminazione del complesso monumentale della chiesa e del convento di Santa Maria a Castro/ San Domenico. Ci sarà la possibilità di visitare e sostare a Praiano per trascorrere del tempo tra le luci ed i giochi di fuoco della festa in paese, prima di essere recuperati dal bus privato per il rientro ad Agerola. Si avvisa che la visita del piazzale illuminato sara’ contingentata ed avra’ una durata di circa 20 minuti mezz’ora. Il percorso di trekking è #estremamente #panoramico e con alcuni tratti esposti, si presenta di media difficoltà, con dei tratti in discesa su fondo sconnesso e roccioso, dove è necessario un minimo di esperienza per percorrerlo DETTAGLI TECNICI: Durata: circa 5 ore – Lunghezza: 4 Km – Dislivello: + 150 metri / – 450 metri. Difficoltà: E – Escursionistico . E’Necessario. abbigliamento comodo ed adatto, Scarpe anche basse ma da escursionismo, almeno 1 litro di acqua a testa, uno zainetto per effetti personali, una torcia tascabile.

L’evento è a cura di Io Cammino al Sud e Agerola Experience a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento : – appuntamento per trekking: ore 18:00 – Piazza Paolo Capasso, Agerola (NA)

Contributo : 27€ a persona, comprende: Servizio Guida Ambientale – Servizio Bus privato per rientro da Praiano:

Organizzazione : Io Cammino al Sud e Agerola Experience –Prenotazione obbligatoria

: –Prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Io Cammino al Sud e Agerola Experience

Sabato 30 luglio – Quartieri Spagnoli: tra colori e Sapori

Ogni grande città ha un quartiere che lo contraddistingue – Bagaria per Palermo, Navigli per Milano, Trastevere per Roma, il Bronx per New York – e anche Napoli ha i suoi “Quartieri”, abbreviazione che sta per Quartieri Spagnoli. Un percorso di circa due ore all’interno di una delle zone più caratteristiche di Napoli che porterà alla scoperta di luoghi unici, espressioni d’arte opposte quali l’edicole votive, simbolo della devozione popolare, e i murales artistici, simbolo del riscatto sociale. Obbligatoria la tappa al murales di Maradona, che rappresenta il legame e l’affetto indissolubile che la città nutre per uno dei campioni più grandi della storia del calcio, e a Vico Totò, un vicoletto pieno di murales dedicato ai film e alla vita del grande artista. Ad incorniciare il tutto ci pensano le particolari lampade installate ai vari angoli delle strade dal famoso architetto-designer Dalisi trasformando i Quartieri Spagnoli in un museo a cielo aperto. Non mancheranno aneddoti e curiosità relativi al quartiere come ad esempio il tifo petecchiale e la cultura del “vascio”, tipica abitazione napoletana.

L’evento è a cura di Insolita Guida a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento.

Appuntamento: – ore 10,30 (luogo comunicato alla prenotazione) termine ore 12,30 circa

Contributo : 10 euro a persona dai 9 anni in su – gratuito fino a 8 anni

: 10 euro a persona dai 9 anni in su – gratuito fino a 8 anni Organizzazione : Insolita Guida – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288.

: – evento a numero chiuso con prenotazione obbligatoria chiamando o whatsappando il 3389652288. Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Insolita Guida

Sabato 30 e domenica 31 luglio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

