Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 9 al 14 settembre 2024: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2024. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede in città da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2024 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 9 a sabato 14 settembre 2024

Proiezioni gratuite e serali di film d’autore sulle spiagge a Napoli

Una rassegna di film serale e gratuita a Napoli dal 6 al 20 settembre 2024 con 9 proiezioni di film sulle spiagge tra il Lido Mappatella, il Lido Comunale di Bagnoli e la spiaggia di San Giovanni a Teduccio. film di sera sulle spiagge di Napoli

Unimusic Festival: concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti a Napoli

Ritorna a Napoli dall’8 al 16 settembre 2024 Unimusic il festival della musica e della cultura ideato e realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Previsti tanti concerti gratuiti nei luoghi più belli di Napoli. Unimusic Festival

Aperture serali a soli 3 euro al Museo di Capodimonte di Napoli

In alcuni fine settimana di settembre e di ottobre ci saranno aperture del Museo di Capodimonte di sera a soli 3 euro dalle 19,30. Aperture serali a Capodimonte

A Napoli la Festa di Piedigrotta e tante altre feste gratuite fino ad ottobre 2024

Continuano fino al 19 ottobre 2024 nei vari quartieri di Napoli gli spettacoli e i concerti live ad ingresso gratuito inseriti nel programma dell’evento “Feste d’identità e del territorio” organizzati dal Comune. Questa settimana eventi per la festa di SANTA MARIA DI PIEDIGROTTA a Mergellina e per quella di MARIA SANTISSIMA DESOLATA a Bagnoli. A Napoli le feste di quartiere

A Napoli visite guidate gratuite al Teatro romano dell’Anticaglia: il Teatro di Nerone

Fino a gennaio 2025 a Napoli si terranno delle speciali visite guidate gratuite al Teatro antico di Neapolis, il Teatro romano dell’Anticaglia, le date e come prenotare visite gratuite Teatro romano

78 visite guidate gratuite a Napoli per “Vedi Napoli d’estate e poi torni”

Fino al 27 settembre 2024 si terranno a Napoli 78 visite guidate gratuite ai luoghi più belli della città con prenotazione sulla piattaforma eventbrite. Le visite verranno proposte in 10 percorsi differenti Visite guidate gratuite a Napoli

2 giorni con Ingresso a 1 euro per i 35 anni del Museo di Pietrarsa

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, celebra i suoi 35 anni di apertura con un evento straordinario. “Open Day” sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 dalle 9:00 alle 17:00, con i biglietti disponibili ad un prezzo simbolico di soli 1 euro fino alle 16:00 di ogni giorno. “Open Day” a Pietrarsa

Pomigliano Jazz con i grandi del Jazz nella stazione di Pomigliano

Ritorna dal 6 al 9 settembre la seconda parte della XXIX edizione del Pomigliano Jazz il bel festival del Jazz che stavolta si tiene a Pomigliano. Lunedì 9 settembre concerto gratuito. Pomigliano Jazz

Giro giro Napoli: 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi monumenti napoletani.

Bellissima iniziativa a Napoli: tutti i sabati dal 22 giugno al 28 dicembre 2024 si terrà Giro giro Napoli, un evento organizzato dal Comune di Napoli che propone 100 viste guidate gratuite per bambini nei grandi complessi monumenti napoletani. Questa settimana sabato 7 ore 10.30 e 12.00 al MOArt – Museo Orafo e Artigianato – Palazzo Reale di Napoli – Centro Musei Universitari – Giro giro Napoli

Aperta la Metro Linea 6 a Napoli con nuove stazioni dell’arte: e arriverà a Posillipo

In funzione a Napoli la metropolitana Linea 6 con corse giornaliere fisse da Fuorigrotta a Piazza Municipio con 8 stazioni (Mostra, Augusto, Lala e Mergellina, Arco Mirelli, San Pasquale, Chiaia, Municipio) di cui alcune nuove stazioni dell’arte. Aperta la Metro Linea 6

Da vedere la nuova stazione marittima al Molo Beverello con la passeggiata a mare sul Molo

Completata e aperta ai passeggeri diretti alle isole del golfo la nuova stazione marittima del Molo Beverello a Napoli. Una nuova stazione di cemento e vetro, la nuova stazione marittima

Da vedere “I Fantasmi sospesi” di Marras illuminano Port’Alba: arte pubblica a Napoli

Arriva a Napoli una bella e interessante opera di Antonio Marras dal titolo “Questi miei fantasmi”, che illuminerà la bella zona di Port’Alba. I Fantasmi sospesi di Marras

Da vedere l’Arte pubblica sul lungomare di Napoli: “Io contengo moltitudini”

Fino al 24 ottobre 2024 a Napoli alla Rotonda Diaz l’installazione di Arte contemporanea “Io contengo moltitudini” di Marinella Senatore, “Io contengo moltitudini”

Riaperta dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli: viste gratuite

Ha riaperto, dopo anni di chiusura la straordinaria e bellissima Chiesa dei Girolamini, dedicata a San Filippo Neri, che si trova nel centro antico di Napoli a pochi passi dal Duomo. La chiesa sarà visitabile gratuitamente (per i napoletani, 5 € altri) dal martedì alla domenica la Chiesa dei Girolamini

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Restaurato a Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo a San Giacomo degli Spagnoli

Nella splendida Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio è stata restaurato, dopo anni di abbandono e degrado, il monumentale sepolcro di Don Pedro di Toledo che dal 1532 al 1553 fu viceré di Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2024

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

A Napoli, al Maschio Angioino, arriva il “Festival della Voce”

