Cosa fare a Napoli durante la settimana dal 13 al 18 maggio 2024: il Lunedì di Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2024. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2024.perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. Troverete prima gli eventi della settimana gratuiti e poi quelli a pagamento.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2024

La rassegna “Parliamo di Musica” al Conservatorio San Pietro a Majella ad ingresso libero

Fino al 1 giugno 2024 tanti interventi musicali e incontri con gli autori ad ingresso libero al Conservatorio San Pietro a Majella Prossimo Sabato 18 maggio Parliamo di Musica

Area Nord Garden Festival: spettacoli gratuiti per il Maggio dei Monumenti a Napoli

Dal 10 al 19 maggio a Napoli l’Area Nord Garden Festival, con 3 spettacoli gratuiti per il Maggio dei Monumenti con eventi di teatro, danza e reading sul tema dell’acqua. Garden Festival

A Napoli il «Maggio di Pizzofalcone» per riscoprire la storica collina: il programma

Dal 4 al 31 maggio la I^ ed. del Maggio di Pizzofalcone con tanti eventi, passeggiate turistiche e iniziative per conoscere e valorizzare e riscoprire i luoghi della collina di Pizzofalcone. Una zona con tanti tesori nascosti Maggio di Pizzofalcone

Maggio dei Monumenti: a Napoli aperture gratuite di Palazzi e Siti straordinari

A Napoli dal 3 maggio al 2 giugno 2024 il Maggio dei Monumenti dedicato allle “Acque di Napoli”. Di seguito le aperture gratuite di Palazzi e Siti straordinari in genere chiusi. Visite ai siti chiusi

Pizza d’aMare: alla Marina di Meta di Sorrento Festa della Pizza davanti al mare

Alla Marina di Meta di Sorrento il 13-14-15 Maggio 2024, “Pizza d’aMare” un evento atteso completamente dedicata alla Pizza, per gustare le migliori pizze della penisola sorrentina e di godersi spettacoli di artisti di strada, musica dal vivo e laboratori per imparare l’arte della pizza, adatti sia ai grandi che ai più piccini. “Pizza d’aMare

Maggio della Cultura a Gragnano con oltre 30 eventi per tutto il mese

Tanti eventi fino al 29 maggio a Gragnano per il Maggio della Cultura una rassegna voluta dal Comune che presenta oltre 30 eventi per tutto il mese e che si concluderà nel weekend del 27/28/29 maggio con il Primo Festival dell’Arte al Borgo di Castello. Maggio della Cultura a Gragnano

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann

Al Mann di Napoli, la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” con tanti incontri ad ingresso libero. Prossimo 16 maggio – Quando l’Archeologia incontra l’Antropologia: Incontri di Archeologia

Sabato della fotografia: Gratis incontri, mostre e workshop sul linguaggio fotografico

Fino al 31 maggio incontri gratuiti per “Il sabato della fotografia” alla Sala Assoli. Proiezioni,incontri, mostre, workshop sul linguaggio fotografico. “Il sabato della fotografia

Da vedere: ripristinato, dopo anni il datario del Maschio Angioino: i turisti in fila per la foto

E’ stato ripristinato l’antico datario del Maschio Angioino in piazza Municipio che si trova sull’aiuola davanti all’ingresso del castello e che ogni giorno indica la data quotidiana.l datario del Maschio Angioino

A Napoli arriva COMIC(ON)OFF, la rassegna di eventi gratuiti dedicati al fumetto

Ingresso gratuito fino all’11 giugno a Napoli per la rassegna COMIC(ON)OFF che “invaderà” la città riportando ancora una volta Napoli sulla scena internazionale del fumetto COMIC(ON)OFF

“E’ aperto a tutti quanti”: tanti concerti gratuiti alle Gallerie d’Italia su via Toledo

Fino al 13 Luglio E’aperto a tutti quanti”, rassegna di concerti gratuiti assieme al Conservatorio di San Pietro a Majella nelle Gallerie d’Italia Martedì/sabato “E’ aperto a tutti”

Riapre, nel centro storico la chiesa di San Nicola a Pistaso con il “Presepio di Pasqua”

