Chalet Ciro di Mergellina ha aperto alla Stazione Centrale di Napoli

Il famoso Chalet Ciro di Mergellina ha aperto una nuova sede nella stazione Centrale di Napoli

Si potrà così gustare anche all’interno della Stazione Centrale, di fronte al binario 23, tutte le sue bontà appena preparate, dalle ottime graffe appena fritte, ai buoni dolci e, naturalmente, al vero caffè napoletano. Un punto fermo per chi parte e per chi arriva a Napoli per gustare tutti i buoni sapori della città.

Lo Chalet Ciro di Mergellina nasce nel 1952, quando Ciro Fummo apre un piccolo bar di fronte al mare e da allora si sono succedute quattro generazioni nella gestione dell’attività di famiglia sempre nel rispetto della tradizione culinaria partenopea.

Da anni si trova nello Chalet di Mergellina sempre un buon caffè, squisiti gelati e un’ottima e innovativa pasticceria, che ritroveremo ora anche all’interno della Stazione Centrale di Napoli di fronte al binario 23.

Lo Chalet Ciro apre al Vomero ?

La notizia sta iniziando a correre sul web e sembra nasce dall’agenzia immobiliare che ha avuto il compito di fittare i locali che sono stati per anni sede di una grande banca.

Al Vomero, nella centrale via Cilea che già ospita i locali di Puok Burger Store, del food blogger napoletano Puok e Med, e di T’Imballo Pasta Street Food, la pasta che si mangia con le mani, e altri locali del buon cibo e street food cittadino, i grandi ambienti che sono stati lasciati da una banca saranno divisi a metà e ospiteranno a breve una nuova sede del Vomero dello Chalet Ciro di Mergellina.

Ma affianco ci sarà anche una nuova sede di Tufò, la Trattoria Gourmet di Posillipo dove si trova dell’ottimo cibo tutto napoletano dalla gustosa Genovese alla Pasta e Patate con provola mantecata nella forma di Parmigiano.

Foto facebook Chalet Ciro di Mergellina.