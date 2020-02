Vesux Concept Food: serate teatrali e menù degustazione a tema

A Casoria, Vesux unisce food e teatro!

Vesux Theatre è il nuovo format di Vesux Concept Food a Casoria. L’occasione è ghiotta, con un anno di vita il brand inaugura un nuovo appuntamento mensile o bimestrale dove saranno organizzate serate a tema. Il locale, già bello di suo, sarà ulteriormente addobbato in base al tema della serata evento. Ovviamente gli chef prepareranno un menù degustazione in linea con il tema della serata. Non per ultimo, è bene ricordare che le serate sono a numero chiuso e quindi bisogna prenotarsi in tempo. Il 18 febbraio è stato il primo compleanno di Vesux. Per l’occasione la serata è stata il Burlesque. Un successo!

Ora però, carissimi amici, parliamo di cose altrettanto serie. Che si mangia da Vesux? Beh, anche qui lo staff crea dei veri e propri colpi di teatro con il cibo! Ebbene si, ammirate… Tra le Pizze la specialità incontrastata è la DELIRIUM una Montanara prima fritta e poi al forno ripiena di ricotta e pepe.

Vesux E non c'è bisogno di niente AHI AHI AHI AHI.. Quando la montanara ti prende AHI AHI AHI AHI! 🎶 Farcita con ricotta e pepe nero, fuori pomodorini gialli, mozzarella di bufala e prosciutto crudo.. ❤️🍕 EXPERIENCE! #napolifoodporn Pubblicato da Napoli Food Porn su Venerdì 5 luglio 2019

Con sopra pomodorino giallo del Piennolo e bufala DOP, all’uscita prosciutto crudo e Grana stagionato 24 mesi. Dalla regia dicono che spacca, e non poco! Tra le più richieste c’è anche la CASEUM Pomodoro San Marzano, prosciutto cotto del contadino, provola di Vico Equense, ricotta e crostini di pane.

Qualcuno ha detto panini? Anche qui in occasione del 1º anniversario Vesux ha lanciato un nuovo Panino con accostamenti gourmet da alta cucina ben bilanciati: Stellato battuto di manzo scottato, tuorlo d’uovo fritto alla Carlo Cracco in esplosione, crema di noci, ricotta di bufala, e spinacino saltato con buccia di arancia grattuggiata. Infine, la brace a vista Vesux è un’esperienza unica nel suo genere. Scegli il taglio che vuoi, e ammira mentre si cucina lenta su una brace che schioppetta alla grande come nella migliore tradizione… Divertirti con le carni provenienti da tutto il mondo. Tra i tagli più pregiati e richiesti sicuramente la Black Angus (irlandese o canadese), l’Angus Australiano, Sashi Beef irlandese.

Insomma se vuoi condividere una serata a tema, una buona mangiata in compagnia devi solo ricordarti che a Casoria ci sono molti metri quadrati, uno staff e un parcheggio enorme che ti renderanno speciali quei momenti. Per le altre serate a tema rimani sintonizzato sui social di Vesux Concet Food. Prenotati per tempo!

