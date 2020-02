100 Eventi e Cose da fare a Napoli per il Weekend dal 28 febbraio al 1 marzo 2020

Confermati quasi tutti gli eventi e le cose da fare a Napoli e dintorni nel prossimo fine settimana da venerdì 28 febbraio a domenica 1 marzo 2020. Nel post una novità: l’angolo del gusto tanti locali per mangiare bene in città nel weekend e non solo

Anche questo Weekend ci saranno a Napoli e nelle vicinanze tanti eventi interessanti tra spettacoli, mostre, musica, teatro, sagre e manifestazioni. Vi diamo una versione ridotta della nostra guida del fine settimana invitandovi sempre a contattare gli organizzatori prima di partecipare per eventuali cambiamenti ai programmi.

GLI EVENTI DA NON PERDERE A VICINO NAPOLI

Al via a Napoli la seconda edizione di “Lezioni di Storia Festival”

Si terrà in luoghi splendidi di Napoli dal 27 febbraio al 1 marzo 2020 la seconda edizione del “Lezioni di Storia Festival” che presenta quest’anno ben 49 appuntamenti e 14 eventi collaterali assieme ad i nomi più interessanti della storiografia e della cultura nazionale ed europea. Lezioni di Storia Festival”

Visite gratuite a Napoli e in Campania per la Giornata della Guida Turistica: Il programma 2020

Si terranno nei giorni di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 le visite guidate gratuite organizzate dall’Associazione Guide Turistiche Campania che ci consentiranno di conoscere, assieme a questi bravi professionisti, luoghi splendidi della nostra città e della Regione. Le proposte riguardano luoghi a volte ancora poco noti e quest’anno ci saranno 36 visite guidate gratuite, in 32 itinerari, tutte distribuite tra sabato e domenica. Visite gratuite a Napoli e in Campania

WineJazz a Palazzo Venezia, nel centro storico di Napoli

Serata speciale a Venerdì 28 febbraio 2020 alle ore 21.30 a Spaccanapoli nel centro storico della città nell’affascinante location di Palazzo Venezia: ritorna WineJazz dopo il grande successo della prima uscita di questo particolare format che unisce ottima musica e ottimo vino WineJazz a Palazzo Venezia

Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen al Teatro Mercadante

Dal 19 febbraio al 1 marzo 2020 sulle scene del Teatro Mercadante in piazza Municipio a Napoli ci sarà la prima versione teatrale italiana del capolavoro di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio nell’ironica regia di Arturo Cirillo. Orgoglio e Pregiudizio al Teatro Mercadante

Quartieri di vita: il festival del teatro sociale a Napoli

Tanti spettacoli a soli € 3 per una rassegna che proporrà dei lavori tra teatro, danza, musica e arte nel segno della condivisione, dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Quartieri di vita, il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio Quartieri di vita

Back To The Future: le foto di Sergio Goglia a Palazzo Albertini di Cimitile

“Back To The Future” è una mostra personale dell’artista Sergio Goglia che potrà essere visitata, gratuitamente, da martedì 3 a sabato 9 marzo 2020, dalle 10 alle 13 nello splendido Palazzo Albertini di Cimitile in Via Santa Teresa degli Scalzi 76 a Napoli. Nello storico palazzo, grazie all’ospitalità di Sergio Cappelli, si potranno ammirare ben diciannove splendide fotografie di Goglia, percorrendo un particolarissimo viaggio che incrocia il fascino di corpi e sete alle opere d’arte di cui il Palazzo è scrigno e custode.Opening 29 febbraio Back To The Future

Uno straordinario Murale dedicato a Sophia Loren a Gragnano

Uno volto bellissimo di Sophia Loren, di uno straordinario colore blu, è stato realizzato sulla facciata di un palazzo su via Quarantola, nel centro di Gragnano e celebra sia la grande artista campana che l’ottima pasta di Gragnano. Murale dedicato a Sophia Loren

Festa del Cioccolato ad Aversa

Dal 28 Febbraio al 1° Marzo 2020 si terrà la nuova edizione della festa del buon Cioccolato ad Aversa, un grande evento che festeggia il prodotto più amato da adulti e bambini. La festa del Cioccolato è organizzata dai maestri cioccolatieri di Choco Amore e si terrà nella centrale via Roma di Aversa per una tre giorni ricca di tantissimo buon cioccolato artigianale Festa del Cioccolato ad Aversa

