Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 12 al 15 settembre 2024

Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, e tanto altro vicino Napoli e in tutta la Campania per il prossimo weekend. Napoli da Vivere vi propone alcuni tra i migliori eventi e cose da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 12 al 15 settembre 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete varie sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali concerti e spettacoli, le visite guidate e i luoghi da conoscere, i grandi concerti e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Eventi da non perdere vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 12 al 15 settembre 2024

Eventi da non perdere in questo weekend

Gli altri eventi nel Weekend dal 12 al 15 settembre 2024

Spettacoli e concerti nel weekend vicino Napoli e in Campania

AperiArt al Museo di Pietrarsa: aperitivo di sera sul mare e musica dal vivo

Venerdì 13 settembre 2024, ritorna AperiArt al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Un momento speciale in un luogo particolare, adagiato tra il mare e il Vesuvio, con una spettacolare veduta sul Golfo di Napoli tra musica e aperitivo. AperiArt al Museo di Pietrarsa

Al Castello di Baia c’è Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Dal 30 agosto al 15 settembre 2024 nel Castello aragonese di Baia si terrà la quarta edizione di Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Ingresso 5 euro. A Baia inizia Antro

Binario Rosa: Serate di Teatro al Femminile nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa

Fino al 28 settembre il Museo di Pietrarsa ospiterà, nel suo anfiteatro esterno, la 2^ ediz. di “Binario Rosa”, una rassegna teatrale unica dedicata alle donne. Prezzi 16 euro a spettacolo: il prossimi il 7 luglio: “Dove c’è il mare” di Antonella Morea.

Notti Vanvitelliane, serate speciali nel Parco Borbonico del Fusaro

Fino al 15 settembre 2024 si terrà Notti Vanvitelliane, una speciale rassegna multiartistica di manifestazioni serali imperdibili che si terranno nel Parco Borbonico del Fusaro dove c’è la splendida Casina Vanvitelliana di Bacoli. Notti Vanvitelliane

Gigi d’Alessio per un’Estate da BelvedeRE: ancora spettacoli e concerti a Caserta

7 grandi spettacoli per Un’Estate da BelvedeRE che quest’anno si svolgerà al Belvedere di San Leucio e poi a Caserta davanti alla Reggia. Gran finale a Caserta con ben 5 concerti di Gigi D’Alessio a Caserta Piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia. Un’Estate da BelvedeRE

Sagre e feste nel weekend nella varie cittadine della Campania

Portici Pizza Park nel nuovo Parco a Mare a Portici tra buon cibo e intrattenimento

Dal 12 al 15 Settembre 2024 a Portici nel nuovo e bellissimo Parco a Mare arriva la grande festa del Portici Pizza Park con 20 pizzerie partecipanti un grande villaggio con Area Talk, momenti musicali, animazione e intrattenimento con un’atmosfera ispirata agli anni ’50: un evento straordinario tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Portici Pizza Park

Fiano Festival ad Aiello del Sabato con ottimo vino e buon cibo irpino

Dal 13 al 15 settembre 2024 ritorna il Fiano Festival ad Aiello del Sabato in Irpinia. Una grande festa del buon vino con tante degustazioni, grazie alla presenza dei migliori produttori locali che ci faranno assaggiare l’ottimo Fiano di Avellino e con stand gastronomici con i buoni piatti tipici della tradizione irpina. Una bella festa che si svolgerà tra le strade del borgo di Tavernola San Felice e in Villa Preziosi. Fiano Festival ad Aiello del Sabato

Sagra della Mortadella di Gauro a Montecorvino Rovella nel salernitano

Si terrà Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre 2024 a Gauro, una frazione del comune di Montecorvino Rovella l’attesissima 2° Edizione della Sagra della Mortadella, con tanti ottimi salumi ma anche ospiti, giochi e poi birra, musica popolare e Dj Set e molta attenzione per i bambini Sagra della Mortadella di Gauro