Visite gratuite nel centro antico di Napoli all’antica Chiesa barocca di San Nicola a Pistaso per vedere anche, gratis, il “Presepio di Pasqua” fino al 17 maggio. “Presepio di Pasqua”

23 concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 28 giugno 2024 nel Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli la rassegna “I concerti del Conservatorio 2024” con interessanti concerti gratuiti- concerti gratuiti nel Conservatorio

Riapre dopo anni la straordinaria Chiesa dei Girolamini, nel centro di Napoli: viste gratuite

Ha riaperto, dopo anni di chiusura la straordinaria e bellissima Chiesa dei Girolamini, dedicata a San Filippo Neri, che si trova nel centro antico di Napoli a pochi passi dal Duomo. La chiesa sarà visitabile gratuitamente dal martedì alla domenica Riapre la Chiesa dei Girolamini

“Destinazione donna”: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

A Napoli fino al 6 giugno Destinazione Donna un progetto con 7 itinerari gratuiti e 20 visite guidate in italiano e inglese per valorizzare e diffondere la cultura delle donne Destinazione Donna

A Napoli ritorna la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Da Mercoledì 6 marzo ritorna a Napoli in piazza Municipio una nuova e grande versione di Michelangelo Pistoletto, della Venere degli Stracci distrutta da un disastroso incendio il 12 luglio 2023. L’opera rimarrà per 3 mesi e poi sarà spostata altrove, la Venere degli Stracci

Restaurato a Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo a San Giacomo degli Spagnoli

Nella splendida Reale Pontificia Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in piazza Municipio è stata restaurato, dopo anni di abbandono e degrado, il monumentale sepolcro di Don Pedro di Toledo che dal 1532 al 1553 fu viceré di Napoli il Sepolcro di Don Pedro di Toledo

Aperto a Napoli il nuovo il Parco Urbano dell’ex Gasometro al Vomero

Aperto il nuovo Parco agricolo dell’Ex Gasometro in viale Raffaello al Vomero, dopo 20 anni di infiniti lavori. L’ingresso per l’inaugurazione sarà da Viale Raffaello. Apre a Napoli il Parco Urbano dell’ex Gasometro

Eventi a pagamento nella settimana da lunedì 13 a sabato 18 maggio 2024

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

‘Premiata pasticceria Bellavista’ di Vincenzo Salemme al Teatro Diana

Dal 2 fino al 19 maggio al Teatro Diana ci sarà “Premiata pasticceria Bellavista” commedia di Vincenzo Salemme, con la Compagnia del Teatro Nest con Francesco di Leva Teatro Diana

“Il caso Jekyll” con Sergio Rubini e Daniele Russo al Teatro Bellini di Napoli

Al Teatro Bellini dal 14 al 26 maggio “Il caso Jekyll” tratto dal famoso romanzo di Stevenson, per la regia di Sergio Rubini. Sulle scene Rubini e Daniele Russo “Il caso Jekyll” al Bellini

“This Is Wonderland”alla Mostra d’Oltremare il mondo di Alice nel paese delle meraviglie

Dal 1 giugno a Napoli “This Is Wonderland” nella Mostra d’Oltremare al Laghetto di Fasilides.100 artisti internazionali uno spettacolo indimenticabile in una suggestiva area di 40.000 mq tra installazioni luminose e opere d’arte. This Is Wonderland

Diciassette & Trenta Classica 2024: i concerti di musica classica al Teatro Diana

Fino al 17 maggio al Teatro Diana la rassegna Diciasette & Trenta Classica, i concerti dell’Orchestra da camera Accademia di Santa Sofia. Pross. 17 maggio concerti al Teatro Diana

“Una domenica con musica” a Napoli a Villa Pignatelli

Fino al 26 maggio a Villa Pignatelli “Una domenica con musica”, concerti di grande spessore artistico dell’Associazione Alessandro Scarlatti. Pross. 19 maggio. “Una domenica con musica”

A Napoli i concerti nella Villa Floridiana al Vomero, nel Museo Duca di Martina

Anche per il 2024, i concerti in Floridiana a cura di Golfo Mistico la domenica mattina nel Museo Duca di Martina: prossimo Domenica 12 Maggio 2024. Concerti in Floridiana

