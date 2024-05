Pizza d’aMare: alla Marina di Meta di Sorrento Festa della Pizza davanti al mare

Ph Facebook Pizza d'amare

Grande festa della pizza sul mare di Sorrento con la partecipazione di tante pizzerie della zona. Tre serate di grande festa con “Pizza d’aMare” per un evento che aprirà la stagione turistica di Meta di Sorrento

Alla Marina di Meta di Sorrento il 13-14-15 Maggio 2024, ritorna una festa molto amata: “Pizza d’aMare” un evento atteso completamente dedicata alla Pizza, regina dei piatti tipici del nostro territorio e conosciuta in tutto il mondo. Pizza d’aMare! È organizzata dal Comune di Meta di Sorrento e dalla Pro Loco Meta Terra delle Sirene e si terrà lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 maggio 2024 presso la Marina di Meta di Sorrento.

Pizza d’aMare offrirà la possibilità ai partecipanti di gustare le migliori pizze della penisola sorrentina e di godersi spettacoli di artisti di strada, musica dal vivo e laboratori per imparare l’arte della pizza, adatti sia ai grandi che ai più piccini.

Non mancherà per concludere in bellezza, uno spettacolo pirotecnico offerto dall’associazione balneari metesi illuminerà il cielo di Meta e regalerà emozioni uniche a tutti i presenti. Il ticket di 15 euro per l’evento include 3 tagliandi per la pizza Margherita, un ticket trancio “Panuozzo”, due ticket “Gusto speciale”, Bibita, dolce e caffè.

Le pizzerie del territorio presenti

Le pizzerie del territorio presenti saranno:

Covent Garden Pub, Pizzeria da Ninuccio, Pizzeria Tico Tico,

Da Iolanda 1989, Lieve Pizzeria, Pizza Express,

Pizzeria 49, Dal Ceppone Pizzeria, Vasame Pizzeria,

Pizzeria da Giovanni ‘o Faticone, Ristorante Frate Cosimo,

Pizzeria Mezzaluna, Artigiani Scotto, Pizza a Metro

A “Pizza d’aMare” ognuna delle pizzerie presenti proporrà, oltre alla classica Margherita, la pizza che li caratterizzerà meglio. Non mancherà intrattenimento con musica e attrazioni con la partecipazione di artisti di strada e dj e la serata si concluderà con i fuochi d’artificio offerti dagli stabilimenti balneari. Navette disponibili per i parcheggi,

“Pizza d’aMare” è un evento che aprirà la stagione turistica di Meta di Sorrento.

Anche laboratori di pizza per i più piccoli Pizza Junior e per gli adulti

Gli organizzatori propongono anche un laboratorio di pizza per i più piccoli Pizza Junior (e Senior), laboratorio a cura di Casa Scarica per imparare a fare la pizza!

Prenotate sul sito della ProLoco e i bambini iscritti riceveranno in OMAGGIO un kit “La Torrente” con maglietta, cappellino, grembiulino e barattolo di pomodoro.

I laboratori si terranno alle ore 18,00 – 19.00 – 20.00 – 21.00

Una sessione serale alle ore 22.00 dedicata gli adulti

Dettagli dell’Evento Pizza d’aMare

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.