Vincenzo Salemme in Con tutto il cuore al Teatro Diana di Napoli

Dall’11 febbraio al 1 Marzo 2020 al Teatro Diana a Napoli, al Vomero, ritorna Vincenzo Salemme con il suo lavoro “Con tutto il cuore” di cui è anche regista. E stavolta Salemme ritorna al Vomero dopo il grande successo della serie di sue commedie proposte nell’auditorium della Rai di Napoli che abbiamo anche potuto vedere per diretta televisiva nel periodo di Natale. Vincenzo Salemme al Teatro Diana

Laboratori di Architettura gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Anche quest’anno il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte Onlus, ci propongono dei divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura. Prossimo incontro sabato 29 FEBBRAIO Laboratori gratuiti per bambini a Capodimonte.

Riapre il Parco Virgiliano: i 3 parchi da visitare a Napoli

Esistono delle importanti aree verdi in città che meritano una visita. Belle zone tra il mare e le colline della città che in alcuni casi regalano al visitatore panorami mozzafiato e luoghi che non deludono chi li visita. Approfittando della riapertura del Parco Virgiliano a Posillipo vi vogliamo parlare di ben 6 grandi parchi cittadini che meritano una visita. In questa prima parte vi parleremo del Virgiliano, degli Astroni e del Real Parco di Capodimonte. 3 parchi da visitare a Napoli

La Grande Musica Napoletana alla Reggia di Carditello

Un bellissimo evento nella Reggia Borbonica di Carditello che aprirà di sera con interessanti percorsi storici e musicali tra jazz, pop, swing ed etnica dal 15 febbraio al 28 marzo 2020. Prossimo evento Sabato 29 febbraio 2020 – Visita al Real Sito di Carditello a seguire Monica Sarnelli presenta “Napoli@colori”. La Grande Musica Napoletana a Carditello

Trekking lungo il cratere del Monte Gauro, nei Campi Flegrei

Una bella passeggiata a piedi lungo il cratere del Monte Gauro nei Campi Flegrei, vicino Napoli, si terrà domenica 1 marzo 2020 a Cura dell’Associazione Visit Campi Flegrei per scoprire luoghi . stupendi e non raggiungibili individualmente. Trekking lungo il cratere del Monte Gauro

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli

Fino al 25 aprile 2020 gli appuntamenti della rassegna gratuita “E’ aperto a tutti quanti, musica a pranzo” a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli. Un evento in collaborazione con i Conservatori della Campania. I concerti si tengono il mercoledì e il sabato. Prossimo – Sabato 29 febbraio Jessica Apolito, Barbara Tesauro, Noemy De Fina, Angelina Bartiromo pianoforte – SILENZI, E PROFONDISSIMA QUIETE IO NEL PENSIER MI FINGO Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano

Apre a Napoli a Piazza della Borsa una libreria di tre piani

Si chiamerà The Spark e sarà un hub polifunzionale nel cuore di Napoli, legato al mondo del libro ma anche al design e alla fabbricazione digitale. Su tre piani ci sarà una libreria, un’area dischi, un’area eventi, un laboratorio di fabbricazione digitale, completo di macchinari necessari allo sviluppo di attività legate al design e all’artigianato 4.0 e tanto altro A Napoli una libreria di tre piani

Montagskino film in lingua originale al cinema Modernissimo a Napoli

Riparte anche quest’anno la rassegna Montagskino, i film tedeschi del lunedì, che presenta da anni e con successo, film tedeschi in lingua originale con sottotitolo in italiano al cinema Modernissimo dal 10 febbraio al 30 marzo 2020. Prossimo 2 marzo 2020 – Der Verdacht (Il sospetto) – di Frank Beyer . Montagskino, i tedeschi del lunedì

L’Amica Geniale 2: la trama della I, II e III puntata su RAI 1

E’ ripartita la serie televisiva di successo tratta da l’Amica Geniale di Elena Ferrante e Lunedì 10 febbraio 2020 su RAI 1 è andata in onda la prima puntata e lunedì 17 la seconda. Ora le due amiche sono cresciute e dovranno affrontare le difficoltà del mondo degli adulti.La trama della 1 puntata. L’Amica Geniale 2 prima puntata , la trama della seconda puntata L’Amica geniale seconda puntata e quella della Terza puntata L’Amica geniale 2 terza Puntata

Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia nel centro storico di Napoli

Fino al 21 aprile 2020 si terrà alla Mediateca Santa Sofia, vicino a via San Giovanni a Carbonara, nel centro antico di Napoli, una nuova e interessante rassegna di film gratuiti. La manifestazione si chiama Felici incontri. Cinema e letteratura tra gli anni ’60 e ’70 in Italia e in Europa Martedì 3 marzo 2019 – Il deserto dei Tartari – di Valerio Zurlini – Italia, 1976, 130′′ Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia

Il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli

il Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare, proporrà a Napoli oltre 40 titoli di spettacoli tutti dedicati ai bambini e alle famiglie, per circa 120 giorni di programmazione, Prossimi spettacoli: Domenica 1 marzo Un topo, due Topi, tre topi Il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Cinema al femminile, Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà una interessante rassegna dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, con venti film gratuiti per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese.Prossimo 02 marzo 2020 – “Portrait de la jeune fille en feu”(ritratto della giovane in fiamme) di Céline Sciammaa (2019) Cinema al femminile, Film gratuiti al Grenoble

AperiVisite, le visite serali e aperitivo alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

Sabato 29 febbraio 2020 su prenotazione, si terranno di nuovo delle straordinarie e interessanti AperiVisite nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da anni, di sabato sera con due visite e che riscuote sempre un grande successo. AperiVisite alle Catacombe di San Gennaro

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Dopo il successo delle visite gratuite di dicembre si potranno effettuare delle visite guidate gratuita, che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Prossima Venerdì 28 febbraio 2020. Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Il Miglio Sacro: passeggiata alla scoperta dei Tesori del Rione Sanità a Napoli

Domenica 1 marzo 2020 si terrà una straordinaria passeggiata guidata per conoscere i tanti tesori di Napoli che si trovano nel Rione Sanità. L’evento, Il Miglio Sacro inizierà dalle Catacombe di San Gennaro, Fontanelle, san Gaudioso e tanto altro Il Miglio Sacro alla Sanità

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 27 febbraio 2020 – Gli argenti al MANN di Rosaria Ciardiello Incontri di Archeologia al MANN

AstraDoc Viaggio nel Cinema del Reale. Film a 3,50 €

Da novembre 2019 a Aprile 20202 al Cinema Astra di via Mezzocannone c’è l’11^ edizione di “AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale”. Una rassegna che si ripete con successo a Napoli da più di 10 anni, offre quest’anno un cartellone di film eccezionali a soli 3,50 €. AstraDoc Cinema del Reale a Napoli

Il Cineforum di Arci Movie a Napoli

E’ iniziata a Napoli, al cinema Pierrot del quartiere di Ponticelli, la storica rassegna di Arci Movie. La rassegna propone anche quest’anno con la tessera Arci Movie 2019/20 25 film a 35 euro, il mercoledì e il giovedì alle ore 18.00 e alle 21.00. Il Cineforum di Arci Movie

LE MOSTRE DA NON PERDERE A NAPOLI

Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo al MANN di Napoli

Fino al 9 marzo 2020 al Museo Archeologico Nazionale si potrà ammirare anche la mostra Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo. Uno straordinario percorso espositivo che presenta circa 400 reperti, provenienti da grandi e prestigiose istituzioni italiane ed internazionali che ci mostreranno un volto nuovo del Mare Mediterraneo. Thalassa al MANN

David e Caravaggio: la mostra a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli

Fino al 19 aprile 2020 ci sarà una mostra molto particolare a Napoli, nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano, che metterà in relazione l’influenza che ha avuto la pittura di Caravaggio sulla pittura francese neoclassica di Jacques-Louis David. David e Caravaggio

Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli in mostra al Museo di Capodimonte

Ben quattrocento opere, tra sculture, disegni e maquette di Santiago Calatrava, una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni e grande artista contemporaneo, saranno fino al 10 maggio al Museo di Capodimonte. Lo spagnolo Santiago Calatrava è architetto, ingegnere, pittore, scultore, disegnatore e vero artista contemporaneo. Santiago Calatrava: Nella luce di Napoli

Fiabe al Museo: una mostra fantastica al Teatro di San Carlo a Napoli

Fiabe al Museo è una bella mostra per far conoscere ai bambini, e non solo, la grande storia degli spettacoli del San Carlo a Napoli con i costumi, i figurini, i bozzetti, gli oggetti di scena originali ispirati al mondo fantastico del Teatro. La mostra è al MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, dal 4 gennaio 2020. Fiabe al Museo

