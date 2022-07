Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 25 al 31 luglio 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 25 al 31 luglio 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dal 25 al 31 luglio 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Doppio Sogno: la rassegna di cinema e musica all’aperto a Villa Pignatelli a Napoli

Prezzo 5 euro – fino al 27 luglio la rassegna di grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro. Poi anche alcuni concerti per tante serate nel fresco dei giardini della splendida villa vicino al mare di Napoli

Doppio Sogno – Napoli

25 luglio 2022: L’insolito caso di Mr. Hire (Monsieur Hire) – di Patrice Leconte – introduzione di Ignazio Senatore, critico cinematografico e fiduciario Campano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI).

– di Patrice Leconte – introduzione di Ignazio Senatore, critico cinematografico e fiduciario Campano del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani (SNCCI). 26 luglio 2022: Il diritto del più forte (Faustrecht der Freiheit) di Rainer Werner Fassbinder, interpretato dallo stesso Fassbinde – introduzione di Francesco Cotticelli, docente di Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale.

Rainer Werner Fassbinder, interpretato dallo stesso Fassbinde – introduzione di Francesco Cotticelli, docente di Discipline dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Napoli l’Orientale. 27 luglio 2022: Più strano del paradiso (Stranger than paradise) di Jim Jarmusch– introduzione Francesco De Cristofaro professore associato di Letterature comparate, Università degli Studi di Napoli l’Orientale

Maggiori informazioni – Doppio Sogno

Festival del Cinema Spagnolo da Foqus ai Quartieri Spagnoli

Prezzo 5 euro – Nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, dal 22 al 29 luglio 2022, la tappa napoletana della 15ª edizione del Festival del cinema spagnolo.

Festival del Cinema spagnolo – Napoli

lunedi 25 luglio ore 21.30 – SEIS DÍAS CORRIENTES – DI NEUS BALLÚS – SPA 2021 – 85 mn Preceduta da un messaggio della regista

– SEIS DÍAS CORRIENTES – DI NEUS BALLÚS – SPA 2021 – 85 mn Preceduta da un messaggio della regista martedi 26 luglio ore 21.30 – ALCARRÀS – DI CARLA SIMÓN SPA/ITA 2022 – 120 mn Orso d’Oro alla Berlinale 2022

– ALCARRÀS – DI CARLA SIMÓN SPA/ITA 2022 – 120 mn Orso d’Oro alla Berlinale 2022 mercoledi 27 luglio ore 21.30 – GOFFREDO FOFI PRESENTA – BUNUEL, UN CINEASTA SURREALISTA DI JAVIER ESPADA SPA 2021 – 90 mn ANTEPRIMA

– GOFFREDO FOFI PRESENTA – BUNUEL, UN CINEASTA SURREALISTA DI JAVIER ESPADA SPA 2021 – 90 mn ANTEPRIMA giovedi 28 luglio ore 21.30 – COMPETENCIA OFICIAL DI MARIANO COHN E GASTÓN DUPRAT SPA/ARG 2021 – 114 mn

COMPETENCIA OFICIAL DI MARIANO COHN E GASTÓN DUPRAT SPA/ARG 2021 – 114 mn venerdi 29 luglio ore 21.30– EL ANGEL EXTERMINADOR – DI LUIS BUNUEL MEX 1962 – 90 mn

Maggiori informazioni – Festival del Cinema Spagnolo

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

25 luglio 2022 – Mulholland Drive di D. Lynch -versione originale

26 luglio 2022 – La cena perfetta di D.Minnella

27 luglio 2022 – Freaks out di M. Mainetti

28 luglio 2022 – Licorice Pizza di P. T. Anderson

29 luglio 2022 – spettacolo -Francesco Cicchella in “Diffidate dalle imitazioni – Show”.

30 luglio 2022 – Madres paralelas di P. Almodovar

31 luglio 2022 – Aria ferma di L. Di Costanzo

Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema

Nuovo Cinema Flegreo: film all’aperto tra Bacoli e Monte di Procida

Prezzo 5 euro – In alcune sere cinema e tanto altro, con prenotazione obbligatoria per Nuovo Cinema Flegreo tra Bacoli e Monte di Procida

Nuovo Cinema Flegreo

mercoledì 27/07 – al parco cerillo – arti circensi

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | performance di giocoleria

21,00 | intervento dei registi e produttori della phlegrean film festival

21,30 | proiezione | “La carovana bianca” di Artemide Alfieri e Angelo Cretella (2021)

domenica 31/07 – a villa matarese – cinema come settima arte

18,30 | apertura cittadella

20,30 | aperitivo | concerto di lirica buffa di luca de lorenzo

21,30 | proiezione | “The Square” di Ruben Ostlund (2017)

festa di fine festival

Maggiori informazioni – Nuovo Cinema Flegreo

Cinema intorno al Vesuvio 2020: proiezioni nei giardini di Villa Bruno

Prezzo 4 euro – Tante serate, su prenotazione obbligatoria per Cinema Intorno al Vesuvio nei giardini di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano per la storica rassegna di cinema all’aperto curata dall’associazione Arci Movie. Questa settimana solo 1 film.

Cinema Intorno al Vesuvio – San Giorgio a Cremano

Lunedì 25 | L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat di John Madden (USA, 2022 – 128’);

Martedì 26 | C’mon C’mon di Mike Mills (USA, 2021 – 108’);

Mercoledì 27 | Il silenzio grande di Alessandro Gassmann (Italia/Polonia, 2021 – 106’);

Giovedì 28 | Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis (Gran Bretagna, 2022 – 125’);

Venerdì 29 | Downton Abbey II – Una nuova era di Simon Curtis (Gran Bretagna, 2022 – 125’);

Sabato 30 | Corro da te di Riccardo Milani (Italia, 2022 – 113’).

Domenica 31 | Corro da te di Riccardo Milani (Italia, 2022 – 113’).

Maggiori informazioni – Cinema Intorno al Vesuvio

“Reggia Festival – Visioni Reali”: i grandi film napoletani di sera gratis nella Reggia di Caserta

Prezzo Gratis – Dal 17 al 28 luglio 2022 in uno dei grandi e suggestivi cortili della Reggia di Caserta si terrà la rassegna ‘Reggia Festival – Visioni Reali’ che racconterà il successo del cinema “made in Campania”. Posti da prenotare e dalle ore 21 proiezioni di film e incontri con registi, attori, sceneggiatori, scrittori, scenografi, produttori.

‘Reggia Festival – Visioni Reali’

Il Fenomeno De Filippo – Martedi’ 26 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Conversazione con: SERGIO RUBINI A seguire la proiezione del film: I FRATELLI DE FILIPPO – Regia: Sergio Rubini Interpreti: Mario Autore, Domenico Pinelli, Susy Del Giudice

Martedi’ 26 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Conversazione con: SERGIO RUBINI A seguire la proiezione del film: Regia: Sergio Rubini Interpreti: Mario Autore, Domenico Pinelli, Susy Del Giudice Dal romanzo popolare alla serialità – Giovedi 28 Luglio 2022 – Ore 21.00 – Serata di chiusura Incontro con: MAURIZIO DE GIOVANNI – a seguire: Piccoli Fenomeni – Incontro con il cast e proiezione del film del film LA SANTA PICCOLA – Regia: Silvia Brunelli – Interpreti: Sophia Guastaferro, Gianfelice Imparato, Pina de Gennaro

Maggiori informazioni – Reggia Festival – Visioni Reali

