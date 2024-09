Aperture straordinarie serali del Parco archeologico di Pompei a 7 euro

© Napoli da Vivere

Tre aperture serali straordinarie nel Parco Archeologico di Pompei, di sabato sera a settembre, per suggestive passeggiate nel sito archeologico più famoso al mondo, su due itinerari diversi, a soli 7 euro

Per tre serate di sabato a settembre, ed in particolare nei giorni 7, 14 e 21 settembre 2024 si potranno effettuare delle straordinarie passeggiate serali nel Parco archeologico di Pompei a soli 7 euro. (riduzioni e gratuità come da normativa)

Le passeggiate prevedono un doppio itinerario che consentirà sia l’accesso ad alcune case del lato orientale della città antica e alla Palestra grande che, dall’altro lato, alla Villa dei Misteri.

Il primo itinerario tra le bellezze della città antica

Il primo itinerario con ingresso da Piazza Anfiteatro consentirà di passeggiare tra alcune delle più eleganti domus pompeiane: i Praedia di Giulia Felice , una vera e propria villa urbana con ampio giardino e dallo scenografico porticato con colonne in marmo scanalate, la Casa della Venere in Conchiglia , che prende nome dal grande affresco posto su una parete del giardino, e la casa di Loreio Tiburtino , caratterizzato da un grande canale ad imitazione di un paesaggio nilotico e da quadretti mitologici dalle Metamorfosi di Ovidio. Il percorso include l’accesso alla Mostra “L’altra Pompei. Vite comuni all’ombra del Vesuvio” allestita presso la Palestra grande degli scavi.

consentirà di passeggiare tra alcune delle più eleganti domus pompeiane: i , una vera e propria villa urbana con ampio giardino e dallo scenografico porticato con colonne in marmo scanalate, la , che prende nome dal grande affresco posto su una parete del giardino, e la , caratterizzato da un grande canale ad imitazione di un paesaggio nilotico e da quadretti mitologici dalle Metamorfosi di Ovidio. Il percorso include l’accesso alla allestita presso degli scavi. Da Piazza Anfiteatro partirà anche l’attività dedicata ai più piccoli e alle famiglie, organizzata dal Pompeii Children’s Museum che prevede la visita didattica speciale nelle domus del percorso, preceduta da una performance attoriale presso Casa Rosellino, a cura di Fabio Cocifoglia, sotto il grande Cavallo rosso di Mimmo Paladino. Il costo è di 5 € a partecipante (oltre il costo ingresso al sito) e la durata della visita + performance è di circa 1 ora e 40 minuti, con inizio alle ore 20.00. Le prenotazioni e l’acquisto biglietti si possono effettuare online scrivendo a info@pompeiichildrensmuseum.it

Gli orari delle passeggiate serali per il percorso da Anfiteatro saranno i seguenti: 19.30-23.30 con ultimo ingresso alle 21.45. Durata del percorso: circa 1/1,15 ora

Il secondo itinerario per scoprire Villa dei Misteri

Il secondo itinerario incluso nel biglietto di 7€, prevede l’ingresso diretto da strada urbana esterna, alla Villa dei Misteri illuminata, iconica villa suburbana che deve il suo nome al salone delle megalografie con scene dei misteri dionisiaci.

L’orario di accesso alla Villa dei Misteri sarà il seguente: 19.30-23.30 con ultimo ingresso alle 22.30. Durata del percorso: circa 40 minuti.

Sarà possibile usufruire del servizio navetta Pompeii Artebus in partenza da Piazza Esedra (orari consultabili sul sito www.pompeiisites.org).

Biglietti in vendita sul circuito on-line www.ticketone.it (+ 1€ per la vendita on-line) o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro o presso la Villa dei Misteri (solo cashless). È consigliata la prenotazione on-line.

Maggiori informazioni – Parco archeologico di Pompei

