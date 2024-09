Sagra del Caciocavallo 2024: Degustazioni e Divertimento nel Beneventano

Ph Facebook Sagra del Caciocavallo Castelfranco

Quattro giorni di festa nel beneventano per gustare una delle eccellenze del Fortore: la Sagra del Caciocavallo 2024 a Castelfranco in Miscano dove si potrà gustare questo prodotto dell’eccellenza campana direttamente dai maggiori produttori locali

Quattro giorni di festa dal 12 al 15 settembre 2024 a Castelfranco in Miscano, nel beneventano nella zona del Fortore per una sagra da non perdere, quella del buon Caciocavallo della zona.

Una bella occasione per assaggiare e gustare il buon Caciocavallo, un gustoso prodotto della zona, un formaggio tradizionale che si potrà degustare in tutte le sue forme in quattro giorni tra eventi, musica e degustazioni.

Una bella sagra organizzata dall’Associazione Pro Allevatori Castelfranchesi assieme alla Comunità Montana del Fortore e al Comune di Castelfranco in Miscano.

Un prodotto dell’eccellenza campana direttamente dalle maggiori aziende locali

La sagra del Caciocavallo è alla sua 24° Edizione e si terrà nell’Area Fiera Coperta di Via Largario a a Castelfranco in Miscano (BN) nei giorni 12-13-14-15 Settembre 2024.

A Castelfranco in Miscano anche il ricco Menù della Sagra darà spazio al buon caciocavallo che verrà proposto in abbinamento ad altri prodotti tipici locali preparati secondo la tradizione. La Sagra del Caciocavallo ci darà la possibilità di provare la bontà di questo ottimo prodotto dell’eccellenza campana direttamente dai maggiori produttori locali che saranno presenti alla sagra dal 12 al 15 settembre 2024 tra i vari stand.

Alla Sagra del buon Caciocavallo a Castelfranco saranno organizzate anche escursioni a cavallo, in mountain bike e tanto altro. Disponibile un’area fiera al coperto.

Maggiori informazioni –Sagra del Caciocavallo 2024 a Castelfranco in Miscano