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli

Fino al 4 dicembre 15 concerti della Fondazione F. M. Napolitano nel Circolo Canottieri Napolial Molosiglio alle ore 20 con tanti eccezionali artisti. Pross. 15 maggio Concerti al Circolo Canottieri

Le “Fiabe di Primavera” ritornano nel Real Orto Botanico di Napoli

Anche quest’anno fino al 2 giugno le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli . “Fiabe di Primavera”

I concerti del Festival del Barocco Napoletano nei luoghi più belli di Napoli

Fino al 27 maggio i concerti del Festival del Barocco Napoletano, che si svolgeranno in alcuni dei luoghi della musica del ‘600 e del ‘700 napoletano. 20 maggio Festival del Barocco

Il mondo fa tappa a Napoli”, sette concerti al Teatro Trianon con gradi artisti internazionali

Fino al 18 maggio 2024 al Teatro Trianon la rassegna musicale “Il mondo fa tappa a Napoli”, con Noa, Vinicio Capossela, Toquinho, Letizia Gambi, Raiz, Pietra Montecorvino, Mariangela D’Abbraccio,Teresa Salgueiro e Enzo Gragnaniello. Il mondo fa tappa a Napoli

I nuovi film del Cineforum Arci Movie Napoli con incontri con registi e attori

Continuano fino al 15 maggio le proiezioni del Cineforum di Arci Movie con tanti eccezionali film a pochi euro e incontri con registi, attori e personaggi dello spettacolo. Le date di film e incontri

“Cinema Park’ appuntamenti di mattina per bambini e famiglie nei The Space Cinema

Spettacoli la domenica mattina e nei giorni festivi anche a 3,90€ nei cinema della catena The Space dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Il programma “Cinema Park’

‘Da Sud a Nord’ grande concerto dei Negramaro a Napoli nello stadio: i biglietti

I Negramaro tornano negli stadi dopo sei anni e saranno a Napoli il 15 giugno 2024 allo Stadio Diego Armando Maradona, per la prima data del loro tour dal titolo ‘Da Sud a Nord’ che parte da Napoli e che poi sarà il 22 giugno a Milano allo Stadio San Siro. i biglietti sono in vendita generale su @ticketone.it ‘Da Sud a Nord’

Visite guidate e eventi alla scoperta delle bellezze della città

Aperture speciali dei Musei Universitari della Federico II per il Maggio dei Monumenti

I Ludi Pompeiani: nell’Anfiteatro di Pompei tornano i combattimenti tra gladiatori

Nei giorni 19 maggio e 8 settembre 2024 nell’Anfiteatro di Pompei si potranno rivivere gli antichi i combattimenti tra gladiatori proprio nei luoghi dove avvenivano realmente. Un appuntamento veramente speciale nel Parco archeologico di Pompei

Viste guidate a Napoli allo storico Castel Capuano a cura del Touring Club Italiano

Riprendono le belle visite guidate allo storico Castel Capuano organizzate dal Touring Club Italiano, esclusivamente su prenotazione: prossima 18 maggio Viste guidate a Castel Capuano

Visite guidate straordinarie per conoscere il Circolo Artistico Politecnico di Napoli

Un bel Museo nel cuore di Napoli, tra il San Carlo e Palazzo Reale, un sodalizio fondato alla fine dell’800 da illustri artisti napoletani che custodisce ben 520 dipinti, 80 sculture. Prossime 18 maggio Visite guidate al MUSAP

Il Mese delle Oasi: Festa della natura all’Oasi degli Astroni a Napoli con un mese di eventi

Fino al 26 maggio nella Oasi WWF Cratere degli Astroni di Napoli si festeggia il ”Mese delle Oasi WWF” con un mese di eventi per grandi e bambini Il mese delle Oasi WWF.

