Open Air: il Teatro dei Piccoli all’aperto nel parco dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Per i mesi di giugno e luglio ripartono gli spettacoli all’aperto per bambini nel parco dei pini marittimi nella Mostra d’Oltremare al Teatro dei Piccoli. Tanti eventi da non perdere spettacoli tra teatro, concerti e laboratori per bambini

Continuano anche per giugno e fino a domenica 31 luglio 2022, in linea di massima in tutti i fine settimana e nei festivi, gli spettacoli della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare di Napoli.

Tanti simpatici e divertenti spettacoli di teatro, concerti e laboratori per bambini e ragazzi nel grande parco di pini marittimi vicino al Teatro dei Piccoli. Una rassegna organizzata da Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora.

Open Air, Teatro dei Piccoli all’aperto nel parco dei pini

Tanti spettacoli fino a luglio per bambini, dai tre anni in su, e per le loro famiglie, in uno stupendo palcoscenico all’aperto e in sicurezza per vedere grandi spettacoli per bambini e ragazzi di compagnie di tutta Italia.

Inoltre, collegato a vari spettacoli, c’è anche un’interessante un’attività laboratoriale con interazioni musicali, giochi teatrali, exhibit a tema scientifico e botanico che accompagnerà ed arricchirà la magia degli spettacoli.

Open Air, Teatro dei Piccoli all’aperto nel Parco dei pini alla Mostra d’Oltremare

Il programma è il seguente ma, poiché si svolge su più mesi, vi invitiamo a controllare sempre sul sito ufficiale eventuali cambiamenti rispetto a quanto comunicato alla data.

18 giugno 2022 – COME ALICE… – 11:30–13:00

18 giugno 2022- Alla scoperta dello Strumentario Ritmico ! LABORATORIO MUSICALE – 18:00–19:00

19 giugno 2022- ALLEGRO, ALLEGRISSIMO … (Concerti per l’Infanzia 2022) -18:00–19:00

25 giugno 2022 – MIGNOLINA RAP – 19:00–20:00

26 giugno 2022 – MIGNOLINA RAP – 19:00–20:00

2 Luglio 2022 – FAVOLE MUSICALI “La Storia dell’Elefantino BABAR” – “Pierino e il Lupo – 19:00–20:00

3 Luglio 2022 – FAVOLE AL TELEFONO – 19:00–20:00

10 Luglio 2022 – STORIE DI KIRIKU’ – 19:00–20:00

16 Luglio 2022 – Cappuccetto, il lupo e altre storie – 19:00–20:00

17 Luglio 2022 – PASSEGGIATE MUSICALI (Concerti per l’Infanzia 2022) -19:00–20:00

23 Luglio 2022 – UN PRINCIPE PICCOLO PICCOLO – 19:00–20:00

24 Luglio 2022 – UN PRINCIPE PICCOLO PICCOLO – 19:00–20:00

30 Luglio 2022 – IL CUBO MAGICO ovvero la morbida pietra filosofale del gioco – 19:00–20:00

31 Luglio 2022 – IL CUBO MAGICO ovvero la morbida pietra filosofale del gioco – 19:00–20:00

Teatro dei Piccoli: prezzi, orari e date

Quando: date indicate. Il programma, in considerazione in particolare delle condizioni meteo, può subire variazioni pertanto si invita il pubblico controllare eventuali aggiornamenti

Dove: Teatro dei piccoli – Mostra d'oltremare Doppio ingresso per il pubblico, pedonale da Viale Kennedy o con auto da via Terracina n.197 (Quick Parking),

Costo: Biglietti 8 euro a persona in prevendita su Etes (fino alle 24 ore precedenti) o apertura biglietteria 60 minuti prima dell'orario d'inizio. posti riservati solo per prenotati

I nformazioni Teatro dei piccoli

