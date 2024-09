Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 12 al 15 settembre 2024

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 12 al 15 settembre 2024 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

Portici Pizza Park nel nuovo Parco a Mare a Portici tra buon cibo e intrattenimento

Dal 12 al 15 Settembre 2024 a Portici nel nuovo e bellissimo Parco a Mare arriva la grande festa del Portici Pizza Park con venti le pizzerie partecipanti un grande villaggio con Area Talk, momenti musicali, animazione e intrattenimento con un’tmosfera sarà ispirata alle manifestazioni degli anni ’50: un evento straordinario tra gastronomia, cultura e intrattenimento. Portici Pizza Park

La Sagra del buon Caciocavallo 2024 nel beneventano

Quattro giorni di festa dal 12 al 15 settembre 2024 a Castelfranco in Miscano, nel beneventano nella zona del Fortore per una sagra da non perdere, quella del buon Caciocavallo della zona.Una bella occasione per assaggiare e gustare il buon Caciocavallo, un gustoso prodotto della zona, un formaggio tradizionale che si potrà degustare in tutte le sue forme in quattro giorni tra eventi, musica e degustazioni. Sagra del buon Caciocavallo

A Napoli la Festa di Piedigrotta e tante altre feste gratuite fino ad ottobre 2024

Continuano fino al 19 ottobre 2024 nei vari quartieri di Napoli gli spettacoli e i concerti live ad ingresso gratuito inseriti nel programma dell’evento “Feste d’identità e del territorio” organizzati dal Comune. Questa settimana eventi per la festa di SANTA MARIA DI PIEDIGROTTA a Mergellina e per quella di MARIA SANTISSIMA DESOLATA a Bagnoli. A Napoli le feste di quartiere

Open Day con 2 giorni con Ingresso a 1 euro per i 35 anni del Museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, celebra i suoi 35 anni di apertura con un evento straordinario. “Open Day” sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 dalle 9:00 alle 17:00, con i biglietti disponibili ad un prezzo simbolico di soli 1 euro fino alle 16:00 di ogni giorno. “Open Day” a Pietrarsa

Western Street Food per le sagre di liberi nel Casertano

Fino al 29 settembre le sagre a Liberi. Da non perdere 14 – 15 Settembre Western Street Food a Liberi. Una bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Per il 2024 ci saranno ben 15 sagre e tutte diverse tra giugno, luglio, agosto e settembre per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Il 14 – 15 Settembre Western Street Food Le Sagre di Liberi

Fiano Festival ad Aiello del Sabato con ottimo vino e buon cibo irpino

Dal 13 al 15 settembre 2024 ritorna il Fiano Festival ad Aiello del Sabato in Irpinia: una grande festa del buon vino con tante degustazioni, con la presenza dei migliori produttori locali che ci faranno assaggiare l’ottimo Fiano di Avellino e con stand gastronomici con i buoni piatti tipici della tradizione irpina. Una bella festa che si svolgerà tra le strade del borgo di Tavernola San Felice e in Villa Preziosi. Fiano Festival ad Aiello del Sabato

A Montoro la festa della Cipolla Ramata 2024: l’Oro di Montoro

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2024 nella frazione Piano del Comune di Montoro nell’Avellinese si terrà la 1° Edizione dell’evento ”L’Oro di Montoro – Festa della Cipolla Ramata” La Cipolla Ramata di Montoro è un prodotto tradizionale agroalimentare Campano riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed è candidata all’IGP. Potrete scoprire la deliziosa bontà della Cipolla Ramata e gli altri buoni prodotti tipici di Montoro nelle due serate di festa che si terranno il 14 e 15 settembre 2024. Non mancheranno animazione per bambini e due serate di musica. la festa della Cipolla Ramata

Sagra della Mortadella di Gauro a Montecorvino Rovella nel salernitano

Si terrà Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre 2024 a Gauro, una frazione del comune di Montecorvino Rovella l’attesissima 2° Edizione della Sagra della Mortadella, che lo scorso anno ha avuto una grande partecipazione di visitatori.A Gauro anche altre bontà, e uno spazio gluten free, per i partecipanti che troveranno il classico panino tradizionale alla mortadella ma anche una ottima pizza con mortadella e pistacchio e poi mortadella alla piastra alla crema di pistacchio e formaggio, caciocavallo impiccato le gustose zeppole e poi muffin e gelati al pistacchio e nocciola.A Gauro oltre a tante bontà anche animazione, musica e spazio per bambini- Maggiori informazioni – pagina Ufficiale

I viaggi in Treno Storico dell’Irpinia Express: alla scoperta della verde Irpinia e del buon cibo

Tutte le domeniche di settembre 2024 ci saranno i viaggi in treno storico dell’Irpinia Express, il treno del paesaggio, con degli itinerari turistici alla scoperta della cultura, dei sapori e delle tradizioni dell’Irpinia. Partenza da Avellino Irpinia Express

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

“Vesuvio sotto le stelle” è un percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere. Per il 2024 l’evento si terrà anche per il mese di settembre con alcune date, Il percorso dure 3 ore. Vesuvio sotto le stelle

Funivia del Faito: il nuovo orario estivo con viaggi anche di sera e 32 corse al giorno

Fino al 15 settembre 2024 c’è un nuovo orario estivo per le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. Previste ben 32 corse giornaliere alcune delle quali serali. Tutti gli orari e i prezzi Funivia del Monte Faito: orario estivo

Destination Vesuvio: il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità a Napoli per visitare il “Vesuvio”, il vulcano più famoso del mondo. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano in un bus turistico di medie dimensioni godendo della magia del Golfo di Napoli, dell’isola di Capri, Ischia e Procida. Il nuovo servizio è effettuato dalla Green Line Tours sightseeing un azienda che garantisce un collegamento quotidiano, disponibile in prenotazione, al momento, fino a fine ottobre 2024. arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato. Il mercato del vintage che si svolge ad Agnano è una bella occasione per trovare oggetti di una volta, dagli oggetti di antiquariato a quelli di modernariato e poi artigianato, usato, collezionismo, curiosità di ogni epoca e paese. “Mostra mercato dell’antiquariato”

Campania da scoprire: a Forio d’Ischia gli straordinari Giardini la Mortella

Ancora aperti alle visite del pubblico gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

Campania da scoprire: Longola, un villaggio preistorico dell’età del bronzo vicino Pompei

A Poggiomarino, a soli 30 km da Napoli e vicino a Pompei esiste uno straordinario villaggio databile nella fase avanzata della media Età del Bronzo (XV-XIII sec. a.C.) attribuito al popolo dei Sarrasti. E’ visitabile nei weekend e si chiama Parco Archeologico Naturalistico di Longola. un villaggio preistorico vicino Pompei

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

