Sagra della Mortadella di Gauro a Montecorvino Rovella nel salernitano

Tanti ottimi salumi a Gauro per questa sagra ma anche ospiti, tanti giochi e poi birra, musica popolare e Dj Set e molta attenzione per i bambini con i “Giochi Gaurici”

Si terrà Venerdì 13 e Sabato 14 Settembre 2024 a Gauro, una frazione del comune di Montecorvino Rovella l’attesissima 2° Edizione della Sagra della Mortadella, che lo scorso anno ha avuto una grande partecipazione di visitatori.

A Gauro da poco è terminata la sagra del prosciutto e ora arriva quella di un altro buon salume locale: la sagra della mortadella con un ricchissimo e gustoso percorso gastronomico con la mortadella come protagonista, ma anche con altre squisite specialità della zona.

A Gauro anche altre bontà, e uno spazio gluten free, per i partecipanti che troveranno il classico panino tradizionale alla mortadella ma anche una ottima pizza con mortadella e pistacchio e poi mortadella alla piastra alla crema di pistacchio e formaggio, caciocavallo impiccato le gustose zeppole e poi muffin e gelati al pistacchio e nocciola.

A Gauro oltre a tante bontà anche animazione, musica e spazio per bambini

Tanti ospiti e tanti giochi il 13 e 14 settembre a Gauro di Montecorvino Rovella, in occasione della sagra della mortadella: non mancheranno tanta ottima birra, musica popolare e Dj Set e molta attenzione per i bambini. Per loro ci saranno infatti i “Giochi Gaurici” che si terranno Venerdì 13 settembre dalle 17 alle 21 e Sabato 14 settembre 2024 dalle 10 alle 21. Disponibile un Servizio Navetta Gratuito da Piazzale Municipio a Gauro

Per le serate di festa ci saranno:

Venerdì 13 settembre 2024 – ore 22 – Diadema in Concerto

Sabato 14 settembre 2024 – ore 21 – Roberto Grieco

Sabato 14 settembre 2024 – ore 22 – Ms. No Money Band o

Tutte le sere – Dj Antonio Flagello

Tutte le sere – Presentano e Intrattengono Pippo e Fabio Live Show

Sagra della Mortadella 2024 a Gauro: Gusto e Musica nel Cuore del Beneventano

Quando: Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, dalle ore 10:00 (orari differenziati per giochi e spettacoli)

Venerdì 13 e sabato 14 settembre 2024, dalle ore 10:00 (orari differenziati per giochi e spettacoli) Dove: Gauro, Montecorvino Rovella (SA)

Gauro, Montecorvino Rovella (SA) Maggiori informazioni – pagina Ufficiale

