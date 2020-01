Laboratorio gratuito di disegno nel Museo e Real Bosco di Capodimonte

@ Davide Visca pubblicato su museocapodimonte.beniculturali.it

Un laboratorio gratuito di disegno a cura dell’artista francese Caroline Peyron si terrà fra i saloni di Capodimonte per guardare e comprendere, attraverso il disegno, il dipinto e le sue linee, colori, volumi e luci

Anche nel 2020 si terranno nel Museo e Real Bosco di Capodimonte gli incontri per il Laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron, artista francese che da molti anni lavora sul disegno, come strumento per insegnare a guardare le opere nei musei. Il prossimo incontro è per sabato 25 gennaio.

Il laboratorio di disegno è promosso da Amici di Capodimonte onlus e si rivolge sempre ad un pubblico vasto ed eterogeneo. Infatti attorno all’opera d’arte saranno messi al lavoro sia adulti che adolescenti o bambini e persone che sanno disegnare con altre che non hanno mai preso una matita in mano.

Un laboratori dedicato alle opere dal Duecento all’Ottocento

Tanti incontri, uno al mese fino a maggio 2020, dedicati per questa decima edizione a un secolo d’arte, dal Duecento all’Ottocento, con l’osservazione delle opere più importanti esposte nel Museo di Capodimonte.

E sempre con lo scopo non tanto di insegnare a disegnare quanto di insegnare a guardare, a comprendere, attraverso il disegno, il dipinto, la sua struttura fatta dal ritmo delle linee, dai volumi, dalle luci.

Il laboratorio prevede degli incontri di due ore ciascuno che si svolgeranno nel Museo di Capodimonte, oltre ad un incontro conclusivo di una giornata intera e libera nel Real Bosco.

Le prossime date del 2020 sono le seguenti:

25 gennaio, 29 febbraio, 28 marzo, 18 aprile con laboratorio nel bosco e 23 maggio.

Ad ogni data corrisponde un doppio turno di laboratorio, dalle 11.00 alle 13.00 o, alternativamente dalle 15.00 alle 17.00.

Il laboratorio si concluderà con una giornata di disegno en plein air e l’esposizione al Giardino Torre dei lavori realizzati dai partecipanti durante gli incontri al Museo.

Cosa fare per partecipare al Laboratorio di disegno di Caroline Peyron

Per partecipare bisogna presentarsi nel giorno e nell’orario prescelto alla biglietteria del Museo. Il Laboratorio è gratuito ma si paga l’ingresso al Museo di Capodimonte. L’ingresso è gratuito per i Soci Amici di Capodimonte.

Non è necessaria la prenotazione.

Bisogna portare il seguente materiale : Fogli sciolti (delle seguenti dimensioni: 15×15; 30×30; 45×45; 60×60) su supporto rigido.

Ciascuno può portare con sé ciò che vuole, purché sia facile da trasportare e non rischi di danneggiare il pavimento del museo.

Si consigliano una matita 8B, acquerelli con pennelli ad acqua.

I bambini con meno di 10 anni devono essere accompagnati.

L’ultimo laboratorio del 23 maggio si terrà nel parco con appuntamento davanti al Museo alle 11.00 e proseguirà liberamente fino alle 18.00 circa.

Maggiori informazioni: info@amicidicapodimonte.org | Laboratorio di disegno a cura di Caroline Peyron