Destination Vesuvio: arriva il bus (scoperto) per andare sul Vesuvio

Grande novità in Campania per visitare il “Vesuvio”. E’ stato attivato un servizio di bus, scoperto, per raggiungere comodamente la vetta del famoso vulcano. Destination Vesuvio

Un ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone, uno dei luoghi più panoramici di Napoli

Aperto l’ascensore che collega via Santa Lucia con la splendida collina di Pizzofalcone dove c’è uno straordinario Belvedere da Monte Echia L’ascensore per il Belvedere di Pizzofalcone

La funivia del Monte Faito: uno straordinario percorso di 8 minuti dal mare alla montagna

Dal 30 marzo 2024 le corse della bellissima Funivia del Faito, che ci consentono in soli 8 minuti, di raggiungere gli splendidi boschi del Monte Faito dal mare di Castellammare di Stabia. funivia del Monte Faito

Lux In Fundo: il nuovo Tour guidato al Rione Sanità tra antico e contemporaneo

Ogni sabato un nuovo tour guidato che ci porterà alla scoperta delle le bellezze artistiche e dei tesori ancora da conoscere del Rione Sanità. Lux in Fundo verrà ripetuto ogni sabato. Lux In Fundo

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

A Bacoli ritrovati i resti di una antica villa romana monumentale di epoca imperiale

Ritrovati in questi giorni a Bacoli i resti di una monumentale villa romana di epoca imperiale affacciata sul mare di Miseno, una meraviglia del I sec d.C.. “sepolta” dall’ex Lido Piranha villa romana

Altre cose da fare e i luoghi del gusto a Napoli

Diego Vive”: a Napoli un grande parco a tema dedicato a Diego Armando Maradona

Per la prima volta al mondo un parco a tema dedicato ad un atleta e sarà a Napoli dal 15 maggio al 31 luglio nel grande parco della ex Base Nato “Diego Vive dopo girerà il mondo Diego Vive

Il Flora Central, un garden bar nel cuore della Villa Floridiana a Napoli

Situato sulla scalinata panoramica della Floridiana, c’è un bar che offre un’esperienza unica: tramonti che abbracciano le colline, nelle narici il profumo del vino e tra le mani un calice o un drink artigianale che è anche una promessa di piacere. Il Flora Central

“La Flagellazione di Cristo” di Caravaggio esposta al Complesso di Donnaregina

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

La “Tattoria” al Vomero: la Cucina Napoletana e i sapori antichi della cucina della Nonna

Apre al Vomero la Tattoria Cucina Napoletana una gemma preziosa per gli amanti del buon cibo. Sotto la guida dello Chef Rosario Avolio, (Tatto Chef) questo locale è un vero e proprio tempio delle ricette tradizionali, tramandate di generazione in generazione. La “Tattoria” al Vomero

Gino Sorbillo apre la Casa della Pizza al Vomero in Piazza Vanvitelli

Ha aperto la nuova pizzeria Casa della Pizza di Gino Sorbillo in piazza Vanvitelli al Vomero, e sarà tutta dedicata alle margherite con 40 pizze disponibili. Casa della Pizza di Sorbillo

A Napoli Gelatosità apre anche a via Foria: il Gelato di Qualità nel Cuore di Napoli

Apre anche in una delle vie più storiche della città, in via Foria 116, la nuova gelateria di Gelatosità in un ambiente che mescola sapientemente tradizione e modernità. Gelatosità è tra le gelaterie più celebrate e rinomate, vincitore Gelato Festival a Napoli 2015 e pluripremiata all’estero, A Napoli Gelatosità a via Foria

Casa Reale di Lino Ranieri a due passi dal San Carlo: la tradizione culinaria napoletana

Da Casa Reale i piatti e le pizze, sono realizzati con prodotti locali e di qualità con vista mozzafiato sui monumenti più belli di Napoli. Vicino al San Carlo Casa Reale a Via San Carlo

Totò Sapore: pizza e cucina tipica a due passi dal lungomare di Napoli

C’è Angelo Ranieri, ristoratore napoletano di terza generazione dietro Totò Sapore, un marchio che ha radici profonde nella tradizione culinaria napoletana. a Viale Gramsci. Totò Sapore

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze maggio

Anche a maggio in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0 Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

Il maxistore Action apre vicino Napoli: migliaia di prodotti a meno di 1 euro. L’unico al Sud

Apre il Maxi Store Action con migliaia di prodotti a meno di 1 euro e con il prezzo medio di tutti i prodotti inferiore a 2 euro. 6.000 prodotti per 14 categorie merceologiche a prezzi bassi. maxistore Action

All’Antico Vinaio ha aperto a Corso Umberto I: il paradiso delle schiacciate toscane a napoli

