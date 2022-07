Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Ecco l’orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione.

Noto il nuovo orario estivo dei parchi cittadini a Napoli in vigore dal 1° luglio 2022: e subito si nota una grande novità. Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale saranno aperti di notte fino alle ore 24 per far godere un po di fresco in più in questa estate rovente.

In questi giorni in Villa Comunale grandi lavori con pulizia delle aiuole e dei viali con spazzatrici e lavastrade, e con la sostituzione di 19 elettrovalvole dell’impianto di irrigazione guaste. Ancora una settimana di lavori e poi, a breve al via una grande riqualificazione con grandi lavori per 2 milioni di euro.

I nuovi orari estivi di apertura al pubblico dei parchi cittadini a Napoli sono stati resi noti dal Comune e gli altri parchi chiuderanno comunque alle 20. Da tener presente che l’accesso al pubblico non sarà consentito negli ultimi 30 minuti di apertura.

Gli orari estivi dei parchi gestiti dal Comune di Napoli

Villa Comunale – 7:00 – 24:00 – Lungomare Riviera di Chiaia

Parco Virgiliano – 7:00 – 24:00 – Posillipo

Parco Mascagna – 7:00 – 20:00 – Vomero Arenella

Parco Ciro Esposito – 7:00 – 20:00 – Scampia

Parco di via Nicolardi – 7:00 – 20:00 – Colli Aminei

Parco del Poggio – 7:00 – 20:00 – Colli Aminei

Parco Fratelli de Filippo 7:00 – 20:00 – Ponticelli

Parco Massimo Troisi – 7:00 – 20:00 – San Giovanni a Teduccio

Parco San Gaetano Errico – 7:00 – 20:00 – Secondigliano

Parco Salvatore Buglione – 7:00 – 20:00 – Arenella Rione Alto

Parco Re Ladislao – 7:00 – 20:00 – Centro Via Cirillo

Parco dei Camaldoli (varco di via Agnolella e area attrezzata via Guantai ad Orsolone)

7:00 – 20:00

Poi ci sono altri grandi parchi storici o naturali a Napoli da visitare assolutamente

Se volete conoscere l’elenco completo dei parchi a Napoli vi suggeriamo di vedere l’elenco delle dieci municipalità di Napoli dove, per ognuna ci sono le schede relative ad ogni parco in essa presente compreso i piccoli parchi ed i giardini di quartiere.

Orari estivi dei parchi a Napoli – Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.