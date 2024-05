Eventi vicino Napoli e in Campania nel Weekend dal 23 al 26 maggio 2024

© Napoli da Vivere

Anche nel prossimo weekend tante proposte da non perdere tra feste, sagre, eventi, concerti e tanto altro a Napoli e in tutta la Campania. Di seguito una selezione di eventi e mostre in queste zone e di luoghi da scoprire nella nostra terra

Tanti eventi anche vicino Napoli e in tutta la Campania nel prossimo weekend. Parchi e musei aperti, spettacoli dal vivo e visite guidate e tanto altro per un weekend con tanti eventi e cose da fare. Dopo gli eventi del weekend a Napoli città vi segnaliamo di seguito quelli nelle vicinanze e in Campania dal 23 al 26 maggio 2024. Chiedete sempre conferma degli eventi perché alcuni potrebbero essere stati spostati o annullati.

Di seguito troverete quattro sezioni con gli eventi da non perdere poi i principali grandi concerti, i luoghi da visitare e le mostre da vedere sempre vicino Napoli e in Campania

Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba di Macerata Campania (CE)

Dal sabato 25 a domenica 26 maggio 2024 a Casalba di Macerata Campania (CE) la 2º Edizione della Festa della Mozzarella e della Pizza. In entrambi i giorni gli Stand Gastronomici apriranno alle ore 20.00 apriranno e sarà possibile effettuare degustazioni delle ottime pizze, di piatti con mozzarella ma anche di buoni arrosticini e dell’immancabile caciocavallo impiccato. E la sera tanta musica. Festa della Mozzarella e della Pizza

Aperitivo Artistico nella Reggia di Portici: aperitivo, visita e performance musicale

Sabato 25 maggio dalle 18.00 nella Reggia di Portici l’evento ‘Aperitivo Artistico’ di NOMEA con un’immersione sensoriale con aperitivo, visita e performance musicale. Aperitivo Artistico

Briganti Se More, Sulle tracce di Pilone e dei briganti del Vesuvio nel Parco di Villa Favorita

Sabato 25 maggio 2024, torna un grande spettacolo targato KARMA in collaborazione con la Fondazione Ente Ville Vesuviane. Nei boschi del Parco sul Mare di Villa Favorita ad Ercolano, una delle splendide Ville del Miglio d’Oro, va in scena “Briganti se more – Sulle tracce di Pilone e dei briganti del Vesuvio”. Briganti se more

Passeggiate sul Cratere del Vesuvio: gratis per i residenti nei 13 comuni del Parco

In occasione della “Giornata europea dei Parchi” per tutta la settimana dal 18 al 26 maggio 2024, sarà possibile visitare gratuitamente il Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio e cioè per i cittadini che abitano a Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase. Poi altre passeggiate sui sentieri il 24 maggio. “Giornata europea dei Parchi

Birra in Villa a Castel San Giorgio nel salernitano

Da Sabato 25 a Domenica 26 Maggio dalle ore 20:00 a Villa Calvanese a Castel San Giorgio nel salernitano si terrà Birra In Villa l’evento più atteso dagli appassionati del luppolo. Nella splendida villa settecentesca un grande appuntamento con 14 tra i migliori birrifici artigianali campani con ben 50 birre diverse da degustare. Birra in Villa a Castel San Giorgio

Cantine Aperte 2024 in Campania: festa del vino tra vigneti, cantine e degustazioni

Sabato 25 e domenica 26 Maggio 2024 anche in Campania torna Cantine Aperte, una bella festa del Movimento Turismo del Vino. Per quanto riguarda la Campania quest’anno ben 26 Aziende Vitivinicole della Campania hanno aderito con tanti eventi da non perdere. Cantine Aperte

Visite guidate al Teatro Antico di Ercolano con uno straordinario percorso sotterraneo

Lo straordinario Teatro Antico di Ercolano, che si trova a oltre 20 metri di profondità, è stato riaperto alle visite che si terranno con appuntamenti bisettimanale per i visitatori in gruppi di 12 persone, il mercoledì e il sabato, fino al 9 novembre 2024 con 6 turni, e con un’interruzione nei mesi di luglio e agosto. Prezzo 5 euro. Visite al Teatro Antico di Ercolano

La Fiera del libro ritorna alla Marina di Vietri sul Mare

Dal 24 al 26 maggio 2024 ci saranno tre giorni all’insegna della lettura e della scrittura a Vietri sul mare, vicino Salerno per la 3° edizione della Fiera del libro di Vietri sul mare. La bella cittadina salernitana sarà “Letteralmente” invasa da decine di scrittori e case editrici che arriveranno a Vietri da ogni parte d’Italia. Fiera del libro

Visite guidate gratuite alle dimore storiche della Campania

Il 26 maggio si terrà la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e sarà possibile visitare in Campania 12 tra monumenti tra castelli, rocche, ville, parchi, giardini gratuitamente su prenotazione obbligatoria. Visite guidate alle dimore storiche