La Sagra del buon Caciocavallo 2024 nel beneventano

Quattro giorni di festa dal 12 al 15 settembre 2024 a Castelfranco in Miscano, nel beneventano nella zona del Fortore per una sagra da non perdere, quella del buon Caciocavallo della zona.Una bella occasione per assaggiare e gustare il buon Caciocavallo, un gustoso prodotto della zona, un formaggio tradizionale che si potrà degustare in tutte le sue forme in quattro giorni tra eventi, musica e degustazioni. Sagra del buon Caciocavallo

A Montoro la festa della Cipolla Ramata 2024: l’Oro di Montoro

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2024 nella frazione Piano del Comune di Montoro nell’Avellinese si terrà la 1° Edizione dell’evento ”L’Oro di Montoro – Festa della Cipolla Ramata” La Cipolla Ramata di Montoro è un prodotto tradizionale agroalimentare Campano riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è candidata all’IGP. Potrete scoprire la deliziosa bontà della Cipolla Ramata e gli altri buoni prodotti tipici di Montoro nelle due serate di festa che si terranno il 14 e 15 settembre 2024. Non mancheranno animazione per bambini e due serate di musica. la festa della Cipolla Ramata

Le sagre di Liberi: 15 sagre, una in ogni weekend

Ritorna anche per il 2024 la grande festa delle Sagre a Liberi in provincia di Caserta, una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per il 2024 ci saranno ben 15 sagre e tutte diverse tra giugno, luglio, agosto e settembre 2024per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Le Sagre di Liberi

Visite guidate ed Eventi da per conoscere la Campania nel weekend

2 giorni con Ingresso a 1 euro per i 35 anni del Museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, celebra i suoi 35 anni di apertura con un evento straordinario. “Open Day” sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 dalle 9:00 alle 17:00, con i biglietti disponibili ad un prezzo simbolico di soli 1 euro fino alle 16:00 di ogni giorno. “Open Day” a Pietrarsa

Aperture straordinarie serali del Parco archeologico di Pompei a 7 euro

Per tre serate di sabato nei giorni 7, 14 e 21 settembre 2024 si potranno effettuare delle straordinarie passeggiate serali nel Parco archeologico di Pompei a soli 7 euro. Di sera a Pompei

Visite serali a 5 euro agli straordinari siti archeologici vesuviani

Dal 7 settembre 2024, oltre agli scavi di Pompei, anche presso gli altri siti vesuviani del grande Parco archeologico si potranno effettuare delle suggestive visite serali a soli 5 euro o gratis. Saranno infatti aperti i siti archeologici di Villa Arianna e Villa San Marco, il Museo archeologico libero D’Orsi a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis, l’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale Visite serali a 5 euro

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere.Per il 2024 l’evento si terrà anche in alcuni weekend di settembre sempre dalle 19 con partenza da Via Contrada Osservatorio ad Ercolano. Il percorso dure 3 ore. Vesuvio sotto le stelle

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express a settembre 2024 alla scoperta della verde Irpinia

Anche nei fine settimana di settembre ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Irpinia Express

Funivia del Monte Faito: orario estivo con viaggi anche di sera e 32 corse al giorno

Fino al 15 settembre 2024 c’è un nuovo orario estivo per le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. Previste ben 32 corse giornaliere alcune delle quali serali. Tutti gli orari e i prezzi Funivia del Monte Faito: orario estivo

Aperto Acquaflash il grande grande parco acquatico di Licola

Dopo 5 riapre il grande parco acquatico di Licola, e si chiamerà di nuovo Acquaflash, come all’inaugurazione agli inizi degli Anni ’90. Dal 1998 il parco e si chiamò Magic World ma cinque anni fa chiuse e riaprirà per questa estate con il parco acquatico dei divertimenti. Riapre Acquaflash

Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato la bandiera Blu l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. le Bandiera blu in Campania

