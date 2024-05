Sagra della Polpetta di Limatola: Tre Weekend di Cibo, Musica e Divertimento

Ph Facebook Sagra della Polpetta di Limatola

Tre fine settimane per la lunga festa la polpetta a Limatola con la buona polpetta che sarà l’assoluta protagonista, ma non l’unica perché nei tre fine settimana si potranno degustazione tanti e buoni piatti tipici della tradizione limatolese accompagnati dal buon vino della zona e da tanta musica

Ben tre fine settimana per la prima edizione della Sagra della Polpetta di Limatola, in provincia di Benevento. La manifestazione organizzata dal Comitato Festa San Biagio presso gli spazi ella Parrocchia di San Biagio si terrà nei giorni 17, 18 e 19 maggio, 24, 25 e 26 maggio e poi l’ultimo weekend nei giorni 31 maggio e 1 e 2 giugno 2024.

Una lunga e bella festa su tre week end tra maggio e giugno 2024 per assaggiare le buone polpette fatte a Limatola, uno dei piatti più amati della tradizionale gastronomia campana e napoletana, che saranno il piatto principale della lunga festa. E per questa prima edizione ci saranno ben tre fine settimana dedicati alla degustazione delle buone polpette e di piatti tipici della tradizione limatolese. Non mancheranno, in ogni giorno di festa, anche , con animazioni, musica live e balli.

Tre fine settimana dedicati alla degustazione di piatti tipici della tradizione limatolese

Per questa prima e lunga edizione il “Comitato Festa San Biagio” si è mosso bene e da tempo preparando tutto per bene. Alla lunga festa la polpetta sarà l’assoluta protagonista, ma non l’unica perché nei tre fine settimana si potranno degustazione tanti e buoni piatti tipici della tradizione limatolese.

E non mancherà il cuoppo di polpette, da passeggio, che non vede l’ora di essere assaggiato, una vera delizia per il palato. Previste Polpette per tutti i gusti, ma anche primi, secondi e dolci locali artigianali. Il menù completo sulla pagina facebook e costa 20€ mentre e il menù bambino costa 12€. Non mancherà tanto buon vino locale.

Questi i giorni e gli orari della festa

17 – 18 – 19 maggio – 24 – 25 – 26 maggio – 31 maggio – 01 – 02 giugno

ven/sab: 19:00-00:00 – dom: 12:00-00:00

Alla Sagra della Polpetta di Limatola anche tanti artisti ogni sera: il programma

Di seguito gli artisti che saranno alla Sagra della Polpetta di Limatola nella varie settimane.

17 – 18 – 19 maggio – prima settimana

17 maggio: LA TORRE DI BABELE

18 maggio: FRANCESCO FIORENTINO & GIULIA THALER

19 maggio: ANDY LA ROCCA

24 – 25 – 26 maggio – seconda settimana

24 maggio: REGIS EVENTS

25 maggio: DJ LINO

26 maggio: FRANCO SILVESTRI

31 maggio – 01 – 02 giugno nella terza settimana

31 maggio: FRANCESCO FIORENTINO & GIORGIA MASSARO

01 giugno: MPS – MOVIMENTO POPOLARE SANNITA

02 giugno: ANDY LA ROCCA

Tutti i giorni l’intrattenimento di DJ Pierluigi di Lorenzo – Ogni domenica spettacolo delle bolle, magie e trampolier

Maggiori informazioni – 333 3556805/ 348 7492967.