RIMANDATA PER MALTEMPO – La Fiera del Bagagliaio a Melizzano: tra oggetti unici, tesori nascosti e buon cibo

domenica 26 maggio 2024, dopo il grande successo delle edizioni precedenti ritorna a Melizzano l’originale Fiera del Bagagliaio. Un evento particolare organizzato dal Comune di Melizzano e dalla PRO Loco Acquaviva dove gli oggetti vengono posizionati nel bagagliaio delle auto per un grande mercato all’aperto: un’occasione unica e speciale per trovare tesori nascosti e oggetti unici. Fiera del Bagagliaio a Melizzano

Dove fare il bagno in Campania: le 20 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2024

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque con ben 20 località che hanno conquistato la bandiera Blu l’ambito riconoscimento basato sulla qualità delle acque e sul rispetto dell’ambiente. le Bandiera blu in Campania

A Sorrento la “Tre Golfi Sailing Week”: la grande vela internazionale nel golfo di Napoli

Un evento bellissimo con tre splendide regate inshore e costiere a Sorrento con tre grandi eventi internazionale dall’8 al 24 maggio. Sorrento è in questi giorni la capitale internazionale della vela Tre Golfi Sailing Week

I Ludi Pompeiani: nell’Anfiteatro di Pompei tornano i combattimenti tra gladiatori

Nei giorni 19 maggio e 8 settembre 2024 nell’Anfiteatro di Pompei si potranno rivivere gli antichi i combattimenti tra gladiatori proprio nei luoghi dove avvenivano realmente. Un appuntamento veramente speciale nel Parco archeologico di Pompei

Maggio della Cultura a Gragnano con oltre 30 eventi per tutto il mese

Tanti eventi fino al 29 maggio a Gragnano per il Maggio della Cultura una rassegna voluta dal Comune che presenta oltre 30 eventi per tutto il mese e che si concluderà nel weekend del 27/28/29 maggio con il Primo Festival dell’Arte al Borgo di Castello. Maggio della Cultura a Gragnano

Festa della Zeppola, per due weekend, a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Anche quest’anno si terrà anche il 26 maggio e 1 giugno 2024 a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole, una festa da non perdere: la “Festa della zeppola e non solo...”. Un evento che ci consentirà di provare le Zeppole di Montoro fatte secondo l’antica tradizione della zona montorese. Zeppole fatte con impasto molle, come quello dei bignè, lavorate a ciambella e poi fritte o cotte al forno e riempite di tanta crema pasticcera e con un ciuffo di quella al cioccolato Festa della Zeppola, a Montoro (AV)

La Sagra della Polpetta a Limatola, in provincia di Benevento, su tre weekend

Ben tre fine settimana per la prima edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione organizzata dal Comitato Festa San Biagio presso gli spazi ella Parrocchia di San Biagio si terrà anche nei giorni 24, 25 e 26 maggio e poi l’ultimo weekend nei giorni 31 maggio e 1 e 2 giugno Previste degustazione tanti e buoni piatti tipici della tradizione limatolese accompagnati dal buon vino della zona e da tanta musica La Sagra della Polpetta

Brick Live – Ocean: il mondo della Lego arriva a Caserta nei Giardini Maria Carolina

Fino al 26 maggio a Caserta Brick Live-Ocean, il magico mondo dei mattoncini LEGO nei Giardini Maria Carolina a pochi metri dalla Reggia, i visitatori avranno la possibilità di trascorrere tante ore all’insegna del divertimento in un ambiente stimolante, interattivo della Lego. Brick Live-Ocean

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Visite guidate ai depositi del Museo Archeologico di Stabiae

Dal 18 aprile al 3 luglio 2024 si terranno delle speciali visite guidate che ci permetteranno di scoprire le tante meraviglie ancora conservate nei depositi del Museo archeologico di Stabia, che è stato inaugurato di recente nel suo rinnovato allestimento. Visite guidate ai depositi

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione straordinaria a soli 3 euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze. il ponte tibetano di Laviano

Visite guidate alla scoperta delle splendide Dimore Storiche nella provincia di Caserta

Anche il 25 maggio 2024 sarà eccezionalmente possibile visitare alcune dimore storiche della Campania che si trovano in provincia di Caserta. Luoghi stupendi che si potranno visitare, con prenotazione obbligatoria, Visite guidate alle Dimore Storiche

Da vedere l’Illuminazione notturna per il grande Acquedotto Carolino del Vanvitelli

Da fine aprile ci sarà l’illuminazione notturna dell’Acquedotto Carolino del Vanvitelli che porta l’acqua alla Reggia di Caserta. Il grande capolavoro vanvitelliano del settecento che sarà finalmente illuminato di notte nella valle di Maddaloni. Acquedotto Carolino

Meraviglia a Pompei: ritrovata una casa decorata con soggetti ispirati alla guerra di Troia

Ritrovato a Pompei un ambiente elegante di una casa importante con pareti nere decorate con eleganti soggetti ispirati alla guerra di Troia. La straordinaria scoperta nell’insula 10 della Regio IX di Pompei che riporta la città vesuviana alla ribalta mondiale. Meraviglia a Pompei

La Funivia del Monte Faito: uno straordinario percorso di 8 minuti dal mare alla montagna

