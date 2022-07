A Trentinara la Festa del Pane e della civiltà contadina, il grande evento dell’estate cilentana

PH su Facebook Festa del Pane

Tanti stand gastronomici con le buone specialità cilentane tra i vicoli del centro storico e tanti concerti in piazza al tramonto sulla “Terrazza del Cilento” ma anche tanti eventi interessanti tra laboratori e incontri di danze e dei canti popolari

Torna a Trentinara, dopo due anni di fermo, dal 27 al 31 luglio 2022 la Festa del Pane e della civiltà contadina uno degli eventi più attesi dell’estate cilentana.

Come negli anni passati ci saranno tanti tradizionali stand gastronomici con le buone specialità cilentane tra i vicoli del centro storico e tanti concerti in piazza, per l’atteso evento che si terrà nella splendida Piazzetta Panoramica.

E poi tutte le sere ci sarà anche un ricco programma di convegni, laboratori, presentazioni di libri, teatro e molto altro che accoglierà i partecipanti al tramonto mozzafiato della “Terrazza del Cilento”.

Ogni sera anche un evento musicale ed in particolare il ricco programma musicale prevede le esibizioni dei seguenti gruppi: Rittantico (27 luglio), Ciccio Nucera (28 luglio), Antonio Castrignano’ & Taranta Sounds (29 luglio), Kiepo’ (30 luglio), Luca Rossi + Folkatomik (31 luglio).

Le altre iniziative per la Festa del Pane di Trentinara

Tra le varie iniziative vi segnaliamo il progetto di “Storie e parole attorno al grano”, iniziativa inserita nel programma di attività di “Trentinara vivi e gusta – Agricoltura sostenibile e territorio”.

Nell’ambito della sedicesima edizione della Festa del Pane ci saranno tre giornate dedicate all’approfondimento delle danze e dei canti popolari per danzare insieme a ritmo di Tarantella!

27 LUGLIO – “”, – Laboratorio di TARANTELLA CILENTANA E CANTI TRADIZIONALI a cura di e

28 LUGLIO – – Laboratorio di TARANTELLA CALABRESE a cura di

29 LUGLIO – – Laboratorio di PIZZICA a cura di ‘

I laboratori si terranno presso il bar Polifemo dalle ore 18.30 alle 20.30 salvo il raggiungimento del numero minimo di iscritti.Per info, prenotazioni e costi Tel 3452167927 – 3383093384

Maggiori informazioni – Festa del Pane e della civiltà contadina a Trentinara

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.