Arriva a Napoli il celebre brand fiorentino, “All’Antico Vinaio”, che ha aperto ad ottobre 2023 a Corso Umberto I con le sue favolose schiacciate toscane. Quello in città sarà uno dei quasi 30 locali della catena, che ha già sedi nelle principali città italiane e persino oltre oceano, a New York e Los Angeles. All’Antico Vinaio apre a Napoli

Luce al Rione Sanità: riapre la Chiesa dei Cristallini con splendidi murales

Dopo 40 anni ha riaperto al pubblico la chiesa di Santa Maria della Maddalena in via dei Cristallini a Napoli. Nella chiesa “azzurra”, piena di pitture murali, sono esposte altre opere realizzate ad hoc per il nuovo allestimento e la chiesa sarà aperta gratuitamente al pubblico tutti giorni dalle 10 alle 13. riapre la Chiesa dei Cristallini

Napoli arriva il ‘Libro Sospeso’: libri gratuiti per chi non può acquistarli

Napoli sempre più città della solidarietà: al via l’iniziativa del “libro sospeso” che istituisce questa nuova manifestazione solidale destinata ai giovani di Napoli ‘Libro Sospeso’

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli in questa settimana

Interaction Napoli: mostra d’arte contemporanea da Made in Cloister e nei luoghi di Porta Capuana

Fino al 28 settembre 30 artisti internazionali saranno da Made in Cloister nel Chiostro di Santa Caterina a Formiello per Interaction Napoli mostra biennale d’arte contemporanea Interaction Napoli

Velázquez. “Un segno grandioso”: una mostra a Napoli alle Gallerie d’Italia

Fino al 14 Luglio degli straordinari dipinti di Diego Velázquez, in genere al National Gallery di Londra, saranno alle Gallerie d’Italia di Napoli assieme ad altri capolavori L’Ospite illustre

Tolkien a Palazzo Reale di Napoli. La prima mostra in Italia

Sarà a Palazzo Reale di Napoli fino al 2 luglio la mostra su Tolkien lo scrittore britannico noto nel mondo per i suoi capolavori come Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit ecc. “Tolkien. uomo, professore, autore”.

Caravaggio a Napoli. In primavera ben 4 opere del celebre artista nel centro di Napoli

Questa primavera ci sarà la possibilità di ammirare nel centro di Napoli ben quattro straordinarie opere di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio. Due mostre nel cuore della città e poi altri due capolavori conservati in luoghi splendidi nel centro città. 4 opere di Caravaggio nel centro di Napoli

Un altro capolavoro di Caravaggio a Napoli: “La presa di Cristo” in mostra a Napoli

Fino al 16 giugno 2024 un altro capolavoro di Caravaggio potrà essere ammirato nel centro storico di Napoli. Presso la Fondazione Banco di Napoli di via dei Tribunali ci sarà il dipinto “La presa di Cristo” di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Nuovo Caravaggio a Napoli

Al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano”

Fino al 30 giugno al MANN di Napoli la mostra “Gli dei ritornano. I bronzi di San Casciano” con in mostra i bronzi che sono considerati tra i più importanti rinvenimenti archeologi italiani. Gli dei ritornano

Rinnovato il Museo del Tesoro di San Gennaro una delle collezioni più ricche del mondo

E’ stato rinnovato lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro a Napoli che conserva il Tesoro più importante al mondo, al pari di quello della Corona Inglese, con bel 21.610 capolavori. Oggi è un museo più inclusivo ed accessibile con speciali realizzazioni tattili che riproducono la straordinaria Mitra in 3D, la collana di San Gennaro e con tanto altro. Museo del Tesoro di San Gennaro

Il Museo Caruso, nel Palazzo Reale di Napoli

Aperto a Napoli il primo museo nazionale dedicato al grande tenore Enrico Caruso. Il Museo Caruso è ospitato nella grande sala Dorica del Palazzo Reale di Napoli, una stanza delle meraviglie di 500 metri quadrati, con animazioni in 3d e piattaforme multimediali, postazioni e installazioni musicali, video e oltre 3500 documenti digitalizzati, 110 i rari originali, 43 le postazioni audio. il Museo Caruso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

