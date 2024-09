“OpenDay” a Pietrarsa: ingresso ad un euro per festeggiare i 35 anni del Museo

Scopri le giornate di “Open Day” con ingresso speciale a un euro per il 14 e 15 settembre 2024

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, un gioiello storico nel panorama culturale italiano, celebra i suoi 35 anni con un evento straordinario. In occasione di questo importante anniversario il museo invita tutti a partecipare alle giornate di “Open Day” che si terranno sabato 14 e domenica 15 settembre 2024.

Durante gli “Open Day”, l’ingresso al museo sarà possibile dalle 9:00 alle 17:00, con i biglietti al prezzo simbolico di 1 euro disponibili fino alle 16:00 di entrambi i giorni. L’ iniziativa offre l’opportunità a famiglie, appassionati di storia, di ferrovie e ai turisti, di ammirare le ricchezze del museo e di scoprire una parte significativa dei progressi che negli anni hanno consentito alle Ferrovie Italiane di raggiungere livelli di eccellenza nel settore dei trasporti su rotaia.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è noto per la sua vasta collezione di carrozze e locomotive d’epoca, che non solo mostrano l’evoluzione tecnologica ma anche il loro impatto sull’unità e lo sviluppo socio-economico dell’Italia. Visitando il museo, si può fare un viaggio attraverso il tempo, ammirando antichi macchinari e preziosi reperti che hanno giocato un ruolo cruciale nella storia ferroviaria del Paese.

Inoltre, i visitatori possono godere di una piacevole passeggiata lungo i viali affacciati sul mare e tra i bei giardini botanici del museo, ricchi di vegetazione proveniente da tutto il mondo. Per una pausa rilassante, il Caffè Bayard e le Terrazze Pietrarsa offrono ristoro con una selezione di prodotti tipici del territorio, consentendo di trascorrere momenti di relax in un ambiente esclusivo, affascinante e riservato.

L’evento fa parte delle iniziative promosse dalla Fondazione FS Italiane, che mira a valorizzare la cultura italiana attraverso il patrimonio storico e paesaggistico del paese. Per ulteriori dettagli sull’evento o per informazioni specifiche, è possibile contattare il museo al numero 081472003 o inviare una mail a museopietrarsa@fondazionefs.it.

Open Day al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Quando: sabato 14 e domenica 15 settembre 2024

sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 Orari: 9:00 – 17:00 (biglietti disponibili fino alle 16:00)

9:00 – 17:00 (biglietti disponibili fino alle 16:00) Dove: Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Napoli Prezzo del biglietto: 1 euro

1 euro Contatti e informazioni: 081472003– museopietrarsa@fondazionefs.it