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. Attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Fino a fine ottobre Destination Vesuvio

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

Luciano Ligabue in concerto a Napoli al Teatro di San Carlo

Luciano Ligabue sarà in concerto a Napoli il giorno 7 ottobre 2024 nel Teatro di San Carlo portando in città il suo grande tour “Ligabue in Teatro – Dedicato a Noi”. Un tour eccezionale quello di Ligabue che passerà anche da Avellino dove ci sarà un’altra tappa del tour il giorno 18 ottobre 2024 al Teatro Gesualdo. Luciano Ligabue a Napoli ed Avellino

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

Imagine Dragons in concerto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona

Sarà in concerto a Napoli la straordinaria band di Las Vegas, gli Imagine Dragons che suoneranno dal vivo nella nostra città il 21 giugno 2025 allo stadio Diego Armando Maradona. E saranno solo due le date per il tour 2025 di Imagine Dragons in Italia, una a Padova e una a Napoli Imagine Dragons in concerto a Napoli

I luoghi stupendi da visitare vicino Napoli e in Campania

A Ercolano apre l’antica spiaggia di Herculaneum, la prima in un parco archeologico

Grande novità nel Parco archeologico di Ercolano dove si sono conclusi i lavori i lavori di risistemazione dell’antica spiaggia della città, collegata agli scavi, ed è stata così aperta al pubblico l’antica spiaggia di Herculaneum. Ora il Parco di Ercolano ha un’immagine il più possibile vicina a come si presentava prima dell’eruzione. l’antica spiaggia di Herculaneum

Meraviglia a Pompei: ritrovata una casa decorata con soggetti ispirati alla guerra di Troia

Ritrovato a Pompei un ambiente elegante di una casa importante con pareti nere decorate con eleganti soggetti ispirati alla guerra di Troia. La straordinaria scoperta nell’insula 10 della Regio IX di Pompei che riporta la città vesuviana alla ribalta mondiale. Meraviglia a Pompei

Longola, un villaggio preistorico dell’età del bronzo vicino Pompei | Campania da Scoprire

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. E’ visitabile e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola. un villaggio preistorico vicino Pompei

Pompei: nuove scoperte e un percorso sopraelevato per visitare l’Insula dei Casti Amanti

Dal 28 maggio 2024 nel Parco Archeologico di Pompei ha aperto alle visite l’Insula dei Casti Amanti con un nuovo e interessante percorso sopraelevato su passerelle sospese che consentirà al pubblico di osservare dall’alto l’intera Insula (isolato), comprendente la casa dei Casti Amanti, la casa dei Pittori al lavoro e la casa del Cenacolo colonnato. Sarà possibile accedere all’insula tutti i giorni dalle ore 10.30 alle 18:00, attraverso un percorso interamente “accessibile” che, dall’alto, consentirà una visione innovativa e globale dell’intera insula e dell’architettura delle case romane. Pompei: nuove scoperte e un percorso sopraelevato

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze. il ponte tibetano di Laviano

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli

Da fine aprile ci sarà l’illuminazione notturna dell’Acquedotto Carolino del Vanvitelli che porta l’acqua alla Reggia di Caserta. Il grande capolavoro vanvitelliano del settecento che sarà finalmente illuminato di notte nella valle di Maddaloni. Acquedotto Carolino

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli

Dal 1° marzo al 15 luglio 2024 la mostra fotografica “Visioni” nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria della Reggia di Caserta aperta dopo un secolo. Nuova ala della Reggia

A Forio d’Ischia gli straordinari Giardini la Mortella

Aperti alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

A Pompei riapre, dopo i restauri, la sezione femminile delle Terme del Foro

Visitabile per la prima volta dal pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro, perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico. Un restauro meticoloso ha consentito di scoprire stupende superfici dipinte, rimaste finora sconosciute. Terme del Foro

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha con colate di cemento villa romana

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre da non perdere vicino Napoli e in Campania