Sotto il cielo e sopra la terra: le maestose opere di Nagasawa esposte a Palazzo Reale di Napoli

Una straordinaria mostra con le imponenti opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, sarà fino al 10 marzo 2020 a Palazzo Reale a Napoli. La mostra si intitola “Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra”. Nagasawa a Palazzo Reale di Napoli

Capolavori dai Musei Vaticani al Museo Diocesano Donnaregina di Napoli

Fino al 16 marzo 2020 sarà possibile ammirare a Napoli, nel Complesso Monumentale Donnaregina, anche un’opera straordinaria proveniente dai prestigiosi Musei Vaticani. Il Martirio di Sant’Erasmo di Nicolas Poussin, il pittore più grande e rivoluzionario dell’Europa del Seicento Capolavori dai Musei Vaticani a Donnaregina

La grande Napoli Borbonica in mostra a Capodimonte

Fino al 21 giugno 2020 nel Museo di Capodimonte, una bella mostra Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica, che racconterà la storia di Napoli capitale del Regno dal 700 all’800. Oltre 1000 oggetti nelle 18 stanze dell’Appartamento Reale Napoli Napoli… di lava, porcellana e musica

L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi al Museo diocesano di Pozzuoli

Dal 6 febbraio al 31 maggio 2020 al Museo diocesano al Rione Terra di Pozzuoli verrà inaugurata la mostra Ritornano i Magi allestita in occasione del ritorno dell’opera L’adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi. Una bella occasione per ammirare anche le altre opere del diocesano e visitare la grande Cattedrale del Rione Terra che contiere grandi capolavori di Lanfranco, Stanzione, Beltrano, Fracanzano, de Ribera e della stessa Gentileschi. L’Adorazione dei Magi di Artemisia Gentileschi

Capire il Cambiamento Climatico al MANN

Al MANN fino al 31 maggio 2020 ci sarà anche la particolare mostra Capire il Cambiamento Climatico una experience exhibition prodotta da OTM Company e Studeo Group, in collaborazione con National Geographic. Capire il Cambiamento Climatico

100 lupi in ferro a Piazza Municipio a Napoli

Prorogata fino a Maggio 2020 – Una grande installazione in piazza Municipio è stata l’attrazione del Natale 2019 e non solo. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

L’uomo che misura le nuvole al Madre

Torma al Museo Madre di Palazzo Donnaregina l’opera iconica dell’artista belga Jan Fabre, L’uomo che misura le nuvole (versione americana, 18 anni in più). Dettagli: l’uomo che misura le nuvole

Da vedere al Mann l’importante collezione Magna Grecia.

Ha riaperto al pubblico dopo più di 20 anni di chiusura, una delle più importanti collezioni del Museo Archeologico di Napoli: la collezione Magna Grecia. Storica collezione è una delle più ricche e pregevoli raccolte di antichità magno-greche. la collezione Magna Grecia al Mann

Un nuovo museo a Napoli: apre a tutti il Circolo Artistico Politecnico

Nel centro di Napoli, in piazza Trieste e Trento 48, apre a tutti Palazzo Zapata che ospita il Circolo Artistico Politecnico. Il Museo apre con i suoi 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie.Apre il Circolo Artistico Politecnico

Visitabili a Capodimonte le sale della grande Armeria Farnese

Visitabile a Capodimonte l’Armeria Farnese e Borbonica una delle più grandi collezioni in Europa ed una storia completa delle armi europee d’epoca moderna. Armeria Farnese

GLI EVENTI DA NON PERDERE NEL WEEKEND VICINO NAPOLI

Riaperta ad Ercolano una delle domus più belle: la casa del Bicentenario

Una delle domus più belle e sontuose di Ercolano è stata riaperta al pubblico dopo la chiusura del 1983 per dissesti di ordine strutturale. L’antica casa di Ercolano è detta del Bicentenario perché fu scoperta durante gli scavi del 1938 condotti dall’archeologo Amedeo Maiuri, a duecento anni esatti dai primi scavi effettuati dai Borbone nel 1738. Riaperta ad Ercolano la casa del Bicentenario

