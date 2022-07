Le notti della Meraviglia: aperture serali della Reggia di Caserta

Evento da non perdere nella splendida Reggia di Caserta: ogni venerdì sera a luglio ci saranno delle aperture speciali per vedere la splendida Reggia di notte e le speciali mostre che si stanno tenendo in questo periodo

Le Notti della Meraviglia alla Reggia di Caserta sono degli appuntamenti serali speciali che si terranno a partire da venerdì 8 luglio 2022 dedicati alle visite agli Appartamenti Reali di sera e alla mostra Frammenti di Paradiso – Giardini nel tempo alla Reggia di Caserta e a quella del “Il Piccolo Principe.

Gli appuntamenti ci saranno, nei giorni di venerdì il 8,15,22 e 29 luglio 2022 dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.15, per visitare la nuova mostra negli Appartamenti della Regina che presenta oltre 150 rappresentazioni dei giardini, dal Rinascimento ai primi anni dell’Ottocento ed un selezionato nucleo di opere di artisti contemporanei.

Il percorso di visita proseguirà con la mostra “Il Piccolo Principe – Giuseppe Sanmartino alla Reggia di Caserta”, in cui sarà possibile ammirare, oltre la splendida opera realizzata dal Sammartino per la nascita dell’erede dei Borbone, anche il cerimoniale delle nascite dei reali al tempo del Regno di Napoli.

🎟 Acquista i biglietti per Le Notti della Meraviglia alla Reggia di Caserta su Ticketone Dove : Reggia di Caserta

: Reggia di Caserta Prezzi : a partire da 8€

: a partire da 8€ Quando: 8,15,22 e 29 luglio 2022 dalle 19.30 alle 23.30

Si visitano due speciali mostre e poi gli appartamenti reali nelle suggestioni notturne

I visitatori potranno, quindi, poi continuare il loro percorso di visita, scoprendo tra le suggestioni della sera gli Appartamenti Reali, attraversando le ampie e maestose Sale di rappresentanza, la Sala del Trono, i più intimi spazi dell’ala del Settecento, la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe. In occasione delle aperture serali di luglio saranno chiusi il Teatro di Corte e Parco Reale.

Per partecipare c’è un biglietto di 7 euro e il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie. I biglietti sono in vendita anche su Ticketone fino ad esaurimento disponibilità.

Maggiori informazioni – Reggia di Caserta Notti della meraviglia

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

Link affiliato a Ticketone