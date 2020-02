Montagskino i tedeschi del lunedì: film in lingua originale al cinema Modernissimo a Napoli

Ritorna la rassegna di film tedeschi in lingua originale, con sottotitoli in italiano, al cinema Modernissimo presentati dal Goethe-Institut di Napoli

Riparte anche quest’anno la rassegna Montagskino, i film tedeschi del lunedì, che presenta da anni e con successo, film tedeschi in lingua originale con sottotitolo in italiano al cinema Modernissimo dal 10 febbraio al 30 marzo 2020.

Un evento sempre organizzato in collaborazione dal Goethe-Institut di Napoli, l’Istituto Culturale Tedesco con il cinema Modernissimo, che propone proiezioni che costano 4 euro e che sono gratuite per i possessori della Goethe Card. Tutti i film sono presentati in lingua originale, con sottotitoli in italiano e iniziano alle 18,30 o alle 18 dove specificato.

Montagskino rassegna di cinema in lingua originale

“30 anni dopo la caduta del Muro di Berlino – 30 anni dopo la Riunificazione tedesca.” Sono questi i temi tra cui si muoveranno i film della nuova rassegna cinematografica del Goethe-Institut.

Otto pellicole che presentano uno spaccato della società all’ombra del Muro: dagli anni del miracolo economico nella Repubblica Federale a Ovest, alla vita quotidiana nella Repubblica Democratica a Est.

Si vedranno le grandi speranze dei tedeschi divisi dalla cortina di ferro fino ad arrivare al fatidico 1989, l’anno della Wende, la svolta.

Il filo rosso che lega i film è la ricerca della propria identità e la riflessione critica sul passato tedesco che non passa.

Montagskino 2020 – i tedeschi del lunedì

10 febbraio 2020 – Lola – di Rainer Fassbinder

– di Rainer Fassbinder 17 febbraio 2020 – Abschied von gestern (La ragazza senza storia) – di Alexander Kluge

(La ragazza senza storia) – di Alexander Kluge 24 febbraio 2020 – ore 18 – Karla – di Herrmann Zschoche

– di Herrmann Zschoche 02 marzo 2020 – Der Verdacht (Il sospetto) – di Frank Beyer

(Il sospetto) – di Frank Beyer 09 marzo 2020 – Coming out – di Heiner Gm Carow

di Heiner Gm Carow 16 marzo 2020 – ore 18 – Die Besteigung des Chimborazo (L’ascesa del Chimborazo) – di Rainer Simon (alla presenza del Regista)

ore 18 – (L’ascesa del Chimborazo) – di Rainer Simon (alla presenza del Regista) 23 marzo 2020 – Die Stille nach dem Schuss (Il silenzio dopo lo sparo) – di Volker Shlondorff

(Il silenzio dopo lo sparo) – di Volker Shlondorff 30 marzo 2020 – ore 18 – Gundermann – di Andreas Dresen

