La Grande Musica Napoletana alla Reggia di Carditello

Un bellissimo evento nella Reggia Borbonica di Carditello che aprirà di sera con interessanti percorsi storici e musicali tra jazz, pop, swing ed etnica

Una bella rassegna di ottima musica napoletana si terrà nella splendida Reggia di Carditello dal 15 febbraio al 28 marzo 2020. Una rassegna che presenta bravi artisti come Marina Bruno, Monica Sarnelli, Caponi Brothers, Mimmo Maglionico e PietrArsa in quattro concerti serali e organizzata dalla Fondazione Real Sito di Carditello in collaborazione con l’associazione Studio Tema.

Musica napoletana tra jazz, pop, swing e etnica con i concerti, anche in prima assoluta di Marina Bruno, Monica Sarnelli, Caponi Brothers, Mimmo Maglionico e PietrArsa che animeranno, fino al 28 marzo 2020 la programmazione serale del bellissimo complesso borbonico.

Visite guidate e concerti serali a Carditello Canta Napoli

Un percorso particolare che consentirà di ammirare anche di sera, con visite guidate e concerti particolari, lo splendido sito storico del casertano.

Ottimo il cartellone di Carditello Canta Napoli che comincia sabato 15 febbraio con la cantante Marina Bruno già protagonista del capolavoro di Roberto De Simone “La Gatta Cenerentola” che, con il suo quintetto presenterà “Parthenoplay”.

Si continua sabato 29 febbraio con Monica Sarnelli e la sua “Napoli@colori” e si prosegue poi sabato 14 marzo con lo swing partenopeo dei Caponi Brothers. Carditello Canta Napoli si conclude sabato 28 marzo 2020 con la prima nazionale di “Mille volte meglio briganti” dei bravissimi Mimmo Maglionico ed i PietrArsa.

Carditello canta Napoli – Programma e prezzi



Sabato 15 febbraio 2020 , dalle ore 20 – costo 12 euro (visita+concerto) – Visita al Real Sito di Carditello a seguire "canta Napoli" in jazz – Marina Bruno presenta "Parthenoplay" . Con Marina Bruno (voce), Giuseppe Di Capua (arrangiamenti e piano), Gianfranco Campagnoli (tromba e flicorno), Aldo Vigorito (contrabasso), Peppe La Pusata (batteria) PRIMA NAZIONALE

Sabato 29 febbraio 2020 , dalle ore 20 – costo 15 euro (visita+concerto) – Visita al Real Sito di Carditello a seguire "canta Napoli" in pop – Monica Sarnelli presenta "Napoli@colori" – Con Monica Sarnelli (voce), Alfredo Di Martino (fisarmonica, piano, tastiere) e Pino Tafuto (piano, tastiere)

Sabato 14 marzo 2020 , dalle ore 20 – costo 12 euro (visita+concerto) – Visita al Real Sito di Carditello a seguire "canta Napoli" in swing – Caponi Brothers in "Swing & Soda" – Con Domenico Tammaro (voce), Giuseppe Di Capua (piano), Gianfranco Campagnoli (tromba),Tommaso Scannapieco (basso), Vincenzo Bernardo (batteria)

Sabato 28 marzo 2020, dalle ore 20 – costo 12 euro (visita+concerto) – Visita al Real Sito di Carditello a seguire "canta Napoli" in etnica e popolare – Mimmo Maglionico e i PietrArsa in "Mille volte meglio briganti" – PRIMA NAZIONALE

In occasione dei concerti “Carditello canta Napoli” – come per tutti gli altri eventi del 2020 – prevista una riduzione sul costo di prenotazione riservata ai soci sostenitori del Real Sito di Carditello possessori della nuova card della Fondazione. Per info e prenotazioni: tel 339.6861632 e-mail: segreteria@fondazionecarditello.org

Maggiori informazioni: Fondazione Real Sito di Carditello