Dal 30 marzo 2024 riprendono le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Dopo un secolo apre una nuova ala della Reggia di Caserta con una mostra su Vanvitelli

Dal 1° marzo al 15 luglio 2024 la mostra fotografica “Visioni” nei grandi spazi di 3000 mq della nuova Gran Galleria della Reggia di Caserta aperta dopo un secolo. Nuova ala della Reggia

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

I grandi vini della Campania premiati al Vinitaly

I grandi e ottimi vini campani protagonisti al VinItaly con oltre 220 aziende e tanti straordinari vini : Nel post scaricabile la grande guida-catalogo dei vini della Campania. I grandi vini della Campania

I prossimi grandi concerti da non perdere in Campania

Ludovico Einaudi in un concerto straordinario nell’Anfiteatro di Pompei

Grandi eventi questa prossima estate nel Parco Archeologico di Pompei: tra questi da non perdere il 12 luglio 2024 nello straordinario Anfiteatro romano il tour italiano di Ludovico Einaudi con il suo “In A Time Lapse”. Ludovico Einaudi a Pompei

Laura Pausini in concerto al PalaSele di Eboli con il World Tour 2024: in vendita i biglietti

Laura Pasini sarà in concerto al PalaSele di Eboli il 13 novembre 2024 per una tappa di quello che sarà il suo decimo tour mondiale. Dopo il tutto esaurito nelle più importanti arene d’Europa e il sold out in Cile Laura Pausini ha annunciato le nuove date del suo World Tour 2024 e sarà a Eboli a novembre. Laura Pausini al PalaSele di Eboli

il Maestro Giovanni Allevi in concerto nel Belvedere di San Leucio a Caserta. I biglietti

Il Maestro Giovanni Allevi sarà in concerto in concerto nel Belvedere di San Leucio a Caserta il giorno 13 giugno 2024 alle 21 confermando l’atteso concerto. l’unica data di giugno 2024 presente è quella del 13 nel Belvedere di San Leucio a Caserta Giovanni Allevi a San Leucio

Cinque concerti Gigi D’Alessio a Caserta: come acquistare i biglietti

Annunciati cinque grandi concerti di Gigi D’Alessio a Caserta, 5 speciali serate di grande festa il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre a Piazza Carlo di Borbone davanti la Reggia. come acquistare i biglietti

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: in vendita i ticket

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, I biglietti sono già in vendita ‘Da Sud a Nord’

I luoghi stupendi vicino Napoli e in Campania da visitare

A Forio d’Ischia riaprono gli straordinari Giardini la Mortella

Aperti alle visite al pubblico, dopo la pausa invernale, gli splendidi Giardini La Mortella di Forio d’Ischia tra lo splendore della natura primaverile con Camelie tardive e le prime fioriture delle Ninfee nei vari specchi d’acqua del giardino. Giardini la Mortella

A Pompei riapre, dopo i restauri, la sezione femminile delle Terme del Foro

Visitabile per la prima volta dal pubblico la sezione femminile delle Terme del Foro, perché utilizzate da sempre come deposito di materiale archeologico. Un restauro meticoloso ha consentito di scoprire stupende superfici dipinte, rimaste finora sconosciute. Terme del Foro

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha con colate di cemento villa romana

A Capri riapre la bellissima via Krupp dopo 9 anni

Dopo 9 anni di chiusura per motivi di sicurezza ha riaperto in questi giorni a Capri la bellissima via Krupp, il sentiero scavato nella roccia per un chilometro che porta dai Giardini di Augusto, vicini alla celebre “Piazzetta” di Capri fino a Marina Piccola tra panorami stupendi e tanto verde e macchia mediterranea.riapre la bellissima via Krupp

L’Isola di Vivara, a Procida, riapre al pubblico con visite guidate

Lo splendido isolotto di Vivara a Procida, riapre al pubblico dal martedì alla domenica e solo con visite guidate Visite guidate a Vivara

Terme Romane a Baia: scoperta una stanza con vista mozzafiato sul mare e sul lago Fusaro

Scoperta eccezionale alle Terme Romane di Baia durante degli interventi di manutenzione e pulizia di una zona coperta di folta vegetazione. Trovata una stanza monumentale, larga 10 metri, con una lussuosa decorazione in marmo e che dispone di una veduta sia su Baia che sul lago. La stanza panoramica e stanza monumentale

Puteoli Sacra: le visite da non perdere al Rione Terra

Tante visite quotidiane per Puteoli Sacra per conoscere e visitare il Rione Terra, il Tempio-Duomo di Pozzuoli e il Museo Diocesano con visite guidate . Puteoli Sacra

Il sentiero n° 6 del Parco Nazionale del Vesuvio “Lungo la Strada Matrone,”

Riaprono i cancelli del Sentiero n. 6 del Parco Nazionale del Vesuvio denominato “Lungo la Strada Matrone,” presso il Posto Fisso di Trecase, porta d’accesso al Cratere del Vesuvio dal versante dei Comuni di Trecase e Boscotrecase. Un altro degli 11 straordinari sentieri, per la visita Riapre il sentiero n. 6 del Vesuvio

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Le mostre e i luoghi di cultura da non perdere vicino a Napoli

