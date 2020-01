Le maestose opere di Hidetoshi Nagasawa in mostra al Palazzo Reale di Napoli

Una straordinaria mostra al Palazzo Reale di Napoli con le imponenti opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa, scultore tra i più noti a livello internazionale

Fino al 10 marzo 2020 il Palazzo Reale a Napoli ospiterà le prestigiose ed enormi opere del grande artista giapponese Hidetoshi Nagasawa. Una bella mostra dal titolo “Hidetoshi Nagasawa. Sotto il cielo e sopra la terra” curata da Anna Imponente, direttore del Polo museale della Campania, e realizzata con Paolo Mascilli Migliorini, direttore di Palazzo Reale in collaborazione con la Fondazione CAMUSAC-Cassino Museo D’Arte, Contemporanea di Cassino.

L’arte orientale ritorna al Palazzo Reale di Napoli con le grandi opere di Hidetoshi Nagasawa, nato in Manciuria nel 1940 e morto nel 2018 a Biella, 2018, uno scultore tra i più noti a livello internazionale che arrivò in Italia a 27 anni e vi rimase fino alla morte. Un grande artista che ha saputo far dialogare la cultura occidentale e quella orientale.

A Palazzo Reale di Napoli le opere gigantesche di Nagasawa sempre in perfetta armonia con il tutto, “in cui l’idea di sospensione e il senso di galleggiamento nello spazio acquisiscono centralità”.

Grandi sculture esposte in vari luoghi di Palazzo Reale

Un’architettura razionale delle forme geometriche che propone grandi sculture esposte in vari luoghi del grande Palazzo barocco napoletano.

Nella corte d’onore troveremo il maestoso Pozzo nel cielo, 1995-2014(200x1000x1000 cm), poi c’è la Barca, 1983-1988 (60x350x80 cm) di ottone e carta che si aggrappa alle pareti dello Scalone monumentale di accesso.

Il Groviglio di quanta del 2014 (525x40x40 cm) e Matteo Ricci del 2010 (50x360x360 cm), composta da otto elementi in marmo di Carrara e acciaio adagiati a terra sono poi esposte assieme ad una serie di opere grafiche in cera e carboncino che rappresentano galassie e paesaggi che troviamo nei giardini orientali.

