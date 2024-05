Passeggiate sul Cratere del Vesuvio: gratis per i residenti nei 13 comuni del Parco

© Napoli da Vivere

Per la Giornata europea dei Parchi per una intera settimana ci sarà l’ingresso gratuito al Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio

In occasione della “Giornata europea dei Parchi” che è il 24 maggio 2024, anche quest’anno, per tutta la settimana dal 18 al 26 maggio 2024, sarà possibile visitare gratuitamente il Cratere del Vesuvio per i residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio e cioè per i cittadini che abitano a Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, S. Anastasia, Somma Vesuviana, Pollena Trocchia, Terzigno, Torre del Greco e Trecase.

Il 24 maggio è la data che ricorda l’istituzione dei primi nove parchi nazionali in Svezia, nel lontano 1909. Per questa ricorrenza, le aree protette europee aderenti a Europarc Federation, tra cui l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, organizzano attività per far conoscere la bellezza e la biodiversità di questi importanti ecosistemi.

Ingresso gratuito al Cratere del Vesuvio per una settimana e gli eventi del 24

I residenti nei 13 Comuni del Parco Nazionale del Vesuvio potranno accedere al Cratere gratuitamente fino al 26 maggio 2024 effettuando la prenotazione obbligatoria (acquisto biglietto gratuito) sulla piattaforma ufficiale del parco ed esibire all’ingresso, oltre al biglietto, un documento di identità che comprovi la residenza in uno dei sopra elencati comuni del Parco.

Quest’anno l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio per la Giornata europea dei Parchi, che ricade il 24 maggio 2024, ha previsto il presidio, con le Guide Esclusive del Parco Nazionale del Vesuvio, dei seguenti sentieri:

Sentiero n°1 “La Valle dell’inferno” Ottaviano e Ercolano

Sentiero n°4 “Attraverso la Riserva Tirone” Ercolano. Il sentiero n° 4 sarà presidiato anche nei giorni 25 e 26 maggio 2024.

Sentiero n° 7 “Il vallone della Profica”, San Giuseppe Vesuviano

Sentiero n° 9 “Il fiume di lava” – Ercolano

Per Sentiero n° 6 “La Strada Matrone”, Trecase e Boscotrecase, restano invariate le modalità di fruizione previste nell’apposito protocollo.

L’orario per le visite e dalle ore 9,00 alle ore 16.00 e l’accesso ai sentieri è libero e non necessita nessuna prenotazione

