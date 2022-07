Reggia Festival – Visioni Reali: i grandi film campani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Una bella rassegna serale gratuita nei cortili della Reggia di Caserta ci propone la proiezione dei più bei film “made in Campania” e incontri con registi, attori, sceneggiatori

Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”.

Sei serate speciali, dalle ore 21, con proiezioni di film e incontri con registi, attori, sceneggiatori, scrittori, scenografi, produttori. Una bella iniziativa che vedrà tra gli ospiti delle serate anche Toni Servillo, Sergio Rubini, Antonio Capuano, Massimiliano Gallo, Maurizio De Giovanni, Francesco Di Leva, Giancarlo Basili.

“Reggia Festival – Visioni Reali”: programma

Scarpetta: genio e sregolatezza – Domenica 17 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Serata Inaugurale Conversazione con TONI SERVILLO a seguire proiezione del film: QUI RIDO IO Regia: Mario Martone Interpreti: Toni Servillo, Edoardo Scarpetta, Maria Nazionale

Orgoglio di essere napoletano – Mercoledi 20 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Omaggio ad ANTONIO CAPUANO Segue proiezione del film: IL BUCO IN TESTA regia: Antonio Capuano Interpreti: Teresa Saponangelo, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

Un set da record – Venerdi 22 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Incontro con lo scenografo GIANCARLO BASILI (Autore delle scenografie de L'AMICA GENIALE) – A seguire: Professione attore Conversazione con: FRANCESCO DI LEVA – Segue proiezione del film: NOSTALGIA – Regia: Mario Martone Interpreti: Pierfrancesco Favino, Francesco Di Leva, Tommaso Ragno

Dal teatro, al cinema, alle serie… – Domenica 24 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Incontro con: MASSIMILIANO GALLO Alla scoperta di Malinconico – Tratto dai romanzi di Diego De Silva. Prime immagini in anteprima della nuova serie di RaiFiction: L'Avvocato Malinconico Seguirà la proiezione del film : IL SILENZIO GRANDE Regia: Alessandro Gassman Interpreti: Massimiliano Gallo, Marina Confalone, Margherita Buy

Il Fenomeno De Filippo – Martedi' 26 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Conversazione con: SERGIO RUBINI A seguire la proiezione del film: I FRATELLI DE FILIPPO – Regia: Sergio Rubini Interpreti: Mario Autore, Domenico Pinelli, Susy Del Giudice

Dal romanzo popolare alla serialità – Giovedi 28 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Serata di chiusura Incontro con: MAURIZIO DE GIOVANNI – a seguire: Piccoli Fenomeni – Incontro con il cast e proiezione del film del film LA SANTA PICCOLA – Regia: Silvia Brunelli – Interpreti: Sophia Guastaferro, Gianfelice Imparato, Pina de Gennaro

L’iniziativa è stata realizzata da Confcommercio Caserta. Le serate sono a ingresso gratuito, previa prenotazione on line, o ritirando i biglietti d’ingresso disponibili in città presso i punti vendita dei partner dell’evento. I tagliandi gratuiti d’ingresso sono in distribuzione presso i partner dell’evento o su Eventbrite.

I link per la prenotazione on line verranno pubblicati periodicamente sulla pagina ufficiale facebook Reggia Festival – Visioni Reali dove troverete tutte le informazioni e gli aggiornamenti.

