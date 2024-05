La Fiera del Bagagliaio a Melizzano: tra oggetti unici, tesori nascosti e buon cibo

Ph Facebook Fiera del Bagagliaio

Nuova edizione a Melizzano per la Fiera del Bagagliaio per passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e pieno di oggetti di ogni tipo tra tesori nascosti e oggetti unici. Non mancherà anche una zona con il buon cibo tipico del Sannio

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti ritorna domenica 26 maggio 2024 a Melizzano l’originale Fiera del Bagagliaio. Un evento particolare organizzato dal Comune di Melizzano e dalla PRO Loco Acquaviva dove gli oggetti vengono posizionati nel bagagliaio delle auto per un grande mercato all’aperto: un’occasione unica e speciale per trovare tesori nascosti e oggetti unici.

Una bella e divertente fiera gratuita che si svolgerà dalle 9:00 alle 20:00 e ci consentirà di trovare sorprese incredibili nei bagagliai carichi di meraviglie che troveremo lungo il percorso.

Quinta edizione per un evento divertente e originale

A Melizzano domenica 26 maggio si potrà passeggiare tra le auto parcheggiate, ognuna con il suo bagagliaio aperto e massimo un tavolo di appoggio con tanti oggetti di ogni tipo: troveremo abbigliamento, libri, giocattoli, strumenti musicali, oggetti d’arte, brocantage e tanto altro ancora. Si potranno trovare veri e propri affari, oggetti rari e introvabili.

Un mercato particolarissimo, un evento divertente e originale, che ci permetterà di incontrare persone appassionate di oggetti unici in un’atmosfera conviviale e rilassata, per trascorrere una giornata diversa dal solito. Melizzano si trova nel Sannio e troveremo lungo il percorso anche prodotti locali tipici della zona, workshop per bimbi ed adulti, musica e buon cibo!

Informazioni sulla Fiera del Bagagliaio di Melizzano 2024

Quando: Domenica 26 maggio 2024, dalle 9:00 alle 20:00

Domenica 26 maggio 2024, dalle 9:00 alle 20:00 Dove: Melizzano, Piazza del Comune

Melizzano, Piazza del Comune Biglietti: Ingresso gratuito, oggetti e cibo disponibili per l’acquisto

Ingresso gratuito, oggetti e cibo disponibili per l’acquisto Maggiori informazioni: Fiera del Bagagliaio a Melizzano facebook – Sito ufficiale

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata