Festibal: grande festa dell’Andalusía a Napoli all’Asilo Filangieri

“L’Andalucía” arriva a Napoli, nel centro storico, con una grande festa a conclusione di una settimana di immersione nell’autentica cultura viva andalusa con tanti eventi inediti in Italia

Una grande festa sabato 29 febbraio 2020 all’Asilo Filangieri, nel centro storico di Napoli, a conclusione della settimana dell’Andalusia che si è tenuta in città in settimana.

E’ Festibál, il festivál delle comunità del Basso Mediterraneo che porta una serie di incontri periodici con culture prossime a quella napoletana che tengono vivo il proprio spirito di comunità.

E stavolta la settimana all’Asilo ha riguardato la cultura dell’Andalusìa, una delle diciassette comunità autonome della Spagna, che ha otto province famose come Almería, Cadice, Cordova, Granada, Huelva, Jaén, Malaga e Siviglia.

E in questa settimana all’Asilo ci sono stati pomeriggi con corsi di ballo e di strumenti legati alle musiche della comunità a cura di suonatori e ballerini di quella cultura venuti apposta in città. La sera poi, prima si cucina con i sapori di quella cultura, e poi si fa grande festa a ballo con quanto appreso in giornata. Da non perdere la grande festa conclusiva, la Feria De Nápoles, di Sabato 29 febbraio 2019.

Asilo Filangieri – Feria De Nápoles

Ore 17,00 – incontri dimostrativi su ballo, canto, musica e cultura andalusa di ballo con Valeria Saura, di canto con Ale Cano, di chitarra flamenca con Lucas Arango, di cajón con Dani Magliano Carbonell e di cultura gitana

ore 20.00 – saranno disponibili specialità gastronomiche andaluse

ore 21:30 – Festibál Andalucía – Noche de Sevillanas Y Rumbas con al canto Ale Cano, alla chitarra Lucas Arango, al cajón Dani Magliano Carbonell

Patrocinio dell’Instituto Cervantes di Napoli, della Oficina de Cultura dell’Ambasciata di Spagna e del Municipio di Napoli.

“A l’Asilo la PARTECIPAZIONE a ogni attività è LIBERA con contributo solo volontario, utile a concorrere esclusivamente alle spese di organizzazione degli eventi e gestione dello spazio. L’Asilo è a Napoli in Vico G. Maffei (Traversa di via S.Gregorio Armeno).”

Maggiori informazioni e aggiornamenti evento ufficiale – Días De Andalucía En Nápoles