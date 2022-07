Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 29 al 31 luglio 2022

ph DEBY RODRIGUEZ - unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Festa del Pane e della civiltà contadina – Trentinara – (SA)

Dal 27 al 31 luglio 2022 torna a Trentinara, dopo due anni di fermo, la Festa del Pane che, da tempo è considerato, il grande evento dell’estate cilentana. La Festa del Pane e della civiltà contadina di Trentinara presenta tanti stand gastronomici con le buone specialità cilentane tra i vicoli del centro storico e tanti concerti in piazza al tramonto sulla “Terrazza del Cilento” ma anche tanti eventi interessanti tra laboratori e incontri di danze e dei canti popolari. E poi tutte le sere ci sarà anche un ricco programma di convegni, laboratori, presentazioni di libri, teatro e molto altro che accoglierà i partecipanti al tramonto mozzafiato della “Terrazza del Cilento”. Ogni sera anche un evento musicale ed in particolare il ricco programma musicale prevede le esibizioni dei seguenti gruppi: Rittantico (27 luglio), Ciccio Nucera (28 luglio), Antonio Castrignano’ & Taranta Sounds (29 luglio), Kiepo’ (30 luglio), Luca Rossi + Folkatomik (31 luglio). Festa del Pane e della civiltà contadina

Sagra della Coccetella – Sorbo Serpico – (AV)

Da venerdì 29 a domenica 31 luglio 2022 a partire dalle ore 19.30 torna a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino, il bell’appuntamento con la Sagra della Coccetella. La Sagra è un bell’evento che è giunto ormai alla sua 41esima edizione ed è la sagra giusta per tutti gli appassionati dei buoni prodotti gastronomici del territorio irpino, tra cui la coccetella (a’coccetella), fatta dalle massaie sorbesi con grande impegno e passione, è da considerarsi un piatto forte. La Coccetella è di un tipo di pasta simile all’orecchietta che ricorda molto quella pugliese però è più grande, più allungata, composta da un impasto semplice di farina e acqua. ed è diventata uno degli eventi estivi più attesi tra Avellino e la sua provincia. Organizzata dal Comitato Festa Maria SS della Neve nel piccolo borgo irpino di appena 500 anime la sagra ha le sue origini nel 1979 quando si pensò di creare una pasta così particolare che fu chiamata coccetella per via della sua forma simile a quella di una chiocciola o un piccolo coccio, oppure anche simile alla forma di un guscio di tartaruga. Maggiori informazioni Sagra della Coccetella.

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Stinco di maiale alla bavarese a Liberi, Caserta – Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 30 e 31 Luglio 2022 sarà la volta della sagra dello Stinco di maiale alla bavarese nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna . Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità , sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 30 e 31 Luglio Stinco di maiale alla bavarese Le sagre di Liberi

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania.

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesi della Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Giovedì 28 luglio 2022 CRISTINA D’AVENA – Cerreto Sannita (BN) – TONY TAMMARO – Pignataro Maggiore (CE) – ANDREA SANNINO – Polvica di Nola (NA) – MONICA SARNELLI – Torre del Greco (NA) – LE VIBRAZIONI – Visciano (NA) – FRANCO RICCIARDI – Cesa (CE) – LA MASCHERA – Ogliastro Cilento (SA) – Venerdì 29 luglio 2022 – ENZO AVITABILE – Sessa Aurunca – SHADE + FEDERICA CARTA – Giffoni Valle Piana (SA) – COCA COLA SUMMER FESTIVAL – Paestum (SA) – NINO BUONOCORE – Amalfi (SA) – piazza Duomo – Sabato 30 luglio 2022 – PEPPE BARRA – Sessa Aurunca (CE) – EBBANESIS – Poggiomarino (NA) – FRANCO RICCIARDI – Sarno (SA) – THE KOLORS – Giffoni Valle Piana (SA) – – NINO BUONOCORE – San Leucio del Sannio (BN) – PAOLO BELLI – Ascea (SA) Area Archeologica di Velia (costa 5 euro) – SIMONE CRISTICCHI Salerno Domenica 31 luglio 2022 – GIGIONE – Calabritto (AV) – TONY TAMMARO – Santa Maria a Vico (CE) – LA MASCHERA – Teano (CE) – FIORDALISO – Postiglione (SA) – ENZO AVITABILE – Polla (SA) Lunedì 1 Agosto 2022 – JOVINE – Boscotrecase (NA) – MATIA BAZAR – Sessa Aurunca (CE) – SAL DA VINCI – Volturara Irpina (AV) – DOLCENERA + NERI PER CASO – Agerola (NA) – ROSARIO MIRAGGIO – San Felice a Cancello Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

