Una grande e bella festa del cioccolato artigianale ad Aversa la prima e grande contea normanna in Italia

Dal 28 Febbraio al 1° Marzo 2020 si terrà la nuova edizione della Festa del buon Cioccolato ad Aversa, un grande evento che festeggia il prodotto più amato da adulti e bambini. La festa del Cioccolato è organizzata dai maestri cioccolatieri di Choco Amore e si terrà nella centrale via Roma di Aversa per una tre giorni ricca di tantissimo buon cioccolato artigianale e di tante ghiottonerie.

Stand di buon cioccolato artigianale saranno su via Roma ad Aversa dalle 10 del mattino fino a notte per farci provare ed acquistare ottimi prodotti artigianali. Non mancheranno laboratori didattici sul cioccolato artigianale, e poi per i più piccoli il choco play, ovvero impara giocando, e tanta animazione ed intrattenimento.

L’intero centro storico della prima contea normanna d’Italia diventerà una grande città dedicata al buon cioccolato artigianale. Naturalmente l’accesso all’area degli stand sarà gratuito e tutta la zona di via Roma ad Aversa sarà animata fin dalle ore 10:00 fino a tarda serata.

