Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli con: Cinema al femminile tra Italia e Francia

Tanti film diretti da donne per una interessante rassegna gratuita che si terrà all’Institut Français Grenobe di Napoli in Via Crispi dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà la prima parte di una interessante rassegna dal titolo Cinema al femminile tra Italia e Francia”, che presenterà una ventina di film per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese.

Sono previste, in genere il lunedì alle ore 20, proiezioni di film in lingua originale con sottotitoli ad ingresso libero e incontri con le registe.

La rassegna “Cinema al femminile tra Italia e Francia” è a cura di Antonella Di Nocera, direttrice del festival “Venezia a Napoli. Il cinema esteso” e del console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers, ed è svolta in collaborazione con Parallelo 41.

Le proiezioni si terranno fino a luglio 2020 all’Institut Français Napoli in Via Crispi, 86: al momento sono noti i titoli dei primi 17 film che verranno proiettati al Grenoble.

Si inizia lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 20 con la proiezione di “Amori che non sanno stare al mondo”, un film del 2017 con ospite in sala la regista e sceneggiatrice Francesca Comencini che per il film ha ottenuto tre candidature ai Nastri d’argento, che incontrerà il pubblico al termine della proiezione.

Cinema al femminile tra Italia e Francia- programma Feb-Mar 2020

3 febbraio 2020 ore 20 – “ Amori che non sanno stare al mondo ” di Francesca Comencini (2017)

” di Francesca Comencini (2017) 10 febbraio 2020 ore 20 – “J’ai pas sommeil” di Claire Denis (1993)

di Claire Denis (1993) 17 febbraio 2020 ore 20 – “ Il resto di niente”, di Antonietta de Lillo (2004)

di Antonietta de Lillo (2004) 24 febbraio 2020 ore 20 – “ Numéro Une” di Tonnie Marshall (2017)

di Tonnie Marshall (2017) 02 marzo 2020 ore 20 – “ Portrait de la jeune fille en feu” (ritratto della giovane in fiamme) di Céline Sciammaa (2019)

(ritratto della giovane in fiamme) di Céline Sciammaa (2019) 09 marzo 2020 ore 20 – “ Liberami ” di Federica di Giacomo (2016)

” di Federica di Giacomo (2016) 10 marzo 2020 ore 20 – Sans toit ni loi (senza tetto né legge) di Agnès Varda (1985)

(senza tetto né legge) di Agnès Varda (1985) 16 marzo 2020 ore 20 – Une fille facile di Rebecca Zlotowski (2019)

di Rebecca Zlotowski (2019) 23 marzo 2020 ore 20 – Fiore Gemello di Laura Luchetti (2018)

Laura Luchetti (2018) 30 marzo 2020 ore 20 – Due scatole dimenticate – un viaggio in Vietnam di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli (2020)

Maggiori informazioni – “Cinema al femminile tra Italia e Francia”