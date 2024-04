Esplora i Depositi Nascosti del Museo di Stabiae: Visite Guidate Speciali 2024

Ph Facebook Pompeii - Parco Archeologico

Al via le visite speciali per conoscere i depositi del Museo di Stabiae a Castellammare di Stabia, che ha da poco riaperto con nuove sale, allestimenti e tante opere provenienti dalle ville del territorio stabiese. Ma c’è ancora tanto da scoprire nei depositi

Dal 18 aprile al 3 luglio 2024 si terranno delle speciali visite guidate che ci permetteranno di scoprire le tante meraviglie ancora conservate nei depositi del Museo archeologico di Stabia, che è stato inaugurato di recente nel suo rinnovato allestimento. Con solo 8 euro si parteciperà alla visita accompagnata ai depositi e si potrà visitare il Museo.

I partecipanti saranno calati fisicamente nei sotterranei dove sono ubicati questi spazi generalmente riservati ad archeologi, restauratori, conservatori, operai e studiosi e scopriranno, assieme agli accompagnatori, le tante meraviglie conservate. Un’occasione straordinaria per conoscere il bellissimo. Museo archeologico di Stabia, completamente rinnovato da poco che riunisce finalmente tutti i reperti ritrovati nella zona dell’Antica Stabiae distrutta anch’essa come Pompei.

Immergiti nella Storia: Prenota la Tua Visita ai Depositi del Museo Archeologico di Stabiae

Le visite, guidate da archeologi e restauratori esperti, offrono un'introduzione approfondita e coinvolgente al patrimonio storico e culturale di Stabiae.

Il programma delle visite previste a Stabia

Le aperture speciali ai depositi sono a pagamento ma con solo 8 euro si parteciperà alla visita accompagnata ai depositi e si potrà visitare il Museo recentemente rinnovato.

18 aprile – Nei depositi un patrimonio inestimabile!

24 aprile – Guardare oltre il visibile

2 maggio – Il restauro e l’arte della conservazione

8 maggio – Dividere, ricomporre, ricostruire

16 maggio – Nei depositi un patrimonio inestimabile!

22 maggio – Il restauro e l’arte della conservazione

29 maggio – Guardare oltre il visibile

5 giugno – Il restauro e l’arte della conservazione

12 giugno -Dividere, ricomporre, ricostruire

19 giugno – Il restauro e l’arte della conservazione

26 giugno – Il restauro e l’arte della conservazione

3 luglio – Il restauro e l’arte della conservazione

Le visite si terranno, nei giorni indicati, su due turni di visita per un massimo di 30 persone per gruppo (ore 15.00 e ore 16.00) e saranno guidate dai funzionari archeologi e restauratori, ma anche da studiosi e da professionisti che collaborano alle attività nei depositi. Il costo di 8€ include l’accesso al Museo.

Completamente rinnovato ha riaperto da poco il Museo Archeologico di Stabiae

Ha riaperto da poco completamente rinnovato e ampliato il Museo Archeologico di Stabiae che si trova nella Reggia Borbonica di Quisisana a Castellamare di Stabia. Una ristrutturazione completa che ha portato all’apertura di tantissime nuove sale, duplicate rispetto alle precedenti, con nuovi allestimenti e tante opere provenienti dalle ville del territorio stabiese. Disponibile anche un nuovo percorso con tecnologie e apparati multimediali didattici

Oggi il Museo Archeologico di Stabiae ospita ben 507 reperti con un nuovo allestimento che riunisce dopo oltre 250 anni, i reperti stabiesi conservati al MANN e quelli rinvenuti dal preside Libero D’Orsi, che per primo, nel 1958, allestì con i reperti ritrovati in zona, un piccolo museo.

La Reggia di Quisisana a Castellammare: una Reggia Borbonica

Il Museo è ospitato nella Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia voluta nel 1758, da Ferdinando IV di Borbone su quello che era un vecchio complesso. Ma la Reggia vera e propria fu creata nel 1790, con Ferdinando II, che amplio la struttura anche con un grande terrazzo dando alla reggia il massimo splendore e portandola a quasi 50.000 metri quadrati di struttura abitabile, su due livelli, con oltre cento stanze, due terrazze e una cappella. Un bel palazzo da visitare Maggiori informazioni Le antiche dimore borboniche

Oltre al Museo Archeologico di Castellamare di Stabia il circuito archeologico dell’antica Stabiae che comprende anche i siti visitabili gratuitamente di Villa San Marco e Villa Arianna.

Contatti e informazioni sul Museo: Sito ufficiale

