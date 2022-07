Sagra della Melanzana e tanti eventi per il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità

Torna il Luglio Sammaritano a Santa Maria la Carità con rievocazioni storiche, appuntamenti con il buon cibo e vino della zona e tradizioni, folklore e arte con anche grandi eventi in costume come il “Torneo delle Contrade”, il “Palio del Ciuccio e poi l’attesa Sagra Della Melanzana tra degustazioni e musica dal vivo

Un mese di eventi a Santa Maria La Carità in provincia di Napoli per l’atteso appuntamento con il Luglio Sammaritano. Santa Maria La Carità si trova all’inizio della zona dell’Agro Nocerino-Sarnese e confina con Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Sant’Antonio Abate e Scafati, tutti luoghi di grande tradizione per il buon cibo e il buon vino della Campania con un territorio compreso tra il Fiume Sarno a Nord e le colline dei Monti Lattari a Sud.

E anche quest’anno nel Luglio Sammaritano a Santa Maria La Carità ci saranno tanti eventi culturali e spettacoli ma anche tanti appuntamenti con la buona enogastronomia della zona.

Tra i momenti dedicati al buon cibo da non perdere dal 22 luglio al 25 luglio 2022, nello Stadio Comunale, il ritorno della Sagra Della Melanzana tra degustazioni e musica dal vivo ma anche tanti altri eventi durate il Luglio Sammaritano con rievocazioni storiche e tradizioni, folklore e arte con grandi eventi in costume come il “Torneo delle Contrade”, il “Palio del Ciuccio”

Luglio Sammaritano a Santa Maria La Carità – 26ª edizione

Il programma del Luglio Sammaritano 2022 è ricco e vario ed è a cura di Associazione pro loco santa maria la carità

Centro cittadino – torneo delle contrade

domenica 3 luglio – ore 21:00 tiro alla fune

sabato 9 luglio – ore 20:30 a’ giostra d’ ‘o juorne primm

domenica 10 luglio – ore 20:30 a’ giostra

domenica 17 luglio – ore 10:00 a colazione con gli asini

Sagra della Melanzana – stadio comunale – dal 22 al 25 luglio

venerdì 22 luglio – ore 20:00 apertura area di degustazione con musica dal vivo.

sabato 23 luglio – ore 20:00 apertura area di degustazione con musica dal vivo.

domenica 24 luglio – ore 20:00 gara gastronomica

domenica 24 luglio ore 20:00 apertura area di degustazione con musica dal vivo.

lunedì 25 luglio – ore 20:00 – apertura area di degustazione con musica dal vivo.

Segue estrazione della lotteria luglio ti premia

Sagra Della Melanzana a Santa Maria la Carità

La sagra della Melanzana è una delle manifestazioni sammaritane più attese per coloro che desiderano trascorrere una serata gradevole e in buona compagnia e si terrà dal 22 luglio al 25 luglio 2022 nello Stadio Comunale. Non mancheranno tante prelibatezze preparate dai ristoratori della zona ma anche dai tanti volontari sammaritani impegnati nei numerosi stand o nel servizio ai tavoli. Previsti tante buone specialità come lo zuccotto di melanzane, le melanzane al cioccolato e le melanzane all’anice oltre alle melanzane servite nei modi più classici che già apprezziamo.

Naturalmente la degustazione di questi piatti sarà completata da un buon bicchiere di vino locale della zona di Gragnano e del Vesuviano sempre apprezzato da tutti e non mancheranno spettacoli folkloristici e musicali. Non solo rievocazione storica, dunque, ma vera e propria festa popolare, che aspetta di nuovo tanti partecipanti.

Luglio Sammaritano info, prenotazioni ed iscrizioni: Pro Loco Santa Maria la Carità 081.802 65 88

info, prenotazioni ed iscrizioni: Pro Loco Santa Maria la Carità 081.802 65 88 Luglio Sammaritano a Santa Maria La Carità Facebook

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.