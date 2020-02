Back To The Future: a Napoli le foto di Sergio Goglia a Palazzo Albertini di Cimitile

Una personale dell’artista Sergio Goglia, uno straordinario percorso composto da diciannove fotografie, nelle sale dello storico e prestigioso Palazzo Albertini di Cimitile a Napoli

“Back To The Future” è una mostra personale dell’artista Sergio Goglia che potrà essere visitata, gratuitamente, da martedì 3 a sabato 9 marzo 2020, dalle 10 alle 13 nello splendido Palazzo Albertini di Cimitile in Via Santa Teresa degli Scalzi 76 a Napoli.

Nello storico palazzo, grazie all’ospitalità di Sergio Cappelli, si potranno ammirare ben diciannove splendide fotografie di Goglia, percorrendo un particolarissimo viaggio che incrocia il fascino di corpi e sete alle opere d’arte di cui il Palazzo è scrigno e custode.

Back To The Future – Ritorno al futuro

Originale l’idea che ha ispirato l’artista del recupero dell’antico in chiave moderna, seguendo la teoria di Leon Battista Alberti. Per Goglia l’arte classica, l’arte antica, all’epoca in cui è stata realizzata, era moderna. Lui ha immaginato, in modo fantastico, i corpi, custoditi dagli affreschi e dalle statue, ricatturati fotograficamente e riposti in chiave contemporanea sulle pareti e negli spazi del Palazzo.

Uno straordinario gioco, un intreccio di restituzione di un tempo senza tempo, in cui ieri diventa oggi e anche domani. La magia dell’arte, l’armonia dei corpi si incrociano nel luogo che li ospita da sempre e diventa tutto vivo e affascinante”.

Opening sabato 29 febbraio 2020

Back To The Future sarà presentata al pubblico e alla stampa, sabato 29 febbraio 2020 alle 11.30, e i visitatori potranno acquistare le fotografie. Per ogni opera è prevista una tiratura limitata di cinque pezzi, più una prova d’autore, con dimensioni da 70cmx70 cm a 90cmx100cm, stampa di ultima generazione con tecnologia led 7 colori. Parte del ricavato sarò devoluto alla Fondazione Comunità di San Gennaro.

All’opening, saranno presenti, insieme a Sergio Goglia e Sergio Cappelli, il parroco del Rione Sanità Padre Antonio Loffredo, il collezionista d’arte contemporanea e stilista di fama internazionale Ernesto Esposito.

Back To The Future – Ritorno al futuro potrà essere visitata gratuitamente, da martedì 3 a sabato 9 marzo 2020, dalle 10 alle 13 a Palazzo Albertini di Cimitile in Via Santa Teresa degli Scalzi 76 a Napoli.