Gladiatori combattenti: un nuovo magnifico affresco scoperto a Pompei

Pompei non finirà mai di stupirci. In questi giorni è stato annunciato un nuovo eccezionale ritrovamento effettuato a Pompei nell’area di cantiere della Regio V: un affresco eccezionale che riproduce la scena di un combattimento tra due gladiatori. I Gladiatori combattenti un affresco ritrovato

Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria apre una nuova sede a Frattamaggiore

Questa estate Che Macello ha festeggiato il suo compleanno: quattro anni di panini “a mestiere” e non solo! Per l’occasione è stato scartato un gran bel regalo. A Giugno 2019, a pochi metri da Che Macello, ha inaugurato Che Macello Tekewè! Che Macello Tekewè a Frattamaggiore

Visite ai cantieri di restauro agli Scavi di Ercolano

Nel Parco Archeologico di Ercolano inizia un interessante progetto che ci consentirà di partecipare ai cantieri di restauro in corso nell’area archeologica. Visite ai cantieri di restauro agli Scavi di Ercolano

Il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino a Paestum

Una straordinaria scultura contemporanea di Mimmo Paladino è stata installata dall’11 luglio 2019 a Paestum. Il “Cavallo di sabbia” di Mimmo Paladino. Una scultura alta circa 4 metri che indossa una maschera di ferro del periodo lucano Il Cavallo di Sabbia di Mimmo Paladino

Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano

Ha riaperto l’affascinante percorso sotterraneo di visita al Teatro antico di Ercolano. Un percorso straordinario che si aggiunge all’offerta di visita della città distrutta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Visite al percorso sotterraneo del Teatro di Ercolano

Visite alla Villa romana scoperta nel centro di Positano

E’ possibile visitare a Positano i resti di una grande villa romana del I secolo d.C. sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Aperto una villa romana a Positano

Riapre al Schola Armaturarum a Pompei: sarà visitabile il ogni giovedì.

La Schola Armaturarum, che collassò nella parte superiore il 6 novembre 2010, è stata riaperta e sarà visitabile dai turisti ogni giovedì. Il tragico accaduto, però, fu la rinascita del grande sito di Pompei grazie al Grande Progetto Pompei. Riapre la Schola Armaturarum

DOVE MANGIARE NEL WEEKEND, E NON SOLO, A NAPOLI E NELLE VICINANZE

Street food a Napoli: dove trovare i migliori panini secondo il Gambero Rosso

Napoli è la patria del buon cibo da strada e tra lo street food napoletano ecco la lista dei migliori panini Made in Naples secondo il Gambero Rosso. I Locali da non perdere scelti dal Gambero Rosso a Napoli e nelle vicinanze. Street food a Napoli secondo il Gambero Rosso

Vesux Concept Food: serate teatrali e menù degustazione a tema

Vesux Theatre è il nuovo format di Vesux Concept Food a Casoria che un nuovo appuntamento mensile o bimestrale dove saranno organizzate serate a tema. Il locale, già bello di suo, sarà ulteriormente addobbato in base al tema della serata evento. Ovviamente gli chef prepareranno un menù degustazione in linea con il tema della serata. Vesux Concept Food

Dove mangiare la vera pizza napoletana

I lettori vogliono sapere dove mangiare la vera pizza napoletana. Abbiamo creato un post per darvi un panorama completo e organizzato per zone cittadine, per guide importanti, per giudizi dei nostri lettori e le storiche pizzerie napoletane Dove mangiare la vera pizza napoletana

Dove mangiare la pizza: 50 Top pizza, la guida alle migliori pizzerie

Le classifiche di 50 Top Pizza 2018, la prima guida on line delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo curata dal giornalista enogastronomico Luciano Pignataro. 50 top pizza le pizzerie migliori

Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea al Vomero e a Pozzuoli

La Pizza contemporanea al Vomero e Pozzuoli: Vincenzo Capuano! Classe 1989, Scampia, pizzaiolo di 3° generazione! Nelle vene di Vincenzo Capuano scorre pomodoro e passione. Ha vissuto a New York per un anno, ha aperto più di 50 pizzerie in giro per il mondo.e tanto altro e ora al Vomero. Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea

La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

A Marano di Napoli c’è un pub dove il sabato sera (e non solo) fai la fila per entrare…. Oggi la presenza social è importante, ma La Braceria zitta, zitta, e senza clamori dal 1997 è il luogo dove sai cosa mangi, non hai brutte sorprese, insomma sei come a casa. La Braceria a Marano

Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud la in terra Partenopea

Da DIXIE al Vomero troviamo la cucina dell’America del Sud la in terra Partenopea!Li si può vivere un’esperienza degli Stati del sud America, quei territori dove il caldo, la terra, forgiano lo spirito. Poi trovare l’America al Vomero, non è mica male! Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud

Chalet Ciro di Mergellina ha aperto alla Stazione Centrale di Napoli

Nuova apertura dello Chalet Ciro di Mergellina nella Stazione Centrale di Napoli con tanti buoni dolci e le ottime graffe e una nuova probabile sede al Vomero. Nella stazione Centrale di Napoli il locale è di fronte al binario 23, tutte le sue bontà appena preparate cominciando dalle graffe appena fritte Chalet Ciro di Mergellina alla Stazione Centrale

La Guida Michelin 2020 premia la Campania con 6 nuove stelle

La famosa Guida Michelin, che premia con le stelle i migliori chef e i loro ristoranti, ha assegnano per la guida 2020 ben sei stelle a ristoranti e chef della Campania, che continua ad essere tra le prime tre regioni con più stelle Michelin dopo Lombardia e Piemonte. Guida Michelin 2020

Ciro Cascella a Chiaia: pizzeria e corsi di Pizza 3.0

A distanza di pochi mesi dall’apertura si consolida la crescita della pizzeria di Ciro Cascella a San Pasquale.. In un territorio ricco di location dove la nobile arte del pizzaiuolo (oggi patrimonio dell’Unesco) non è cosa semplice. Mettici anche il format di mani esperte nel design e sei nel salotto di Chaia a San pasquale. E poi ci sono anche i corsi di Pizza 3.0. Ciro Cascella la pizzeria a San pasquale a Chiaia

Santoro Pastry Coffee: pasticceria e caffè partenopei al Vomero

Nel salotto del Vomero apre Santoro Pastry Coffee! in Via Luca Giordano 124. Siamo nel cuore del Vomero, nel tratto forse più bello e troveremo un dehor esterno accogliente e sala interna al piano superiore e con ampia vetrata. Una pura eccellenza del Made in Naples! Nata dall’unione della famosa pasticceria Santoro e il Caffè Toraldo il brand dove il caffè trova la sua massima espressione. Santoro Pastry Coffee.

Iacolà Burger: Smoked Burger e Fire Burger arrivano a Napoli

Da Bacoli, Iacolà apre anche a Napoli con i suoi panini panini affumicati ed il Fire Burger. A dicembre Iacolà arriva in città precisamente al Vomero in via Belvedere 214 con i suoi famosi panini tra cui lo SMOKED BURGER e il FIRE BURGE. Iacolà Burger apre al Vomero

Pizza 36: a Marano la pizza gourmet a ruota di carro di 36 cm

Una mega pizza dove i prodotti della tradizione si incontrano in ben 36 cm di diametro di pizza. Pizza 36 a Marano, aperto da poche settimane che fa ottime pizze di diametro di 36 cm.Tante ottime pizze da 36 cm piene di deliziose bontà. Pizza 36 a Marano

Pizzeria 1906 Imperatore la Pizza di via Duomo

“1906 Imperatore” in via Duomo e la tradizione della pizza Napoletana da tante generazioni con la frittatina, il panzarotto, il panino napoletano e naturalmente le ottime pizze da 4 generazioni della leggenda Imperatore. Pizzeria 1906 Imperatore a via Duomo

Platanos, il tropical cocktail bar a due passi dal mare

Napoli esotica! Platanos, è il cocktail bar dalle atmosfere calde e colorate in cui la miscelazione prende la strada del sogno esotico, in Via Vannella Gaetani 8 (nei pressi di P.zza Vittoria). Un luogo che ci riporta ai tropici, con luci arancioni, carta da parati di design esclusivo. Platanos, il tropical cocktail bar

T’Imballo Pasta Street Food: la pasta che si mangia con le mani

Grande novità al Vomero da Timballo a Via Cilea. Una speciale panatura calda e croccante per dei fusilli che si sono evoluti in Timballo: pasta da mangiare comodamente con le mani. T’imballo Pasta Food Porn, il primo Street Food dedicato ad “un nuovo modo di addentare la pasta” con tante nuove ricette da scoprire. T’Imballo Pasta Street Food