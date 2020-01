Riparte il Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli

Al via la stagione 2020 del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli con tanti spettacoli pensati per i bambini ma anche per le loro famiglie con un nutrito cartellone che dura fino a Maggio 2020

Ripartono per il 2020 gli appuntamenti con gli spettacoli del Teatro dei Piccoli alla Mostra d’Oltremare di Napoli con una nutrita stagione che è iniziata a novembre 2019 e termina a maggio 2020.

Il Teatro dei Piccoli è uno spazio artistico e teatrale dedicato tutto ai bambini grazie ad un progetto no-profit ideato e realizzato da Le Nuvole – Casa del Contemporaneo, I Teatrini e Progetto Sonora.

Anche per questa stagione il Teatro dei Piccoli, in collaborazione con il Comune di Napoli e la Mostra d’Oltremare, proporrà a Napoli oltre 40 titoli di spettacoli tutti dedicati ai bambini e alle famiglie, per circa 120 giorni di programmazione, oltre a progetti speciali, formazione per docenti ed operatori culturali, laboratori per bambini e ragazzi e una rassegna di teatro “fatto” in classe.

Naturalmente vengono proposti spettacoli anche il sabato e la domenica per tutta la famiglia con le attività per i bambini mentre, durante la settimana, il Teatro dei Piccoli, riserva la programmazione a scuole e corsi.

Prima di recarsi agli spettacoli chiedere sempre informazioni per verificare eventuali cambi della programmazione rispetto a quanto comunicato. Informazioni e prenotazioni al nr. 0810330619.

Il cartellone del teatro dei Piccoli 2019/2020

Quasi tutti i sabato e domenica ci saranno spettacoli per bambini e per le loro famiglie con ottimi spettacoli. Già svolti HANS E GRET, IL GATTO CON GLI STIVALI e LE FIABE DANZATE il Balletto di Napoli di Mara Fusco e poi anche tanti appuntamenti musicali per TI SUONO, TI CANTO E TI RACCONTO.

Di seguito troverete il link al programma completo della rassegna del Teatro dei Piccoli.

il Teatro dei Piccoli: prezzi, orari e date

Quando: da novembre 2019 a maggio 2020

da novembre 2019 a maggio 2020 Dove: Mostra d’Oltremare, via Usodimare (lato zoo) Napoli

Mostra d’Oltremare, via Usodimare (lato zoo) Napoli Prezzo biglietto: Teatro dei Piccoli: scolastiche € 7,00 – sabato e festivi € 8,00

Teatro dei Piccoli: scolastiche € 7,00 – sabato e festivi € 8,00 Contatti e informazioni: 081 0330619 (feriali ore 9,30 – 17)

081 0330619 (feriali ore 9,30 – 17) info e prenotazioni: Sito ufficiale – pagina ufficiale Facebook

Foto: facebook Teatro dei Piccoli