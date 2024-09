Portici Pizza Park: un villaggio della pizza nel nuovo Parco a Mare a Portici

© Napoli da Vivere

Nel nuovo Parco a Mare arriva la festa del Portici Pizza Park con 20 pizzerie partecipanti un grande villaggio con Area Talk, momenti musicali, animazione e intrattenimento con un’tmosfera sarà ispirata alle manifestazioni degli anni ’50

Grande festa a Portici per il “Portici Pizza Park” che si terrà dal 12 al 15 Settembre 2024 nel nuovo e suggestivo Parco a Mare, inaugurato di recente dal Comune: un evento straordinario tra gastronomia, cultura e intrattenimento.

Al “Portici Pizza Park,” saranno ben venti le pizzerie partecipanti che verranno allestite all’interno di caratteristiche casette in legno e ogni singola pizzeria offrirà le proprie specialità. Non mancherà anche un’attenzione speciale per le esigenze alimentari di tutti con una postazione interamente dedicata al gluten-free, curata dalla rinomata Pizzeria Positano Gluten Free.

Non solo buon cibo ma anche Animazione a Tema, e Intrattenimento e Area Talk

Al “Portici Pizza Park” non si troverà solo il buon cibo della tradizione gastronomica campana ma ci sarà anche tanta animazione e intrattenimento. In particolare l’atmosfera sarà ispirata alle manifestazioni degli anni ’50, e verrà ricreato un parco divertimenti del passato con animazione con trampolieri, maghi e giocolieri, che intratterranno i visitatori con spettacoli affascinanti e poi verranno riproposti i giochi di una volta, come la campana e il tiro alla fune, per un’esperienza nostalgica e divertente. Non mancherà in ognuno dei 4 giorni l’Area Lounge del villaggio ospiterà un’Area Talk ed anche anche momenti musicali.

Le pizzerie partecipanti al Portici Pizza Park

Tra le pizzerie partecipanti ci saranno: La Bella Portici (Portici); La Tradizione (Portici); Pizzeria Vesuvio (Portici); Il Grottino (Portici); A’cantinella d’o Convento (Portici); Regina Farina (Portici); Simone Fortunato (Portici); Pizzeria Comes (Portici); Pizzeria del Centro (Portici); Damiano (Portici); Il Mio Viaggio a Napoli (Napoli); Capuano (Napoli); Nastieat (Pompei); Musto’s (Sant’Antonio Abate); O’Sarracin (Nocera Inferiore/Nola); Maturazioni (Ottaviano); Terra Nera (Torre del Greco); Positano Gluten Free (Capaccio-Battipaglia-Salerno-Milano); Antica Pizzeria da Michele (Napoli); Salvo (San Giorgio a Cremano) 21.

Maggiori informazioni – “Portici Pizza Park”