Il 13 e 14 settembre 2024 a Napoli nel Maschio Angioino si terrà la prima edizione del Festival della Voce, un evento che si propone di rendere omaggio al legame tra il mondo del doppiaggio e la città partenopea, da sempre terra di voci indimenticabili nel cinema, nella musica e nell’arte. Prenotabili laboratori imperdibili. Festival della Voce

La grande Danza del Teatro di San Carlo nel Cortile d’Onore di Palazzo Reale

Fino a mercoledì 11 settembre 2024 riprendono i grandi eventi del Teatro San Carlo di Napoli con La danza francese da Serge Lifar a Roland Petit. Gli spettacoli nella suggestiva cornice del Cortile d’Onore di Palazzo Reale. La grande Danza San Carlo

Al Castello di Baia Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei

Fino al 15 settembre nel Castello aragonese di Baia si terrà la quarta edizione di Antro, il Festival del Parco archeologico dei Campi Flegrei. Ingresso 5 euro. A Baia inizia Antro

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Fino al 30 settembre a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile in una suggestiva area di 40.000 mq tra installazioni luminose e opere d’arte. This Is Wonderland

Notti Vanvitelliane, serate speciali nel Parco Borbonico del Fusaro

Fino al 15 settembre 2024 si terrà Notti Vanvitelliane, una speciale rassegna multiartistica di manifestazioni serali imperdibili che si terranno nel Parco Borbonico del Fusaro dove c’è la splendida Casina Vanvitelliana di Bacoli.. Notti Vanvitelliane

Binario Rosa: Serate di Teatro al Femminile nell’Anfiteatro del Museo di Pietrarsa

Fino al 28 settembre 2024, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa ospiterà, nel suo anfiteatro esterno, la 2^ ediz. di “Binario Rosa”, una rassegna teatrale unica dedicata alle donne. Prezzi 16 euro a spettacolo: “ Binario Rosa.

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Aperture straordinarie serali del Parco archeologico di Pompei a 7 euro

Per tre serate di sabato nei giorni 7, 14 e 21 settembre 2024 si potranno effettuare delle straordinarie passeggiate serali nel Parco archeologico di Pompei a soli 7 euro. Di sera a Pompei

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Vesuvio sotto le stelle: passeggiate notturne lungo i sentieri del Vesuvio

Dall’1 all’8 Settembre ultima settimana per “Vesuvio sotto le stelle” il percorso serale che si svolge da ben 11 anni che ci porterà alla scoperta delle bellezze del Parco Nazionale del Vesuvio, con passeggiate serali in cima al cratere. Vesuvio sotto le stelle

Biglietto unico per 2 grandi musei: Tesoro di San Gennaro e Pio Monte della Misericordia

Costerà solo 17 euro l’ingresso a due importanti e storiche istituzioni culturali di Napoli, il Museo del Tesoro di San Gennaro e il Pio Monte della Misericordia che si trovano entrambi a pochi passi dal Duomo pieni di straordinari capolavori Biglietto unico x 2 musei

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Altre cose da fare in settimana a Napoli

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

Ancora aperta la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare a Napoli: prezzi e orari

La grande piscina olimpionica scoperta della Mostra d’Oltremare a Napoli, che fu completamente rinnovata per le Universiadi del 2019, ha riaperto al pubblico mercoledì 19 giugno 2024 e rimarrà aperta fino a settembre 2024. Gli Orari e i prezzi. Piscina Olimpionica della Mostra

Ancora aperto Acquaflash il grande grande parco acquatico di Licola

Dopo 5 riapre il grande parco acquatico di Licola, e si chiamerà di nuovo Acquaflash, come all’inaugurazione agli inizi degli Anni ’90. Dal 1998 il parco e si chiamò Magic World ma 5 anni fa chiuse e riaprirà per questa estate con il parco acquatico dei divertimenti. Riapre Acquaflash

I luoghi del gusto da non perdere a Napoli in settimana

La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

Apre al Vomero la Tattoria Cucina Napoletana una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida dello Chef Rosario Avolio, (Tatto Chef) questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. La “Tattoria” al Vomero

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

A Napoli Gelatosità apre anche a via Foria: il Gelato di Qualità nel Cuore di Napoli

Apre anche in una delle vie più storiche della città, in via Foria 116, la nuova gelateria di Gelatosità in un ambiente che mescola sapientemente tradizione e modernità. Gelatosità è tra le gelaterie più celebrate e rinomate, vincitore Gelato Festival a Napoli 2015 e pluripremiata all’estero, A Napoli Gelatosità a via Foria

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

C’è Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. a Viale Gramsci. Totò Sapore

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli in questa settimana

La Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi, in mostra a Napoli a Santa Chiara

Fino al 19 Gennaio 2025, il Complesso monumentale di Santa Chiara nel Monastero la Maddalena, capolavoro di Artemisia Gentileschi dipinto nella città partenopea nel 1630 – 1635. Prezzo 7 euro per la visita a tutto il complesso monumentale. La Maddalena a Santa Chiara

e Migliori Mostre d’Arte a Napoli a Settembre 2024: Guida Completa

12 mostre a Napoli a settembre 2024 con un panorama artistico variegato, capace di soddisfare ogni tipo di interesse. Da non perdere. Le mostre d’arte a Napoli a Settembre

Al Museo Madre di Napoli “Vai, vai, Saudade” una mostra collettiva sul Brasile

Fino al 30 settembre al Madre, Vai, vai, Saudade, una particolare mostra collettiva sul Brasile che propone un particolare itinerario poetico Al Museo Madre “Vai, vai, Saudade”

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister e a Porta Capuana

Fino al 28 settembre 30 artisti internazionali saranno da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

