Visite serali straordinarie a 5 euro ai Siti Archeologici Vesuviani

Ph Facebook Pompeii - Parco Archeologico

La Villa di Poppea a Oplontis, l’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, Villa Arianna e Villa San Marco e il Museo archeologico di Stabia: a settembre oltre al Parco archeologico di Pompei saranno aperti, in alcune sere anche gli altri straordinari siti vesuviani: luoghi bellissimi da scoprire di notte a pochi euro o gratis

Dal 7 settembre 2024, oltre agli scavi di Pompei, anche presso gli altri siti vesuviani del grande Parco archeologico si potranno effettuare delle suggestive visite serali a soli 5 euro o gratis. Saranno infatti aperti i siti archeologici di Villa Arianna e Villa San Marco, il Museo archeologico libero D’Orsi a Stabia, Villa di Poppea a Oplontis, l’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale e naturalmente lo stesso Parco archeologico di Pompei di cui vi abbiamo già parlato.

Vivi le Suggestive Visite Serali nei Siti Archeologici: Acquista i Biglietti a soli 5 Euro! Non perdere l’occasione di visitare i suggestivi siti archeologici vesuviani durante le serate di settembre 2024! A partire dal 7 settembre, potrai scoprire la magnificenza di Villa di Poppea a Oplontis, Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia, il Museo archeologico di Stabia e l’Antiquarium di Boscoreale con visite guidate al costo di soli 5 euro. Approfitta di quest’opportunità unica per ammirare queste straordinarie testimonianze storiche sotto le stelle e immergerti nel fascino dell’antichità. Prenota ora il tuo biglietto online su Ticketone e assicurati un posto per queste esclusive aperture serali! Acquista il tuo biglietto per gli Scavi

Villa di Poppea ad Oplontis – 7 e 13 settembre – ingresso 5€

La Villa di Poppea ad Oplontis, maestosa dimora attribuita alla seconda moglie di Nerone, sarà aperta per le passeggiate serali il 7 settembre in occasione della Notte Bianca, organizzata dal comune di Torre Annunziata, e a seguire il 13 settembre. Il percorso serale consente di ammirare anche la suggestiva esposizione di statue e opere che arricchiscono la visita agli ambienti della villa, nell’ambito di un progetto di Museo diffuso permanente. Per la Notte Bianca sono in programma visite sul tema “Vinalia Rustica” con degustazione di vini locali e lettura di versi di poeti greci e latini a cura dell’Archeoclub di Torre annunziata – “Mario Prosperi.” Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€ Acquista il tuo biglietto per Oplontis.

Villa Arianna e Villa San Marco a Stabia – 13 e 20 settembre – gratis

La Villa Arianna e Villa San Marco a Castellammare di Stabia, due esempi di grandiose ville aristocratiche romane, un tempo con affaccio panoramico sul mare, saranno visitabili di sera nei giorni: venerdì 13 e venerdì 20 settembre. Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Ingresso gratuito

Museo archeologico di Stabia – 13 e 20 settembre – 5€

Anche il Museo archeologico di Stabia, presso la Reggia del Quisisana sarà visitabile la sera di venerdì 13 e di venerdì 20 settembre, nel suo allestimento rinnovato di recente e arricchito di nuovi reperti provenienti dal territorio e dalle ville di Stabia. Il 13 settembre è prevista l’apertura straordinaria dei depositi archeologici. A conclusione del percorso di visita del museo, il visitatore sarà calato fisicamente nei sotterranei del palazzo reale, per visitare il nuovo allestimento dei depositi.Il 20 settembre (alle ore 19.30 e alle ore 21.00 per gruppi di 35 persone per turno) è in programma una visita teatralizzata al Museo “Dialoghi con Stabia” a cura del Comitato per gli Scavi di Stabia. Con il supporto artistico degli allievi della scuola Tavole da Palcoscenico Academy (di Maia e Iolanda Salvato), diretti dall’attore e drammaturgo stabiese Cristian Izzo, andrà in scena una suggestiva rappresentazione di “Labirinti – Teseo, Arianna, Dioniso”, una installazione/performance immersiva da Cesare Pavese a Jorge Luis Borges. È possibile effettuare la visita al museo in autonomia. Orario di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€ Acquista il tuo biglietto per il Museo di Stabia.

Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale – 7, 14 e 21 settembre – 5€

L’Antiquarium di Boscoreale e la Villa Regina saranno aperti sabato 7, 14 e 21 settembre. La passeggiata serale consente la vista a Villa Regina, un esempio di fattoria romana dedita alla produzione del vino e all’Antiquarium che dall’anno scorso espone, oltre e reperti del territorio vesuviano, anche una nuova sala interamente dedicata alle recenti scoperte della villa suburbana in località Civita Giuliana, tra le quali il celebre carro cerimoniale e il calco del cavallo. Orari di accesso: 19.30 – 23.30 con ultimo ingresso alle 22.30 – Costo 5€ Acquista il tuo biglietto per Villa Regina.

Aperture Serali nei Siti Archeologici Vesuviani: Scavi e Ville Aperte a 5 Euro

Quando: Dal 7 al 21 settembre 2024, orario 19:30 – 23:30, ultimo ingresso 22:30

Dal 7 al 21 settembre 2024, orario 19:30 – 23:30, ultimo ingresso 22:30 Dove: Pompei, Oplontis, Stabia, Boscoreale

Pompei, Oplontis, Stabia, Boscoreale Biglietti: 5 euro – Prenotazione consigliata su Ticketone (+1€ per l’acquisto online)

5 euro – Prenotazione consigliata su Ticketone (+1€ per l’acquisto online) Maggiori informazioni: Parco archeologico di Pompei

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata

Il link per l’acquisto dei biglietti presente in questo articolo è affiliato. Ciò significa che potremmo ricevere una commissione se effettui un acquisto tramite questo link, senza costi aggiuntivi per te. Questa affiliazione ci aiuta a sostenere il nostro lavoro e a continuare a fornirti contenuti di qualità.