Visite guidate alla scoperta delle splendide Dimore Storiche della provincia di Caserta

Ph Facebook Palazzo Mondo Casa Museo di Domenico Mondo

Alcune dimore storiche della provincia di Caserta apriranno le loro porte ai visitatori grazie a visite guidate con prenotazione obbligatoria organizzate dall’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane

Nei giorni 6 e 7 e poi 20 e 21 aprile e poi il 25 maggio 2024 sarà eccezionalmente possibile visitare alcune dimore storiche della Campania che si trovano in provincia di Caserta. Luoghi stupendi che si potranno visitare, con prenotazione obbligatoria, e che apriranno le loro porte ai visitatori grazie all’ADSI, l’Associazione Dimore Storiche Italiane. Un’occasione unica per scoprire alcuni dei tanti tesori che ci sono in Campania.

Visite ad alcune dimore storiche in provincia di Caserta

06 e 07 Aprile 2024 ore 10-18, Capodrise (Caserta), Palazzo Mondo – Apertura straordinaria di Palazzo Mondo (sec. XVIII). Visita guidata con esperto alla Casa Museo del pittore Domenico Mondo (1723-1806) in occasione della Giornata Nazionale delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani Evento in partnership con Associazione GIA.D.A. (Socia ADSI)

Apertura straordinaria di Palazzo Mondo (sec. XVIII). Visita guidata con esperto alla Casa Museo del pittore Domenico Mondo (1723-1806) in occasione della Giornata Nazionale delle Case Museo dei Personaggi Illustri Italiani Evento in partnership con Associazione GIA.D.A. (Socia ADSI) 06 e 07 Aprile 2024 ore 18.00, Capodrise (Caserta), Palazzo Mondo – Presentazione del volume La Casa Museo “Domenico Mondo” di Anna Grimaldi, Edizione Saletta dell’Uva La storia, le sale, la decorazione pittorica di una dimora storica a Capodrise non lontano dalla Reggia di Caserta. gentilmente accolti dalla Direzione della Casa Museo (ente gestore: Associazione GIA.D.A. Socia ADSI)

20 e 21 Aprile 2024 dalle ore 10.00 alle 19.00, Caiazzo (Caserta), Tenuta San Bartolomeo (sec. XIX), Festival del Verde – manifestazione florovivaistica – Nell’incantevole vallata di Cesarano, in posizione panoramica sul fiume Volturno, il Parco della Tenuta San Bartolomeo presenta ampi prati verdi con piante mediterranee, palme e varie qualità di rose. La tenuta ospita una inattesa oasi faunistica composta da uccelli e animali esotici, passione dei proprietari. Evento a cura di Associazione GIA.D.A. (Socia ADSI) e dei proprietari, Rosanna e Loreto Marziale (Soci ADSI). Attività previste: esposizione di piante e fiori, seminari, spettacoli, laboratori didattici, sessioni di yoga, giro in mongolfiera, visite guidate al parco e all’oasi faunistica, etc.

Festival del Verde – manifestazione florovivaistica – Nell’incantevole vallata di Cesarano, in posizione panoramica sul fiume Volturno, il Parco della Tenuta San Bartolomeo presenta ampi prati verdi con piante mediterranee, palme e varie qualità di rose. La tenuta ospita una inattesa oasi faunistica composta da uccelli e animali esotici, passione dei proprietari. Evento a cura di Associazione GIA.D.A. (Socia ADSI) e dei proprietari, Rosanna e Loreto Marziale (Soci ADSI). Attività previste: esposizione di piante e fiori, seminari, spettacoli, laboratori didattici, sessioni di yoga, giro in mongolfiera, visite guidate al parco e all’oasi faunistica, etc. 25 Maggio 2024 ore 9.30 -11.30, Giardino del Palazzo Cocozza di Montanaro, in occasione di “Fascination of Plants Day” – Passeggiata botanica del giardino con Addolorata Ines Peduto, Adriano Stinca, Nicola Tartaglione. Il secolo d’oro delle rose: Conversazione a più voci sulle rose nei giardini storici. Evento a cura di Green Care Caserta e Nicola Tartaglione, Vice Presidente ADSI Campania

Per ogni evento la prenotazione è obbligatoria inviando un messaggio whatsapp al seguente recapito: 333.4040198 (Maurizio Stocchetti, delegato ADSI per Caserta e Provincia) – indicando il proprio nome e cognome e quello di eventuali accompagnatori.

ADSI Associazione Dimore Storiche Italiane

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.