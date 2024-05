Birra in Villa 2024: Birre Artigianali e Musica a Villa Calvanese

© Foto di Fábio Alves su Unsplash

Un’immersione dei sensi tra le migliori birre artigianali della Campania nella splendida e settecentesca Villa Calvanese a Lanzara di Castel San Giorgio

Da Sabato 25 a Domenica 26 Maggio 2024 dalle ore 20:00 a Villa Calvanese a Castel San Giorgio nel salernitano si terrà l’attesa edizione 2024 di Birra In Villa l’evento estivo più atteso dagli appassionati del luppolo.

Nella splendida settecentesca Villa Calvanese a Lanzara di Castel San Giorgio un grande appuntamento in grado di presentare alcuni tra i migliori birrifici artigianali campani con ben 50 birre diverse da degustare.

A Villa Calvanese il 25 e 26 Maggio 2024 ci sarà realmente una serata di raffinatezza e gusto, dove l’arte della birra artigianale si fonderà con la compagnia di ospiti speciali.

A Birra in Villa 14 birrifici artigianali e 50 birre diverse da degustare.

A Birra in Villa saranno presenti ben quattordici birrifici artigianali per un totale di circa 50 birre diverse da degustare. Non mancherà anche un buon programma musicale per allietare e “riscaldare” le serate in particolare con:

sabato 25 maggio 2024 – gli 838 – Tributo 883 & Max Pezzali cover

domenica 26 maggio 2024 – Made in Swing in #concerto!

A Birra in Villa gli organizzatori hanno selezionato le migliori eccellenze nel settore della birra artigianale, dai marchi storici e rappresentativi fino alle novità molto interessanti del settore. Non mancherà uno spazio food con pizza, cuoppo fritto, cuoppo di pasta e altre sfizioserie.

I birrifici artigianali partecipanti sono: Aspide, CuoreMalto, Aeffe, Incanto, Karma, Sorrento, Kbirr, Okorei, VentiTre, Skapte, Kobi, Fiej, Birra Cifra, Mal Brewing.

Birra in Villa è promossa dal gruppo Giovani dell’Associazione culturale Agro Azzurri di Castel San Giorgio, con il Patrocinio della Camera di Commercio ed Union Birrai e la collaborazione dell’Istituto Alberghiero ‘Virtuoso di Salerno. Ticket degustazione 10 euro.

Birra in Villa 2024

Quando: Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024, dalle ore 20:00

Dove: Villa Calvanese, Lanzara di Castel San Giorgio, Salerno

Biglietti: Ticket degustazione 10 euro

Maggiori informazioni: Birra in Villa

