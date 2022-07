Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 25 al 30 luglio 2022

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 25 a sabato 30 luglio 2022, Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 25 a sabato 30 luglio 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Visite gratuite al Museo Anatomico dell’Università

Si potrà visitare gratuitamente il grande Museo Anatomico dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” che è una delle più importanti ed antiche istituzioni scientifiche del settore. Si trova nel centro storico di Napoli ed è aperto durante la settimana il Lunedì – Martedì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 14:00 il Mercoledì 10:00 – 16:00. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria così come il Green Pass. Museo Anatomico dell’Università di Napoli

A Lacco Ameno di Ischia la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare”

Ritorna ad Ischia, a Lacco Ameno, dal 25 luglio al 3 agosto 2022 la rassegna letteraria gratuita “Ischia libri d’A…mare’ a Piazza Santa Restituta . In settimana l’apertura della XXVI edizione si terrà lunedì 25 luglio, alle ore 21.30, in Piazza Santa Restituta, con Enrica Bonaccorti, autrice di “Condominio, addio!” (Baldini+Castoldi) che insieme a Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, darà vita ad una serata dal tema “Sorridere con filosofia”. Si prosegue Sabato 30 luglio, alle ore 21.30, sempre in Piazza Santa Restituta, con Nina Zilli, autrice de “L’ultimo di sette” (Rizzoli) che dialogherà con Gianni Ambrosino, Direttore TG Canale 21, su quale percorso intraprendere per “Ripartire da zero”. “Ischia libri d’A…mare”

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Il nuovo orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini

“Reggia Festival – Visioni Reali”: i grandi film napoletani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”. Sei serate speciali, dalle ore 21, con proiezioni di film e incontri con registi, attori, sceneggiatori, scrittori, scenografi, produttori. – Martedi’ 26 Luglio 2022 – Ore 21.00 Il Fenomeno De Filippo –– Conversazione con: SERGIO RUBINI A seguire la proiezione del film: I FRATELLI DE FILIPPO – Regia: Sergio Rubini Interpreti: Mario Autore, Domenico Pinelli, Susy Del Giudice Dal romanzo popolare alla serialità – Giovedi 28 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Serata di chiusura Incontro con: Marco D’Amore a seguire: Piccoli Fenomeni – Incontro con il cast e proiezione del film del film LA SANTA PICCOLA – Regia: Silvia Brunelli – Interpreti: Sophia Guastaferro, Gianfelice Imparato, Pina de Gennaro Reggia Festival – Visioni Reali

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata