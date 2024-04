Confermato: Giovanni Allevi in concerto nel Belvedere di San Leucio a Caserta

Giovanni Allevi in concerto al Belvedere di San Leucio

Attesissimo concerto nel Belvedere di San Leucio a Caserta per il Maestro Giovanni Allevi che ha confermato, dopo un primo rinvio, la data del suo concerto di Giugno 2024 a San Leucio a Caserta. Una serata veramente speciale con le stupende musiche per pianoforte di Allevi in un concerto straordinario a cui non sui può rinunciare

Il Maestro Giovanni Allevi conferma l’attesissima data del suo concerto a San Leucio a Caserta, il 13 giugno 2024, regalando agli appassionati di musica un’occasione unica per immergersi nelle sue emozionanti composizioni per pianoforte dopo anni di forzato stop dalla scena musicale. Questa serata speciale, parte del Piano Solo Tour 2024 del rinomato compositore e pianista, si svolgerà nell’incantevole scenario del Belvedere di San Leucio, promettendo un’esperienza indimenticabile. Il concerto, che si terrà in uno dei luoghi più suggestivi della Campania, vedrà Allevi eseguire le sue stupende musiche, in una cornice che esalta la bellezza e la potenza evocativa della sua arte. Un’occasione importante perché, il grande compositore e pianista sta affrontando una grande battaglia contro la sua malattia ma ha confermato alcune date del suo Piano Solo Tour 2024.

Immergiti nella Musica di Giovanni Allevi a San Leucio – Biglietti disponibili

Assicura la tua partecipazione all’evento musicale dell’anno: il concerto di Giovanni Allevi al Belvedere di San Leucio, Caserta, il 13 giugno 2024. Sarà un’occasione unica per ascoltare dal vivo il Maestro del piano, che con la sua passione e il suo talento ha incantato il mondo. Nella cornice bellissima del Belvedere, le note di Allevi risuoneranno nell’aria, regalandoti momenti di pura emozione e bellezza. Non lasciarti sfuggire i biglietti per questa serata straordinaria.

🎟 Acquista i biglietti su TicketOne (link affiliato)

Un atteso concerto al Belvedere di San Leucio a Caserta

Grande emozione dei suoi fans, e di tutti gli appassionati, che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere dal vivo il Maestro per emozionarsi ancora con la sua straordinaria musica. Pertanto alla data è confermato che l’unico concerto di giugno 2024 di Giovanni Allevi con il suo Piano Solo Tour 2024 sarà 13 giugno 2024 al Belvedere di San Leucio a Caserta e i biglietti sono in prevendita regolarmente sulla piattaforma TicketOne.

Giovanni Allevi in concerto a San Leucio: prezzi, orari e date

Quando: 13 giugno 2024

13 giugno 2024 Dove: Belvedere di San Leucio a Caserta

Belvedere di San Leucio a Caserta Prezzo biglietto: Prezzi vari da terza poltrona 30 euro a Poltronissima Gold 55 euro

Prezzi vari da terza poltrona 30 euro a Poltronissima Gold 55 euro Prevendite su TicketOne (link affiliato)

Contatti e informazioni: Sito ufficiale

