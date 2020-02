Quartieri di vita: il festival del teatro sociale a Napoli

Tanti spettacoli a soli € 3 per una rassegna che proporrà dei lavori tra teatro, danza, musica e arte nel segno della condivisione, dell’integrazione e dell’inclusione sociale

Riparte la quarta edizione di Quartieri di vita, il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio l’interessante rassegna che si propone di sostenere le realtà teatrali che orientano il proprio lavoro a supporto delle fasce deboli.

Già svolta la prima parte del programma con dei mini-workshop aperti a tutti in collaborazione con due storiche danzatrici del Tanztheater di Wuppertal di Pina Bausch, Cristiana Morganti e Marigia Maggipinto.

Da non perdere la seconda parte della rassegna che si terrà a febbraio e marzo che proporrà dei lavori tra teatro, danza, musica e arte nel segno della condivisione, dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Gli spettacoli si svolgeranno in sale teatrali di Napoli e, in alcuni casi, di altri capoluoghi della Campania.

Ben 12 i progetti selezionati, tra i lavori laboratoriali e di scrittura scenica presentati da realtà che operano principalmente in aree a rischio, e che potranno essere visti con un biglietto simbolico di soli 3 euro il cui ricavato sarà devoluto a Tigem – Fondazione Telethon e alla LAV – Dalla parte degli animali.

Quartieri di vita il festival del teatro sociale

venerdì 21 febbraio – ore 19.00 – Centro Giovanile Asterix con “Pollicinella e i canti de lo carnevale” di Mariano Bauduin,

ore 19.00 – con di Mariano Bauduin, lunedì 24 febbraio – ore 19.00 – Teatro Nuovo – Quattro+ , un progetto della Compagnia Nest, per la drammaturgia di Giuseppe Miale Di Mauro e Mario Gelardi.

ore 19.00 – Teatro Nuovo – , un progetto della Compagnia Nest, per la drammaturgia di Giuseppe Miale Di Mauro e Mario Gelardi. Martedì 25 febbraio – ore 19.00 – Teatro Nuovo – BUIO/fare teatro oltre lo sguardo , una performance di giovani attori non vedenti e ipovedenti

ore 19.00 – Teatro Nuovo – , una performance di giovani attori non vedenti e ipovedenti mercoledì 26 febbraio – ore 19.00 – Sala Assoli – Mastrogiorgio opera buffa su testo di Rosario Sparno con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli

– ore 19.00 – Sala Assoli – opera buffa su testo di Rosario Sparno con la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli Giovedì 27 febbraio – ore 19,00 – Sala Pasolini (Salerno) – “sex_(H)umàn” un progetto di Enzo Mirone, realizzato grazie al sostegno dell’associazione Derriere La Scene

– ore 19,00 – Sala Pasolini (Salerno) – un progetto di Enzo Mirone, realizzato grazie al sostegno dell’associazione Derriere La Scene Venerdì 28 febbraio – ore 19,00 – Teatro Civico 14 (Caserta) – E quello per questo è un sogno , un percorso di ricerca a cura di Rosario Lerro

– ore 19,00 – Teatro Civico 14 (Caserta) – , un percorso di ricerca a cura di Rosario Lerro Lunedì 2 marzo – ore 19.00 – Sala Assoli – replica alle 20.00 e alle 21.00 – Hypno – Mnemata , un’installazione per 35 spettatori alla volta di Domenico Mennillo e Associazione Culturale lunGrabbe.

– ore 19.00 – Sala Assoli – replica alle 20.00 e alle 21.00 – , un’installazione per 35 spettatori alla volta di Domenico Mennillo e Associazione Culturale lunGrabbe. martedì 3 marzo – ore 19.00 – Ridotto del Mercadante – Non c’è differenza tra me e il mondo , percorso teatrale a cura di Putéca Celidònia

– ore 19.00 – Ridotto del Mercadante – , percorso teatrale a cura di Putéca Celidònia Mercoledì 4 marzo – ore 19,00 – Sala Assoli – Gioco dell’amore e del caso laboratorio di Mario Santella

– ore 19,00 – Sala Assoli – laboratorio di Mario Santella giovedì 5 marzo – ore 19.00 – Palazzo Ducale Orsini (Solofra) – Le belle stagioni , laboratorio di Hypokritès Teatro Studio a cura di Enzo Marangelo

– ore 19.00 – Palazzo Ducale Orsini (Solofra) – , laboratorio di Hypokritès Teatro Studio a cura di Enzo Marangelo venerdì 6 marzo – ore 11.00 – Carcere di Secondigliano – Il pre-giudicato. Un’odissea sociale , un progetto di Le Voci di Dentro, laboratorio teatrale del carcere di Secondigliano Per partecipare a questo spettacolo è necessario inviare entro e non oltre il 15 febbraio all’indirizzo ufficiostampa@fondazionecampaniadeifestival.it una mail con nome, cognome, data e luogo di nascita e in allegato fotocopia di carta di identità.

– ore 11.00 – Carcere di Secondigliano – , un progetto di Le Voci di Dentro, laboratorio teatrale del carcere di Secondigliano Per partecipare a questo spettacolo è necessario inviare entro e non oltre il 15 febbraio all’indirizzo ufficiostampa@fondazionecampaniadeifestival.it una mail con nome, cognome, data e luogo di nascita e in allegato fotocopia di carta di identità. venerdì 6 marzo – ore 19,00 – Magnifico Visbaal (Benevento) – Pangea, scritto e diretto da Peppe Fonzo con i migranti attori dello Sprar di Pietrelcina e gli attori del laboratorio permanente del Magnifico Visbaal Teatro.

I biglietti hanno un costo di € 3 e sono acquistabili online sul sito Ticketonline e in tutti i luoghi di spettacolo (a partire da un’ora prima dell’inizio). Maggiori informazioni 08118199179

Maggiori informazioni: Quartieri di vita, il festival di formazione e teatro sociale