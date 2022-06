Cinema intorno al Vesuvio: cinema all’aperto nei Giardini di Villa Bruno a 4 euro

Ricomincia la storica rassegna di cinema all’aperto “Cinema intorno al Vesuvio a cura dall’associazione Arci Movie: 40 straordinarie serate di grandi film con un biglietto di soli 4 euro in una delle più belle ville del Miglio d’Oro.

Ritorna dal 23 giugno al 7 agosto 2022 “Cinema intorno al Vesuvio”, la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie che, negli ultimi anni si tiene nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano una delle più belle ville del Miglio d’Oro.

La XXIX edizione di “Cinema intorno al Vesuvio” è iniziata giovedì 23 giugno 2022 alle ore 21.15, con “Qui rido io” di Mario Martone e continuerà per quaranta serate fino al 7 agosto sempre alle ore 21.15.

Cinema sotto le stelle per 40 grandi film nei giardini di Villa Bruno

Quaranta serate all’aperto per la 29ma edizione di “Cinema intorno al Vesuvio” nei giardini di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, con proiezioni di grandi film ma anche con incontri con registi e attori e incontri sul cinema e eventi speciali.Film italiani e internazionali di grande qualità per riportare la gente di tutte le età al cinema, con molte proiezioni introdotte da registi, attori e artisti. Previsti infatti Gianfelice Imparato, Teresa Saponangelo, Renato Carpentieri, Alessandro Rak e i Foja, Leonardo Di Costanzo, Marco e Antonio Manetti, Roberto Andò, Giuseppe Piccioni, Francesco Bruni, Lino Musella, Monica Nappo, Imma Villa, Giovanni Dota e altri.

“Cinema intorno al Vesuvio” a Villa Bruno

Durante la manifestazione anche gli incontri di “Parliamo di cinema” sulla terrazza di Villa Bruno. Le serate di cinema hanno inizio alle ore 21.15 mentre gli incontri in terrazza alle 19.00 con il biglietto sempre a 4 euro e il botteghino aperto dalle ore 20.15. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22 a San Giorgio a Cremano, Napoli.

Ospiti della XXIX edizione – Parliamo di cinema

23 giugno 2022 – Giorgio Zinno e Gianfelice Imparato

24 giugno 2022 – Teresa Saponangelo e Renato Carpentieri

27 giugno 2022 – Alessandro Rak, Dario Sansone e Luigi Scialdone (Foja)

28 giugno 2022 – Roberto Andò

4 luglio 2022 – Luisa Percopo (direttrice Italian Film Festival di Cardiff)

6 luglio 2022 – Giovanni Dota

7 luglio 2022 – Manetti Bros.

8 luglio 2022 – Guido D’Agostino e Mario Rovinello

9 luglio 2022 – Leonardo Di Costanzo

17 luglio 2022 – Giuseppe Piccioni e Lino Musella

19 luglio 2022 – Francesco Bruni

21 luglio 2022 – Gianfelice Imparato

Cinema intorno al Vesuvio a San Giorgio a Cremano: programma

Giugno 2022

Giovedì 23 | Qui rido io di Mario Martone (Italia, 2021 – 133’);

Venerdì 24 | È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino (Italia, 2021 – 130’);

Sabato 25 e domenica 26 | Ennio di Giuseppe Tornatore (Italia/Belgio/Cina/Giappone, 2021 – 150’);

Lunedì 27 | Yaya e Lennie – The Walking Liberty di Alessandro Rak (Italia, 2021 – 98’);

Martedì 28 | Il bambino nascosto di Roberto Andò (Italia, 2021 – 110’);

Mercoledì 29 e giovedì 30 | Madres Paralelas di Pedro Almodovar (Spagna, 2021 – 120’).

Luglio 2022

Venerdì 1 e sabato 2 | Freaks Out di Gabriele Mainetti;

Domenica 3 | Il lupo e il leone di Gilles de Maistre (Francia, 2021 – 99’);

Lunedì 4 | L’Arminuta di Giuseppe Bonito (Italia, 2021 – 110’);

Martedì 5 | Belfast di Kenneth Branagh (Gran Bretagna, 2021 – 98’);

Mercoledì 6 | Koza nostra di Giovanni Dota (Italia/Ucraina, 2022 – 103’);

Giovedì 7 | Diabolik dei Manetti Bros (Italia, 2021 – 133’);

Venerdì 8 | The Northman di Robert Eggers (USA, 2022 – 138’);

Sabato 9 | Ariaferma di Leonardo Di Costanzo (Italia, 2021 – 117’);

Domenica 10 | Encanto di Jared Bush e Charise Castro Smith (USA, 2021 – 99’);

Domenica 17 | L’ombra del giorno di Giuseppe Piccioni (Italia, 2022 – 125’);

Lunedì 18 | Tre piani di Nanni Moretti (Italia, 2021 – 119’);

Martedì 19 | Cosa sarà di Francesco Bruni (Italia, 2020 – 101’);

Mercoledì 20 | Licorice Pizza di Paul Thomas Anderson (USA, 2021 – 133’);

Giovedì 21 Querido Fidel di Viviana Calò (Italia, 2021 – 91’);

Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 | Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski (USA, 2022 – 131’);

Lunedì 25 | L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat di John Madden (USA, 2022 – 128’);

Martedì 26 | C’mon C’mon di Mike Mills (USA, 2021 – 108’);

Mercoledì 27 | Il silenzio grande di Alessandro Gassmann (Italia/Polonia, 2021 – 106’);

Giovedì 28 e venerdì 29 | Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis (Gran Bretagna, 2022 – 125’);

Sabato 30 e domenica 31 | Corro da te di Riccardo Milani (Italia, 2022 – 113’).

Agosto 2022

Lunedì 1 e martedì 2 | House of Gucci di Ridley Scott (Usa, 2021 – 157’);

Mercoledì 3 | Una famiglia vincente – King Richard di Reinaldo Marcus Green (USA, 2021 – 144’);

Giovedì 4 e venerdì 5 | Io e Lulù di Channing Tatum e Reid Carolin (USA, 2022 – 101’);

Sabato 6 e domenica 7 | Uncharted di Ruben Fleischer (USA, 2022 – 116’).

