“Il caso Jekyll” con Sergio Rubini e Daniele Russo al Teatro Bellini di Napoli

Sergio Rubini, sulle scene del Bellini, affronta con grande maestria il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura in un lavoro ispirato al famoso romanzo di Robert Louis Stevenson, “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde”

Sarà al Teatro Bellini di Napoli, dal 14 al 26 maggio 2024 “Il caso Jekyll” tratto dal famoso romanzo di Robert Louis Stevenson, “Lo strano caso del Dr. Jekyll e di Mr. Hyde” con l’adattamento di Carla Cavalluzzi e Sergio Rubini e la regia di Sergio Rubini. Sulle scene del Bellini ci saranno lo stesso Sergio Rubini e Daniele Russo con Geno Diana, Roberto Salemi, Angelo Zampieri, Alessia Santalucia e Alessia Santalucia.

“Il caso Jekyll” ci narra la vicenda di un famoso e stimato studioso della mente vissuto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, nel periodo in cui nasce la psicanalisi che, dopo varie e solitaria ricerche sui disturbi psichici dei propri pazienti, pensa di aver trovato la soluzione. All’origine di quei disturbi vi è il conflitto tra l’Io e la sua parte oscura, la sua Ombra, l’Inconscio.

Acquista i Biglietti: Scopri ‘Il Caso Jekyll’ al Teatro Bellini, Una Storia di Mistero e Scoperta Interiore

Vivi l’esperienza teatrale unica di ‘Il Caso Jekyll’ al Teatro Bellini di Napoli. Dal 14 al 26 maggio 2024, Sergio Rubini porta in scena una rappresentazione magistrale del famoso racconto di Robert Louis Stevenson. Esplora la complessità dell’animo umano attraverso il conflitto tra l’io e la sua ombra oscura, nell’affascinante cornice del Bellini. Questo spettacolo promette non solo intrattenimento, ma una profonda riflessione sulla dualità dell’uomo. Assicurati il tuo posto in questa avventura teatrale – i biglietti sono ora disponibili!

🎟 Acquista i biglietti su VivaTicket (link affiliato)

Jekyll si trasforma in cavia tira fuori il lui stesso nascosto: Edward Hyde

E allora Henry Jekyll si trasforma in cavia e diventa poi vittima delle sue stesse teorie tirando fuori ciò che è a lui stesso nascosto, a cui dà il nome di Edward Hyde. Ma il dottore non tiene conto del fatto che, una volta liberata quella presenza oscura inizia progressivamente a vivere di vita propria dando libero sfogo alle sue inclinazioni più malvagie e violente fino a prendere il sopravvento sull’intera vita dell’importante medico.

E Jekyll, resosi conto degli orrori commessi dal suo doppio malvagio, dovrà affrontare l’amara scelta se continuare a tenere in vita Edward Hyde o “disattivarlo” anche a costo di ucciderlo.

Informazioni Essenziali su ‘Il Caso Jekyll’ a Napoli

Quando: Dal 14 al 26 maggio 2024

Dal 14 al 26 maggio 2024 Dove: Teatro Bellini, Napoli

Teatro Bellini, Napoli Biglietti: Disponibili da €15 a €33. Tariffa Under 29 a €18. Acquistali su VivaTicket (link affiliato)

Disponibili da €15 a €33. Tariffa Under 29 a €18. Acquistali su (link affiliato) Maggiori Informazioni: Teatro Bellini

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.

L'articolo presenta link affiliati a TicketOne per la vendita dei biglietti